Portalo žiniomis nukentėjęs asmuo buvo kruvinas, į įvykio vietą prisistatę medikai išvežė kraujuojantį jaunuolį.
Kauno policijos budintis pareigūnas portalui „Kas vyksta Kaune“ patvirtino, kad Laisvės alėjoje kilo konfliktas, kurio metu susimušė trys asmenys. Vieną iš jų išvežė greitosios medicinos pagalbos medikai.
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