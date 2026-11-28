O šančiškiai sako sulaukę ir aplinkosaugininkų atsakymo, kad gatvės tiesimui būtinas poveikio aplinkai vertinimas, kurio Kauno savivaldybė neturi.
Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Nemuno krantinė Žemuosiuose Šančiuose išrausta nuo pavasario. Joje vyksta pirmasis gatvės tiesimo etapas – nuo Juozapavičiaus prospekto iki Kranto 11-osios gatvės. Šių darbų pabaiga numatyta kitą vasarą, tačiau Kauno valdžia jau planuoja antrąjį etapą – iki pat Miglovaros gatvės. Šį projektą rengia bendrovė „Urban Line“.
Tiesa, čia dar vyksta diskusijos, kas vis dėlto geriau – asfaltas, trinkelės ar mišrus variantas.
„Trinkelių danga turi neigiamą efektą, todėl numatėme asfaltą ir kitas priemones, kurios lėtina eismą, bet čia atvira terpė diskusijai“, – sako savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gedeminas Barčauskas.
Projektas sulaukė kritikos
Kadangi gatvė ir toliau kaitina aistras, projektas aptariamas Kauno regiono architektų taryboje.
Tačiau pristatymo klausantys architektų tarybos nariai ir kiti dalyviai nustemba – trūksta svarbios projekto dalies.
„Privaloma statinio architektūrinė dalis, bet jos nėra projekte“, – pastebi architektų tarybos pirmininkas Vilijus Adomavičius.
„Be architektūrinės dalies svarstyti klausimą architektų taryboje – laiko gaišinimas ir negero precedento kūrimas“, – piktinasi architektas Linas Tuleikis.
Projekto rengėjai sako, kad architektūrinę dalį paruoš vėliau. O Žemųjų Šančių bendruomenė įtaria, kad, suskaidžiusi gatvės tiesimą etapais, savivaldybė taip pat bando išvengti tam tikrų reikalavimų. Todėl gyventojai kreipėsi į aplinkosaugininkus.
„Gavome atsakymą, kad tai vientisas kūrinys, darbas, ir poveikio aplinkai vertinimas privalo būti atliktas“, – sako Žemųjų Šančių bendruomenės pirmininkė Genovaitė Gina Greičė.
„Urban Line“ vadovas Vitalijus Aleksandrovas neatsakė į dalį bendruomenės klausimų, o po pristatymo pareiškė nenorintis atsakyti ir į TV3 Žinių klausimus. Beje, „Urban Line“ projektavo ir dviprasmiškai vertinamus apžvalgos rato Kaune pamatus su milžiniškais poliais, kurie buvo įvardyti kaip pėsčiųjų takai.
Savivaldybės atstovai ramina gyventojus
Savivaldybės atstovai projektavimo paslaugas iš įmonės nupirko už penktadalį milijono eurų.
„Parengė teritorijos vystymo sprendinius, šaligatvių, dviračių takų išvystymą, viešųjų erdvių sutvarkymo galimybes“, – vardija Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.
Jis tikina, kad projektas rengiamas atsižvelgiant į bendruomenės norus. Tačiau Žemųjų Šančių gyventojai dar 2023 metais pristatė pakrantės viziją ir sako visada norėję parko.
„Genius Loci“ vizija prieštarauja tam, kad pakrantėje būtų automobiliai. Mes norime pėsčiųjų, saugios zonos, renovuotų dviračių takelių, o čia pagrindinis akcentas – gatvė, gatvė, gatvė“, – pabrėžia bendruomenės pirmininkė G. G. Greičė.
„Mes vienareikšmiškai prieš gatvę. Arba, jei jau be tos gatvės neįmanoma išgyventi ir neįsivaizduojamas gyvenimas, tai ji turėtų būti ne ištisinė, o su žiedais, lankais, kad būtų patogu rajono gatvelėmis važiuoti, bet ne ištisai ir ne tranzitu“, – sako Žemųjų Šančių gyventojas Gintautas Lukša.
Valdžia tikina, kad tranzito nebus – greitis bus ribojamas iki 20 kilometrų per valandą. Kai kuriems gyventojams kyla įtarimų, kad ši gatvė čia stumiama ne be reikalo.
„Susigalvota greičiausiai tam, kad mero aplinkos nekilnojamojo turto projektams pakeltų vertę. Gatvė stumiama dėl vieno asmens ar kelių asmenų grupės interesų“, – įtaria architektas L. Tuleikis.
Pirmoji gatvės atkarpa savivaldybei atsieis apie 6 milijonus eurų, o kiek kainuos antroji, kol kas nežinia.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.