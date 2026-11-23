Apie tai TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su Sausumos pajėgų vadu, brigados generolu Nerijumi Stankevičiumi.
Kokiomis nuotaikomis pasitinkate šią dieną? Kada pagaliau mūsų divizija pasieks pilną operacinį pajėgumą?
Ačiū už sveikinimus. Kariuomenės dieną pasitinkame geromis nuotaikomis. Na, o kalbant apie diviziją, nuo plano kaip ir nenutolstame. Mūsų divizijos štabas pilną operacinį pajėgumą turėtų pasiekti kitų metų gegužės mėnesį. Būtent pirmoje gegužės mėnesio pusėje, pirmąsias dvi savaites, vyks kovinės parengties pratybos, per kurias tarptautinė komanda vertins, kaip divizijos štabas geba suplanuoti operaciją ir ją vykdyti.
Tai, sakyčiau, vienas iš paskutinių egzaminų divizijos štabui, po kurio jis ir pasieks pilną operacinį pajėgumą. Kalbu apie divizijos štabą. Pati divizija pagal planą iki 2030 metų turi pasiekti apie 80 proc. pajėgumą.
Buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kaščiūnas sako, kad divizija iki 2030 metų negalės pasiekti pilno operacinio pajėgumo, nes nebus pristatytos visos pėstininkų kovos mašinos. Tai gal iš tiesų negalėsime pasiekti to pajėgumo, nes neturėsite visko?
Kaip greitai ar kaip vėlai bus pristatytos tam tikros sistemos jau yra sutarčių ir pramonės gebėjimo greitai įgyvendinti pasirašytas sutartis klausimas. Mes laukiame, kad sistemos būtų pristatytos nustatytu laiku. Jeigu sistemos vėluoja, turime kompensuoti jas senomis sistemomis. Iš principo, bet kokiu atveju, turėdami gebantį operuoti štabą ir brigadas, kurios yra pasirengusios veikti su sena ir nauja technika, jos galėtų kariauti ir vykdyti operacijas.
Kariuomenės vienetų optimizavimas ir atvykę JAV kariai
Kaip į mūsų gynybos sistemą integruojasi tiek karinės komendantūros, tiek savanoriai? Kokia jų vieta kariuomenėje?
Čia ne divizijos klausimas. Be divizijos, Sausumos pajėgose yra Krašto apsaugos savanorių pajėgos. Šiuo metu kalbame apie tai, kad, be Krašto apsaugos savanorių pajėgų, Sausumos pajėgų srityje veikia ir kitos institucijos arba kitos struktūros – karinių komendantūrų valdybos vienetai ir Lietuvos šaulių sąjungos vienetai, kurie mobilizacijos metu būtų priskiriami kariuomenei. Dabar siekiama kartu sujungti tuos teritorinius vienetus, kurie kovotų jiems priskirtose teritorijose, ir sukurti vieningesnę, labiau integruotą, vienodais ištekliais paremtą struktūrą. Kalbama apie optimizavimą, kai kurių vienetų sujungimą, bet nenorėčiau užbėgti įvykiams už akių.
Neseniai džiaugėmės, kad į Lietuvą atvyko amerikiečių kariai. Berods, dabar Lietuvoje yra apie tūkstantį karių. Kaip jie treniruojasi?
Čia labai svarbu aiškiai pasakyti, kad tie du šiuo metu atvykę Jungtinių Amerikos Valstijų karių batalionai visiškai integruojasi į mūsų divizijos karinio rengimo planą. Turėtume aiškiai atskirti, kad yra dviejų rūšių vienetai. Vienas – inžinerinis batalionas. Kitas – šarvuotosios brigados batalionas, kuris turi šiek tiek tankų ir pėstininkų kovos mašinų.
JAV inžinierių batalionas puikiai derino savo karinį rengimą su mūsų inžinerijos pajėgų planu. Numatyta visa eilė pratybų, o didžiausias akcentas bus šių metų antrąjį pusmetį. Inžinierių pratybos „Griausmas“ bus didelės pratybos, per kurias mūsų pulko inžinieriai kartu su JAV inžinieriais galės pademonstruoti savo pajėgumus. O pajėgumus jie turi tris: kontrmobilumo, mobilumo ir bendrosios inžinerijos.
Kitaip tariant, geba pastatyti užtvaras, padaryti praėjimus per priešo užtvaras ir atlikti tam tikras bendrosios inžinerijos užduotis. Tokių užduočių numatyta ir taikos metu, ir pratybų metu. Belieka palinkėti sėkmės mūsų inžinieriams, kad jie tikrai rastų bendrų taškų, padirbėtų su savo sunkia technika, kad mūsų kariai pasimokytų iš JAV karių, o JAV kariai – iš mūsų inžinierių.
Kalbant apie mechanizuotąjį vienetą, jis daugiau integruojasi su mūsų manevriniais vienetais. Ypač daug užduočių skirta brigadai „Žemaitija“, nes jau ilgus metus ji kartu dirba su JAV kariais. Šio mechanizuotojo bataliono kuopos dirbs su mūsų „Žemaitijos“ brigados batalionais. Taip pat noriu jiems palinkėti sėkmės ištveriant mūsų nelengvą žiemą, pajaučiant, ką reiškia tirpstantis sniegas, smėlis, miškai, kaip reikia juose orientuotis ir taip toliau. Kartais tie dalykai, kurie Lietuvos teritorijoje atrodo paprasti, JAV kariams tampa tam tikru iššūkiu.
Visą pokalbį išgirskite interviu pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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