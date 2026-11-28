Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, automobilyje „Audi A6“ buvę trys žmonės po penktadienį, apie 20 val., įvykusios avarijos negalėjo išlipti.
Ugniagesiams atidarius dureles, dviem keleiviams uždėti kaklo įtvarai, jie perduoti medikams, tuo metu išlaipintas vairuotojas perduotas policijos pareigūnams.
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