Vilniuje pagrindinė Kalėdų eglė Katedros aikštėje bus įžiebta šį šeštadienį, 19:30 val. Tądien pradės veikti ir Kalėdų miestelis bei karuselė, į pirmąjį reisą išvažiuos Kalėdų traukinukas.
Sostinės šventinio laikotarpio akcentu taps plytelė „Stebuklas“, kurios tematika atsispindės įvairių miesto erdvių puošyboje. Raudono ir pilko granito plytelę su bronzine žvaigžde Katedros aikštėje dar 1994 metais įrengė menininkas Gitenis Umbrasas.
„Šiais metais skirtingus „Kalėdos sostinėje“ programos akcentus ir dekoracijas mieste sujungs viena tema – plytelė „Stebuklas“, primenanti apie tikėjimo stebuklais galią“, – Eltai nurodė Vilniaus miesto savivaldybės ryšių su žiniasklaida specialistė Indrė Naureckaitė.
Anot jos, miestą papuoš apie 10,5 kilometro girliandų, per pusšimtį tūrinių dekoracijų, dar 650 dekoracijų bus kabinamos ant apšvietimo stulpų atramų.
„Programai suplanuotas 375 tūkst. eurų biudžetas, į kurį įeina Kalėdų eglės Katedros aikštėje kompozicijos išpildymas ir Kalėdų renginiai“, – teigė I. Naureckaitė.
Lapkričio 29 dieną Rotušės aikštėje taip pat pradės veikti daugiau kaip 900 kvadratinių metrų ploto čiuožykla „Vilniaus ledas“, ji veiks iki sausio 25-osios. Šalia įsikurs kalėdinis miestelis, o gruodžio 12–13 dienomis sostinėje vyks „Lėčiausias Kalėdų maratonas“.
Kaune ir Klaipėdoje – beveik 340 tūkst. eurų kalėdinėms šventėms
Kaune pagrindinė miesto eglutė Rotušės aikštėje įžiebta penktadienį, 19:30 val., ji į miestą atkeliavo iš Kauno rajono Voškonių kaimo.
Kaip Eltai nurodė Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė, šiemet mieste puošiamos dvi eglutės.
Pagrindinės eglės Rotušės aikštėje puošybai skirta beveik 100 tūkst. eurų, Vienybės aikštėje stovėsiančios eglutės – 79,5 tūkst. eurų, o pagrindinės eglės įžiebimo šventei – dar beveik 160 tūkst. eurų. Iš viso šioms reikmėms numatyta apie 339 tūkst. eurų.
Pasak A. Augonės, pagrindinę miesto eglę iš gyventojų pasiūlytų medžių atrenka šventinės puošybos kūrėja.
„Iš pasiūlytų žaliaskarių puošėja išrenka tinkamiausią, atsižvelgdama į eglutės išvaizdą, formą, dydį ir galimybes ją pritaikyti numatytai šventinei puošybos koncepcijai“, – Eltai teigė ji.
Kalėdiniu laikotarpiu Kaune veiks Kalėdų Senelio rezidencija, kalėdinis paštas, vyks edukacijos ir savaitgalio renginiai, Vienybės aikštėje bus įrengta ledo čiuožykla.
Klaipėdoje pagrindinė miesto eglė Klaipėdos piliavietės aikštėje taip pat bus įžiebta šeštadienį, 17 val.
Šiemet mieste stovės dvi eglutės – antroji papuoš Teatro aikštę. Beveik 15 metrų aukščio pagrindinė eglė atgabenta iš bendrovės „Hokla“ teritorijos, o kitą miestui padovanojo gyventojas.
Pasak viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ direktorės Živilės Putnienės, eglučių puošyba ir transportavimas miestui nieko nekainuos.
„Klaipėda yra pasirinkusi kryptingą strategiją – nesivaržyti brangia puošyba, todėl miesto eglutė puošiama šviečiančių girliandų šydu“, – Eltai sakė Ž. Putnienė.
Vis dėlto visiems šventiniams renginiams, eglučių įžiebimui, Kalėdų Senelio rezidencijai, Naujųjų metų šventei, ledo čiuožyklai ir prekybiniams nameliams Klaipėda šiemet skirs beveik 339 tūkst. eurų.
Pagrindinės eglės įžiebimo šventėje pasirodys Rokas Yan, Vidas Bareikis, Beatrich, Sasha Song ir Jurijus Veklenko. Piliavietėje taip pat veiks 600 kvadratinių metrų ledo čiuožykla, o Kalėdų Senelio rezidencija pirmą kartą įsikurs pilies bokšte.
Panevėžyje – 18 metrų aukščio sidabrinė eglė
Panevėžio Laisvės aikštėje eglutė įžiebta lapkričio penktadienį, 18 val. Šiemet miestą papuoš 18 metrų aukščio natūrali sidabrinė eglė, kurią miestui padovanojo Molainių kaime gyvenantys Gintautas ir Ramutė Kvietkauskai.
Daugiau nei tris dešimtmečius šeimos kieme augęs medis tapo per didelis namų aplinkai, todėl nuspręsta jį padovanoti miestui.
Anot Panevėžio miesto savivaldybės, pagrindinė eglė bus puošiama mažiausiai 20 tūkst. LED lempučių. Šių metų miesto puošybos tema – „Šviesų miškas“, o šventiniais akcentais bus papuošta ne tik Laisvės aikštė, bet ir centrinės gatvės, Nepriklausomybės aikštė, Senvagė bei kitos miesto erdvės.
Pagrindinės eglės ir Laisvės aikštės puošybos sutarties vertė siekia beveik 50 tūkst. eurų (be PVM). Centrinių miesto gatvių ir kitų viešųjų erdvių puošybai skirta 74 tūkst. eurų.
„Visai šventinei kalėdinei programai, pradedant eglutės įžiebimo švente ir baigiant „Šventinėmis dūzgėmis“, kurios vyks kiekvieną savaitgalį nuo eglutės įžiebimo iki gruodžio 19 dienos, iš Savivaldybės biudžeto skirti 35 tūkst. eurų“, – Eltai nurodė miesto savivaldybė.
Šiauliuose ir Alytuje – gruodžio pradžios įžiebimai
Šiauliuose Kalėdų eglė Prisikėlimo aikštėje bus įžiebta gruodžio 5 dieną, 16 val. Miesto viešąsias erdves puoš gyventojų dovanoti medžiai. Pagrindinė miesto eglė atkeliaus iš Vinkšnėnų kaimo Šiaulių rajone.
„Kaip ir kasmet kalėdiniu laikotarpiu Šiaulių miesto viešąsias erdves puoš gyventojų dovanotos eglės“, – Eltai nurodė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyrius bei Šiaulių kultūros centras.
Šventinį laikotarpį Šiauliuose sudarys keturi pagrindiniai renginiai: lapkričio 14 dieną jau vyko kalėdinių pramogų atidarymo šventė „Kalėdų laukimas prasideda!“, gruodžio 5 dieną vyks eglutės įžiebimas, gruodžio 31 dieną – Naujametės dūzgės, o sausio 6 dieną – Trijų karalių eitynės.
Šiaulių savivaldybės duomenimis, kalėdinėms šventėms numatyta 77 tūkst. eurų.
Alytuje eglutės įžiebimo šventė Rotušės aikštėje vyks gruodžio 5 dieną 16 val. Šiemet miestą papuoš natūrali 19 metrų aukščio žaliaskarė, kurią miestui padovanojo miesto gyventojai.
„Šiemet aikštę papuoš natūrali žaliaskarė, suspindėsianti klasikinėmis Kalėdų spalvomis – raudona ir auksine. Šventiškas eglutės puošnumas, jaukios šviesos ir kalėdinė muzika kurs ypatingą atmosferą pačioje miesto širdyje“, – Eltai teigė Alytaus miesto savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriaus vedėja Aistė Kuniejienė.
Bendrai miesto kalėdiniam papuošimui numatyta 67 tūkst. eurų. Iš jų 25 tūkst. eurų skirta pagrindinei eglutei ir jos puošybai, o likę 42 tūkst. eurų – kitų miesto erdvių dekoracijoms, žiedinių sankryžų ir viešųjų erdvių puošybai.
Atskirai eglutės įžiebimo šventei skirta dar 25 tūkst. eurų. Joje pasirodys Justinas Jarutis, Orestas Vyšniauskas ir Alytaus ugdymo įstaigų auklėtiniai, šventę vainikuos fejerverkai.
Šiemet Alytuje pirmą kartą veiks apžvalgos ratas, antrus metus – ledo čiuožykla. Taip pat numatytos dvi Kalėdų Senelio rezidencijos, edukacijos ir renginiai ant Alytaus miesto teatro laiptų.
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