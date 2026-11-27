Paskutinįjį lapkričio mėnesio penktadienio vakarą kalėdinės eglutės sužibo ir Trakuose, Visagine bei Švenčionyse – pamatykite, kaip jos atrodo, ir įvertinkite!
Švenčionyse sužibo išskirtinė eglė
Lapkričio 27-ąją prie egles įžiebusių miestų taip pat prisijungė Švenčionys, čia sužibo šių metų žaliaskarė.
Nuo 14 valandos miesto parke šurmuliavo mugė, gyventojus ir svečius kvietė Nykštukų dirbtuvėlės ir nemokamos pramogos vaikams.
Kalėdų eglės įžiebimo šventėje koncertavo Švenčionių rajono meno mokyklos mokiniai, o viską vainikavo sužibusi kalėdinė eglutė bei šventiniai fejerverkai.
„Atvykus Kalėdų Seneliui, susirinkusiuosius pasveikino Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius. Kartu skaičiuojant paskutines sekundes iki ilgai lauktos akimirkos, pagrindinė miesto eglė suspindo kalėdinėmis šviesomis, o šventinį vakarą vainikavo fejerverkas.
Šiemet Švenčionių miesto parką puošianti žaliaskarė atkeliavo iš Cirkliškio kaimo. Ją miestui padovanojo sesės Inga Mačėnienė ir Asta Filipavičienė“, – rašoma Švenčionių rajono savivaldybės „Facebook“ puslapyje.
Visagine sužibo žaliaskarė – pamatykite, kaip atrodo
Lapkričio 27-osios vakarą Visagine, Santarvės aikštėje, įžiebta pagrindinė Visagino Kalėdų eglė, paskelbusi gražiausių metų švenčių laukimo pradžią.
Visagino savivaldybė skelbia, kad šiemet eglė pasakoja ypatingą, miestui artimą istoriją – apie namus, sugrįžimą ir šviesą, kurią kiekvienas galime dovanoti vieni kitiems.
„Pagrindiniu šių metų Kalėdų eglės puošybos akcentu tapo gervės – grakštūs paukščiai, neatsiejami nuo Visagino simbolikos ir miesto tapatybės. Nors artėjant žiemai jos išskrenda į šiltuosius kraštus, šiemet gervės simboliškai sugrįžo į Visaginą, primindamos, kad ir kaip toli mus nuvestų gyvenimo keliai, visuomet yra vieta, į kurią gera sugrįžti – namai“, – socialiniuose tinkluose rašo savivaldybė.
Elegantiški gervių siluetai, sodriai raudoni kalėdiniai žiedai, uogų kompozicijos ir tūkstančių šiltų švieselių įspūdis sukūrė jaukią, subtilia elegancija dvelkiančią kompoziciją, kurioje klasikiniai Kalėdų motyvai susiliejo su mūsų miesto simbolika.
Susirinkusius visaginiečius ir miesto svečius pasveikino Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz.
Kalėdų eglę įžiebė Trakai
Šįvakar Trakuose Vytauto Didžiojo krante iškilmingai atverta „Kalėdų karalystė Trakuose“ ir įžiebta pagrindinė miesto Kalėdų eglė.
Susirinkusiuosius džiugino teatralizuota programa, kupina šviesos, muzikos ir magijos. Įžiebimo šventėje pasirodė Vyriausiasis Leituvos Kalėdų Senelis Kalėda, veidrodiniai Karalius ir Karalienė.
Šįvakar Trakuose Vytauto Didžiojo krante iškilmingai atverta „Kalėdų karalystė Trakuose“ ir įžiebta pagrindinė miesto Kalėdų eglė.
Susirinkusiuosius džiugino teatralizuota programa, kupina šviesos, muzikos ir magijos. Įžiebimo šventėje pasirodė Vyriausiasis Leituvos Kalėdų Senelis Kalėda, veidrodiniai Karalius ir Karalienė.
Savo pasirodymais džiugino Trakų kultūros ir meno centro kūrybos studija „ARTiŠOK“, šokio teatro „SOLĖ“ bei vaikų ir jaunimo teatro studijos „MITAS“ atlikėjai.
Šiais m etais Trakai virto Kalėdų karalyste, o kartu su pagrindine miesto egle nušvito ir Karaimų gatvės eglučių alėja.
Vakarą kulminavo ne tik Trakų Kalėdų eglės įžiebimas, bet ir jautri, jauki atlikėjos Gabrielės Vilkickytės koncertinė programa.
Savo pasirodymais džiugino Trakų kultūros ir meno centro kūrybos studija „ARTiŠOK“, šokio teatro „SOLĖ“ bei vaikų ir jaunimo teatro studijos „MITAS“ atlikėjai.
Šiais m etais Trakai virto Kalėdų karalyste, o kartu su pagrindine miesto egle nušvito ir Karaimų gatvės eglučių alėja.
Vakarą kulminavo ne tik Trakų Kalėdų eglės įžiebimas, bet ir jautri, jauki atlikėjos Gabrielės Vilkickytės koncertinė programa.
Panevėžyje įžiebta 18 metrų eglė: įvertinkite patys
Laisvės aikštėje Panevėžyje šį vakarą suspindo kalėdinė, net 18 metrų aukščio natūrali sidabrinė eglė, savo tūkstančiu lempučių nušvietusi visą miestą.
Šiemet ypatingo dėmesio sulaukė ne tik kalėdinė eglutė, bet ir vakarinis pasirodymas – teatralizuota šventė.
Panevėžyje įžiebta kalėdinė eglutė
Kaip anksčiau rašė Panevėžio kultūros centras, šiai progai Panevėžio kultūros centras rengė teatralizuotą šventę, kurioje susijungė muzika, teatras ir šviesos. Susirinkusiųjų laukė Giedrės ir Vido Bareikio pasirodymai, susitikimas su Kalėdų Seneliu, kalėdinė mugė ir nemokamos pramogos vaikams. Eglės įžiebimu prasidėjo ir šventinių renginių ciklas, kuris miesto centre tęsis iki gruodžio 19 dienos.
Šiemet Panevėžio kultūros centras kvietė gyventojus ne tik stebėti eglės įžiebimą, bet ir tapti šventinės istorijos dalimi. Jos centre – šviesa, laikas ir Kalėdų laukimas. Teatralizuotoje programoje sceniniai pasirodymai ir muzika susijungė į vientisą istoriją, kuri pamažu vedė link labiausiai laukiamo vakaro momento – miesto eglės įžiebimo.
Renginio organizatoriai daug dėmesio skyrė programos meninei kokybei ir tam, kad skirtingi pasirodymai susijungtų į vientisą reginį. Buvo kuriama šventė, kurioje įdomių akimirkų atrastų tiek vaikai, tiek suaugusieji, o žiūrovai galėtų ne tik stebėti, bet ir tapti šventinės istorijos dalimi.
Šventinį vakarą scenoje pasirodė du gerai žinomi Lietuvos atlikėjai – Giedrė ir Vidas Bareikis. Giedrė žiūrovams dovanojo savo dainas ir jautrias melodijas, o Vidas Bareikis pasirūpino energingais pasirodymais ir gera nuotaika. Skirtingi atlikėjų muzikiniai stiliai papildė teatralizuotą programą ir suteiks vakarui dar daugiau spalvų.
Kalėdų eglės įžiebimas Panevėžyje – svarbiausia šventinio vakaro akimirka. Šiemet Laisvės aikštę papuošė 18 metrų aukščio natūrali sidabrinė eglė, kurią Panevėžiui padovanojo Molainių kaime gyvenanti šeima. Įžiebus tūkstančius lempučių, ji tapo šventiškai pasipuošusio miesto centru.
Mažųjų šventės dalyvių taip pat laukė ypatingas svečias – Kalėdų Senelis. Vaikai galėjo su juo susitikti, papasakoti savo svajones ir kartu nusifotografuoti.
Šventinis šurmulys Laisvės aikštėje prasidės dar vidurdienį. Nuo 12 iki 22 val. Laisvės aikštėje ir Elektros gatvėje veiks kalėdinė mugė. Joje lankytojai ras amatininkų ir tautodailininkų dirbinių, šventinių skanėstų, karštų patiekalų bei gėrimų. Tuo pačiu metu mažiesiems nemokamai veiks pasakų karuselė.
Prie Kalėdų laukimo prisijungė Švenčionys
Lapkričio 27-ąją prie egles įžiebusių miestų taip pat prisijungė Švenčionys, čia sužibo šių metų žaliaskarė.
Nuo 14 valandos miesto parke šurmuliavo mugė, gyventojus ir svečius kvietė Nykštukų dirbtuvėlės ir nemokamos pramogos vaikams.
Kalėdų eglės įžiebimo šventėje koncertavo Švenčionių rajono meno mokyklos mokiniai, o viską vainikavo sužibusi kalėdinė eglutė bei šventiniai fejerverkai.
„Atvykus Kalėdų Seneliui, susirinkusiuosius pasveikino Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius. Kartu skaičiuojant paskutines sekundes iki ilgai lauktos akimirkos, pagrindinė miesto eglė suspindo kalėdinėmis šviesomis, o šventinį vakarą vainikavo fejerverkas.
Šiemet Švenčionių miesto parką puošianti žaliaskarė atkeliavo iš Cirkliškio kaimo. Ją miestui padovanojo sesės Inga Mačėnienė ir Asta Filipavičienė“, – rašoma Švenčionių rajono savivaldybės „Facebook“ puslapyje.
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Kaune įžiebta Kalėdų eglė
Rotušės aikštėje jau įvyko didžioji metų šventės pradžia. Žiemiškais nėriniais pasipuošė pagrindinė Kauno Kalėdų eglė, duris atvėrė šventinis miestelis, o kauniečius ir miesto svečius subūrė įspūdinga teatralizuota Kalėdų Senelio stebuklų puota. Lapkričio 27-osios vakarą aikštę užliejo šventinė nuotaika, muzika, šviesos ir Kalėdų laukimo džiaugsmas. Kaunas oficialiai pasitiko gražiausių metų švenčių laikotarpį.
Prie Kauno Kalėdų eglės kūrybos po kelerių metų pertraukos sugrįžusi menininkė Jolanta Šmidtienė su komanda dėliojo paskutinius šventinės kompozicijos akcentus. Penkiolikos metrų aukščio žaliaskarę apgaubė balti, iš perdirbtų stalo teniso kamuoliukų sukurti nėriniai. Juose tarp klasikinių ornamentų galima įžvelgti angeliukų, paukštelių, arkliukų bei gyvybės medžio motyvus.
Penkiolikos metrų aukščio žaliaskarę apgaubė balti žiemos nėriniai, kuriems sukurti prireikė net 38 tūkst. perdirbtų stalo teniso kamuoliukų. Šiemet eglute galima grožėtis ir iš vidaus – aplink jos kamieną įkomponuota dvylika baltų kėdžių, simbolizuojančių metų mėnesius.
„Mėgstu eglutę kurti, o ne tiesiog ją puošti, todėl šių metų užduotis man buvo nemenkas iššūkis. Norėjome išsaugoti natūralų gyvos eglės grožį, tik švelniai prie jos prisiliesti žiemos nėriniais. Kūryboje ne viskas vyksta taip, kaip suplanuoji – teko keisti pirminį sumanymą, tad mano nykštukai negailėjo bemiegių naktų, kol mažyčiai elementai susijungė į močiutės nertas snaiges primenančius ornamentus. Man eglutė neprivalo būti pati didžiausia ar įspūdingiausia – ji turi džiuginti, kviesti žmones sustoti, prisėsti ir pabūti kartu“, – pasakojo Kauno Kalėdų eglės kūrėja Jolanta Šmidtienė.
Scenoje atgijo kalėdinė pasaka
Penktadienio vakarą Rotušės aikštė tapo didžiulės kalėdinės pasakos scena. Į Kalėdų Senelio rengiamą stebuklų puotą susirinkę elfai, fėjos, nykštukai ir kiti personažai atneš ypatingas dovanas, priminsiančias apie šventiniame šurmulyje neretai pamirštamus dalykus – artumą, bendrystę, dalinimąsi ir vaikišką tikėjimą stebuklais.
Žiūrovų laukė teatralizuoti muzikiniai pasirodymai, komiškos situacijos, šokiai bei įspūdingi šviesų ir garso efektai. Scenoje pasirodė Paulina Paukštaitytė, Evgenya Redko, Gabrielius Vagelis, Ovidijus Vyšniauskas su sūnumi Adomu, Inga Jankauskaitė, Lina Rastokaitė, Egidijus Sipavičius, grupė „Pikaso“ ir kiti atlikėjai.
„Ruošiame dviejų valandų reginį, kuriame nuskambės net 20 dainų. Šventę ves trys aktorių įkūnyti pasakų personažai, kurių kuriamose situacijose, tikimės, kiekvienas žiūrovas atpažins dalelę savęs. Daug dėmesio skiriame scenografijai – scenoje kuriame tikrus Kalėdų Senelio namus su sofa, lova, stalu ir eglutėmis. Įrengiame laiptus, kuriais nusileis atlikėjai, pasitelksime didžiulius ekranus. Norime, kad žiūrovai ne tik stebėtų koncertą, bet ir pasijustų šios pasakos dalimi“, – pasakojo koncertą organizuojančios agentūros vadovė Gintarė Kreipavičiūtė