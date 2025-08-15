Kalendorius
Rugpjūčio 15 d., penktadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruota daugiau naujagimių nei pernai

2025-08-15 12:28 / šaltinis: ELTA
2025-08-15 12:28

Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje buvo užregistruota 12,6 tūkst. naujagimių. Teisingumo ministerijos duomenimis, tai kone 600 vaikų daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. 

Vaikas, kūdikis, naujagimis (Kauno klinikinės ligoninės nuotr.)

Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje buvo užregistruota 12,6 tūkst. naujagimių. Teisingumo ministerijos duomenimis, tai kone 600 vaikų daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. 

REKLAMA
2

„Šiemet civilinės metrikacijos skyriuose užregistruoti 12 tūkst. 603 Lietuvoje gimę vaikai – 6 363 mergaitės ir 6 240 berniukų“, – rašoma ministerijos pranešime. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

2024 m. pirmąjį pusmetį buvo užregistruotas 12 021 Lietuvoje gimęs vaikas. Iš jų – 5 856 mergaitės ir 6 165 berniukai.

REKLAMA
REKLAMA

Šiais metais daugiausia gimusių vaikų (maždaug 3,8 tūkst.) užregistruoti Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje. Kauno skyriuje šiemet užregistruota per 1 tūkst. naujagimių.  Tuo metu Klaipėdoje užregistruotų naujagimių skaičius pirmąjį šių metų pusmetį siekė 675.

REKLAMA

Lietuvoje vaiko gimimą registruoja civilinės metrikacijos įstaigos. Vaiko gimimas registruojamas remiantis vaiko tėvų ar vieno iš jų pareiškimu, o jeigu vaiko tėvai to padaryti negali, pareikšti apie vaiko gimimą gali ir giminaičiai.

Apie vaiko gimimą turi būti pranešta per tris mėnesius nuo jo gimimo dienos, tačiau, jeigu pareiškimas gautas praleidus šį terminą, vaiko gimimas registruojamas įprasta tvarka.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų