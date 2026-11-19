Ministras žada siūlyti keisti visuomenės sveikatos finansavimo modelį – dalį biurų finansavimo nuo 2028 metų perkelti į Privalomojo sveikatos draudimo fondą (PSDF).
„Iš tiesų reikia įvardyti, kad tie 2,5 proc. tikrai yra nepakankami. Turime omenyje, kad visuomenės sveikatos specialistams jau eilę metų skiriama nepakankamai lėšų, ir dėl to išsibalansuoja visa sveikatos priežiūros sistema“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė ministras.
Reikėtų apie 50 mln. eurų
Anot jo, valstybės deleguotoms visuomenės sveikatos funkcijoms savivaldybėse vykdyti kasmet reikėtų apie 50 mln. eurų, tačiau valstybės biudžete skiriama kiek daugiau nei 30 mln. eurų.
Dėl nepakankamo finansavimo savivaldybės nevienodai prisideda prie visuomenės sveikatos paslaugų užtikrinimo, todėl skiriasi ir specialistų atlyginimai. Pasak ministro, vienose savivaldybėse jų vidutinis darbo užmokestis siekia 2,5 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių, kitose – apie 1,5 tūkst. eurų.
„Kai kurios prideda, kai kurios neprideda, ir tada kai kuriose savivaldybėse vidutinis darbo užmokestis siekia 2,5 tūkstančio eurų per mėnesį iki mokesčių, o kai kur – pusantro tūkstančio iki mokesčių. Skirtumai yra didžiuliai, ir taip neturėtų būti“, – teigė L. Kukuraitis.
„Jeigu funkcija yra deleguojama, turėtų ateiti ir tam tinkamos lėšos“, – pridūrė jis.
Ministro teigimu, norint sparčiau didinti visuomenės sveikatos specialistų atlyginimus, reikėtų papildomų 5 mln. eurų – tiek finansavimo prašo ir piketo dalyviai. Tuo metu Seimo Sveikatos reikalų komitetas Vyriausybei siūlo skirti dar didesnę sumą – apie 19 mln. eurų.
L. Kukuraitis tikino, kad Vyriausybei grąžinus valstybės biudžetą su parlamentarų pasiūlymais, šių darbuotojų interesams bus atstovaujama ir toliau.
„Kai Vyriausybei bus grąžintas biudžetas su visais pasiūlymais, mes tikrai ir toliau atsakingai atstovausime šiems darbuotojams, nes ir dabar pirminėse derybose tai buvo vienas iš mūsų prioritetų“, – sakė ministras.
Derybomis sutarimo nepasiekė
Vis dėlto jis pripažino, kad pirminėse derybose dėl biudžeto papildomo finansavimo šiai darbuotojų grupei pasiekti nepavyko. Pasak L. Kukuraičio, derybose buvo sutarta bendrai mažinti ministerijų biudžetus 5 proc., todėl papildomų lėšų šių specialistų atlyginimams didinti numatyti nepavyko.
Ministro teigimu, praėjusią savaitę pasirašytoje Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinėje sutartyje taip pat nepavyko susitarti dėl visuomenės sveikatos specialistų atlyginimų didinimo, nes derybose išsiskyrė šalių pozicijos dėl finansavimo galimybių.
„Kadangi tuo metu biudžete jau buvo numatyta tiek, kiek buvo numatyta, tai yra 2,5 proc., bandėme tai įtraukti į derybas, bet kita pusė nesutiko. Natūralu, kad nuomonės išsiskyrė ir, deja, dėl šios grupės susitarti negalėjome“, – kalbėjo L. Kukuraitis.
Ministro teigimu, visuomenės sveikatos specialistai yra vienintelė sveikatos priežiūros darbuotojų grupė, kurios finansavimas priklauso nuo valstybės biudžeto, o kitų sveikatos sistemos darbuotojų atlyginimai finansuojami PSDF lėšomis.
L. Kukuraitis teigė, kad kitų metų pavasario Seimo sesijoje ketinama teikti visuomenės sveikatos finansavimo modelio pakeitimus. Jų rengimo metu būtų vertinama, kokias visuomenės sveikatos srities išlaidas būtų galima finansuoti PSDF lėšomis.
„Turime intencijų, nors kol kas esame diskusijų lygmenyje, kad dalį PSDF lėšų jau 2028 metais skirtume visuomenės sveikatos biurų finansavimui. Tai reikštų ir didesnes galimybes 2028 metais tai bendruomenei, kuri šiuo metu susirinko protestuoti“, – teigė ministras.
Kaip skelbta, ketvirtadienį prie Seimo vyksta Lietuvos sveikatos apsaugos profesinių sąjungų federacijos organizuojamas visuomenės sveikatos priežiūros specialistų piketas. Jo dalyviai reikalauja papildomų 5 mln. eurų atlyginimams didinti.
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