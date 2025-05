Perspėja apie stiprų kainų šuolį viename sektoriuje, kurį pajaustų daugelis: „Dabar arba niekada“

Apie NT rinką naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja „Luminor“ banko vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas ir nekilnojamojo turto (NT) vertinimo įmonės „Newsec“ Tyrimų ir analitikos grupės vadovas Baltijos regione Mindaugas Kulbokas.

Noriu jūsų pasiteirauti apie tuos šuolius nekilnojamo turto rinkoje. Atrodo, kad šių metų ne tik pirmas ketvirtis, bet jau net ir pirmi keturi mėnesiai buvo ganėtinai geri, tikrai geresni nei pernai. Ar galime sakyti, kad tai yra neįprastas judesys nekilnojamojo turto rinkoje ir kodėl?

Ž.Mauricas: Kiek neįprastas, nes veikia suspaustos spyruoklės efektas. Akivaizdžiai, nes nemaža dalis gyventojų atidėliojo sprendimą pirkti būstą praktiškai nuo 2022 metų pradžios. Čia buvo susiję keli dalykai: pirmas – palūkanos kilusios, infliacijos šuolis didžiulis, neapibrėžtumas dėl ekonomikos, taip pat ir, be abejo, Rusijos karinė invazija Ukrainoje.

Ir dabar žmonės mato, kad palūkanos leidžiasi, infliacija sumažėjusi yra, pajamų augimas vis dar išlieka spartus, geopolitinis neapibrėžtumas kažkiek yra, žmonės priprato prie jo. Ir pagrindinis, ko gero, tas esminis momentas, kad lūkestis, kad kainos pasikoreguos, neišsipildė – jos pamažu pradeda lipti į viršų.

Ir kada jeigu ne dabar – dabar arba niekada. Ir matome tą efektą, kad tikrai daug žmonių, kurie delsia priimti sprendimą, dabar tą sprendimą priima, ir iš tiesų aktyvumas yra didelis tiek pirminėje, tiek antrinėje būsto rinkoje, tiek pat ir kreditavime.

Apie kainas tikrai dar pakalbėsime atskirai. Noriu jūsų pasiteirauti. Kartais mes girdime, kad žmonės bijojo pirkti būstą, nerimavo dėl geopolitinės padėties. Ar dabar jau apie tai nebekalbama, jau žmonės susitaikė ir tas nerimas atslūgo?

M.Kulbokas: Dauguma žmonių jau panoramos nebežiūri, dėl to, kad nekalbėtų apie tai. Ir, ko gero, pritarsiu Žygimantui – priprantam. Laikas praėjo pakankamai ilgas ir matome tas grėsmes, vertiname ir pažiūrėkime, kaip šalis ruošiasi, ar ne?

Šalis sako, kad mes investuojam į gynybą, mes planuojam dar ateityje daug investuoti. Visa tai veikia žmonėm gana teigiamai. Tai jeigu mes matom, kad šalis ruošiasi, tai kodėl mes turime ta šalimi nepasitikėti? Iš kitos pusės buvo gi ir kitoks veiksmas.

Jeigu čia truputį buvo nurimęs pirkimas Lietuvoje, tai žmonės, kurie turėjo aukštesnes pajamas ir turėjo baimes, jie pradėjo turtą įsigyti užsienyje. Ir vis tiek darė veiksmą, kuris garantavo tą sąlyginę ramybę, kad aš vis tiek turėsiu kažkur tai gyventi. Ir tas veiksmas buvo kaip tik suaktyvėjęs tuo metu, kai čia buvo ramiau.

Kartais tenka girdėti netgi tarp pardavėjų ir ne tik nekilnojamo turto specialistų, ar jau turi būstą užsienyje, o jūs ar turite jau būstą Marbeljoje? Ar šita tema aptarinėjama aktualiai ar nelabai?

M.Kulbokas: Aišku, kad yra. Ir ne tik Marbeljoje, yra daug šalių, kuriose investuoja lietuviai, ir vardan to ramybės jausmo, kodėl jie tą turėtų nedaryt? Aš sakau, darykite, ir jeigu jūs esat apsisprendę dieną X trauktis iš Lietuvos, tai aš tiktai sveikinu jus ir tiktai pasitraukę turėkit jūs ten, kur gyventi.

Kodėl?

M.Kulbokas: Kad netrukdytų kautis, jeigu mes iš tikrųjų turėsim tokią situaciją, kad už tėvynę yra žmonės, kurie pasiryžę kovoti, o tie, kurie liktų čia inkšti, tai turėtų šiandien rūpintis tuo ir pasitraukti.

Kai kalbame apie kainas šiais metais, matėme tikrai tą neįprastą sujudimą metų pradžioje. Ko žmonėms tikėtis ir artimiausiais mėnesiais, kiek tos kainos galėtų koreguotis? Aišku, turbūt sunku pasakyti, bet kokia tendencija?

Ž.Mauricas: Sunku pasakyti, nes yra dideli neapibrėžtumo šaltiniai. Du pagrindiniai: tai pirmas yra už Atlanto, tai yra Donaldas Trumpas. Pažiūrėkime į akcijų rinkas – tai yra toks išankstinis indikatorius dažniausiai, ko galim tikėtis ir nekilnojamojo turto rinkoje. Ir akcijų kainos labai stipriai šokinėti pradėjo, nes Trumpas tikrai pašokdina visą pasaulį.

Rinkos apskritai, mes juokaujame, kad dalinasi į dvi dalis: pirma dienos pusė, kai Trumpas dar miega, o kita dienos pusė, kai jau pabunda, ir tada tas kintamumas didžiulis yra. Bet ir netgi ilgesniu laikotarpiu, dabar lygtai tos grėsmės šiek tiek yra priimtos, rinkos yra atšokę, bet mums dar kas rūpi, tai geopolitinis neapibrėžtumas, kalbant apie Rusiją ypatingai.

Ir čia tokio progreso kažkokio didelio nėra. Žiūrėsime, kaip bus. Bet jeigu, tarkime, toks geresnis scenarijus Jungtinėse Valstijose, Trumpas šiek tiek ramesnis tampa, nuspėjamesnis ir turime gerų žinių Ukrainos karo fronte, tai fundamentaliai gali tos kainos šokti pakankamai stipriai Lietuvoje. Gal netgi iki dviženklio augimo galima sulaukti.

Kitaip tariant, mus stabdo tas išorės neapibrėžtumas, nes viduje Lietuvos augimas yra pakankamai spartus. Pirmo ketvirčio buvo vienas sparčiausių Europos Sąjungoje. Pinigų kiekis auga dviženkliu greičiu, o lietuviai mėgsta tuos pinigus įdarbinti į nekilnojamą turtą. Bet tai dabar, jeigu sakote, kad galėtų kaina šoktelėti netgi gal ir dviženkliu skaičiumi, tai atrodo, kad dar yra dalis žmonių, kurie galėtų pirkti nekilnojamą turtą, bet dar nerimauja ir dar nepriima to sprendimo, jeigu tai nėra absoliuti būtinybė jiems tą nekilnojamą turtą įsigyti.

Tokių, kaip minėjau, žmonių dalis susiformavo per pastaruosius dvejus netgi su trupučiu metų, ir, kaip minėjau, dabar mes matome tas tos spyruoklės efektą. Tarkime, kiek yra sulaukiama užklausų dėl paskolų. Jų yra tikrai ženkliai daugiau. Ir per mėnesį dabar jau mes artėjam praktiškai prie 250 milijonų per mėnesį, ir prieš tai rekordai buvo 180–200 milijonų.

Kitaip tariant, netgi vertinus, kad kainų lygis pakilęs, jau mes artėjame prie aukščiausių lygių kiekiais, ne tik sumomis eurais, bet kiekiais. Tai iš tikrųjų tas aktyvumas jis netgi tam tikra prasme stebėtinai yra didelis.

Bet čia daug dalykų susiję ir demografiniai, nes miestai auga, ir ekonominiai, kaip minėjau, užimtųjų skaičius auga, darbo užmokestis kyla, infliacija nėra dar tokia didelė, perkamoji galia auga. Ir, kaip minėjau, labiausiai – tas psichologinis, kad laukia ir mato, kad tas traukinys jau po truputį pradeda važiuoti, žinote.

Jis dar lėtai juda, dar gali atrodo pasivyti ir šokti. Tai tas pats judėjimas. Jeigu daugiau žmonių pradės bėgti paskui tą traukinį ir bandyti šokti, kol kainos nepakyla, tai gali savaime to susidaryti.