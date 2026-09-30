Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paviešinti dalies šauktinių duomenys, kariuomenė tai vadina žmogiška klaida

2026-09-30 16:29 / šaltinis: tv3.lt / aut. /
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / aut. /
2026-09-30 16:29
Pridėkite kaip šaltinį Google

Viešųjų pirkimų sistemoje trumpam buvo paviešinti dalies 2026 metais šaukiamų karo prievolininkų asmens duomenys, BNS trečiadienį patvirtino kariuomenė.

Paviešinti dalies šauktinių duomenys, kariuomenė tai vadina žmogiška klaida (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Viešųjų pirkimų sistemoje trumpam buvo paviešinti dalies 2026 metais šaukiamų karo prievolininkų asmens duomenys, BNS trečiadienį patvirtino kariuomenė.

REKLAMA
0

Anot jos, tą lėmė žmogiška klaida.

„Iš karto imtasi būtinų priemonių situacijai suvaldyti ir užkirsti kelią jos pasikartojimui“, – teigė kariuomenė.

Ji akcentuoja, jog įsilaužimo į informacines sistemas nebuvo.

Apie duomenų paviešinimą trečiadienį pranešė Jaunųjų rinkos dalyvių asociacija (JRDA), su BNS pasidalinusi ekrano nuotraukomis, kuriose matyti siuntėjo karys.lt trumposios SMS žinutės keliems adresatams su tekstu: „Jūsų asmens duomenys buvo paskelbti viešųjų pirkimų sistemoje. Jie pašalinti ir viešai neprieinami. Jei turite klausimų, kreipkitės į savo Karo prievolės skyrių.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Karo komendantūrų valdybos Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba patvirtino, kad išsiųstas pranešimas yra teisingas. (...). Vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais, apie šią situaciją informuojame asmenis, kurių duomenys dėl šios klaidos trumpą laiką buvo paviešinti“, – nurodo kariuomenė.

REKLAMA
REKLAMA

Ji taip pat teigia atliekanti patikrinimą, kurio metu vertinamos susidariusios aplinkybės ir siekiama nustatyti, kokių papildomų priemonių reikėtų imtis, siekiant užtikrinti duomenų saugumą ateityje.

REKLAMA

JRDA nurodė iš institucijų paprašiusi pateikti išsamią informaciją apie įvykį, įskaitant duomenų viešumo trukmę bei paviešintų duomenų apimtį ir kategorijas.

Be kita ko, organizacija nori išsiaiškinti pažeidimo priežastis, sužinoti atsakingus asmenis, patvirtinti, ar apie incidentą buvo tinkamai pranešta priežiūros institucijoms, bei informuoti apie atliktą rizikų vertinimą dėl tolesnės duomenų sklaidos.

REKLAMA
REKLAMA

„Šis paklausimas tiesiogiai susijęs su daugiau nei 45 tūkstančių Lietuvos piliečių pamatinių teisių pažeidimu bei šiuo metu nacionaliniuose teismuose nagrinėjamomis bylomis dėl Lietuvos kariuomenės vykdomo asmens duomenų tvarkymo praktikos“, – teigia organizacijos vadovas Ignas Plunksnis.

JRDA kiek anksčiau rugsėjį yra teigusi, jog šauktinių asmens duomenys galėjo patekti į trečiųjų šalių platformas. Dėl to kreiptasi į Generalinę prokuratūrą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaip rašė BNS, Krašto apsaugos ministerija yra nutarusi keisti karo prievolininkų informavimo tvarką – tai numatančios pataisos registruotos šią savaitę.

Siūloma nuo 2027 metų sausio atsisakyti viešo šauktinių sąrašo ir sudaryti galimybę kiekvienam karo prievolininkui individualiai pasitikrinti informaciją apie save.

Pagal naują tvarką, identifikavęsis kariuomenės interneto svetainėje karys.lt, karo prievolininkas turėtų įvesti savo vardą, pavardę, gimimo datą ir keturis paskutinius asmens kodo skaitmenis.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų