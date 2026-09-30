Paviešinti dalies šauktinių duomenys, kariuomenė tai vadina žmogiška klaida

Anot jos, tą lėmė žmogiška klaida.
„Iš karto imtasi būtinų priemonių situacijai suvaldyti ir užkirsti kelią jos pasikartojimui“, – teigė kariuomenė.
Ji akcentuoja, jog įsilaužimo į informacines sistemas nebuvo.
Apie duomenų paviešinimą trečiadienį pranešė Jaunųjų rinkos dalyvių asociacija (JRDA), su BNS pasidalinusi ekrano nuotraukomis, kuriose matyti siuntėjo karys.lt trumposios SMS žinutės keliems adresatams su tekstu: „Jūsų asmens duomenys buvo paskelbti viešųjų pirkimų sistemoje. Jie pašalinti ir viešai neprieinami. Jei turite klausimų, kreipkitės į savo Karo prievolės skyrių.“
„Karo komendantūrų valdybos Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba patvirtino, kad išsiųstas pranešimas yra teisingas. (...). Vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais, apie šią situaciją informuojame asmenis, kurių duomenys dėl šios klaidos trumpą laiką buvo paviešinti“, – nurodo kariuomenė.
Ji taip pat teigia atliekanti patikrinimą, kurio metu vertinamos susidariusios aplinkybės ir siekiama nustatyti, kokių papildomų priemonių reikėtų imtis, siekiant užtikrinti duomenų saugumą ateityje.
JRDA nurodė iš institucijų paprašiusi pateikti išsamią informaciją apie įvykį, įskaitant duomenų viešumo trukmę bei paviešintų duomenų apimtį ir kategorijas.
Be kita ko, organizacija nori išsiaiškinti pažeidimo priežastis, sužinoti atsakingus asmenis, patvirtinti, ar apie incidentą buvo tinkamai pranešta priežiūros institucijoms, bei informuoti apie atliktą rizikų vertinimą dėl tolesnės duomenų sklaidos.
„Šis paklausimas tiesiogiai susijęs su daugiau nei 45 tūkstančių Lietuvos piliečių pamatinių teisių pažeidimu bei šiuo metu nacionaliniuose teismuose nagrinėjamomis bylomis dėl Lietuvos kariuomenės vykdomo asmens duomenų tvarkymo praktikos“, – teigia organizacijos vadovas Ignas Plunksnis.
JRDA kiek anksčiau rugsėjį yra teigusi, jog šauktinių asmens duomenys galėjo patekti į trečiųjų šalių platformas. Dėl to kreiptasi į Generalinę prokuratūrą.
Kaip rašė BNS, Krašto apsaugos ministerija yra nutarusi keisti karo prievolininkų informavimo tvarką – tai numatančios pataisos registruotos šią savaitę.
Siūloma nuo 2027 metų sausio atsisakyti viešo šauktinių sąrašo ir sudaryti galimybę kiekvienam karo prievolininkui individualiai pasitikrinti informaciją apie save.
Pagal naują tvarką, identifikavęsis kariuomenės interneto svetainėje karys.lt, karo prievolininkas turėtų įvesti savo vardą, pavardę, gimimo datą ir keturis paskutinius asmens kodo skaitmenis.
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