Paviešintas sudužusio lėktuvo pilotų pokalbis prieš pat katastrofą: aiškėja, kas vyko

Pradžioje girdėti, jog vyksta įprasta lėktuvo nusileidimo procedūra su besileidžiančiu DHL krovininiu lėktuvu prieš pat jo katastrofą.

Girdėti, kaip iš pradžių pilotas pasisveikina su Oro eismo kontrolės centru, o šio darbuotoja atsako tuo pačiu.

Lėktuvo pilotas: Labas rytas, kontrole.

Oro eismo kontrolės centras: Labas rytas.

Vėliau vyko sklandus lėktuvo piloto ir Oro eismo kontrolės centro darbuotojo pokalbis, jo metu Oro eismo kontrolės centras perduodavo nurodymus, kada turėtų leistis „SWIFT Air“ skrydį vykdantis lėktuvas.

Galiausiai, likus 4 mylioms (apie 6,4 km) iki oro uosto, lėktuvo pilotui pranešta apie patvirtintą leidimą leistis.

Oro eismo kontrolės centras: Swift18D, 4 mylios nuo nusileidimo, kontaktuokite su bokštu 118.205

Lėktuvo pilotas: 118.205, Swift18D.

Oro eismo kontrolės centras: Swift18D, artėja prie Vilniaus.

Oro eismo kontrolės centras: Swift18D, vėjas 170° 15 mazgų, 19 takas paruoštas nusileidimui.

Visgi jau po kelių akimirkų akimirkų Oro eismo kontrolės centras praneša kitiems kilti besiruošiantiems lėktuvams, jog jie kuriam laikui sustabdytų savo skrydžius:

Oro eismo kontrolės centras: Airbaltic35G, nutraukite savo pakilimą, grįžkite į savo stovėjimo vietą. Ką tik įvyko orlaivio avarija, todėl mums reikės šiek tiek laiko.

Kitas orlaivis: Gerai, grįžtame į vietą.

Tokia pati žinia buvo duota ir kitam lėktuvui, kuriame vienas iš įgulos narių galiausiai lietuviškai paprašė paaiškinti, kas nutiko.

Dar kitas orlaivis: Jūs galite paaškinti biškį nors porą žodžių, kas atsitiko?

Oro eismo kontrolės centras: Tūptinėje orlaivis nedaskrido. - Koks lėktuvas? - Boeing.

Vienas žuvo, 3 įgulos nariai atsidūrė ligoninėje

Vieno iš asmenų, skridusių nukritusiu DHL lėktuvu, būklė yra kritiškai sunki, praneša Santaros klinikos.

Paviešinti pokalbiai su nukritusio lėktuvo ir Oro eismo kontrolės centru.

„Santaros klinikose yra gydomas vienas iš asmenų, nukentėjusių šio ryto lėktuvo avarijoje. Nukentėjusiojo būklė kritiškai sunki. Santaros klinikų medikai daro viską, kad užtikrintų aukščiausio lygio pagalbą nukentėjusiam asmeniui“, – nurodoma klinikų pranešime.

ELTA primena, kad ankstų pirmadienio rytą sostinėje, netoli Vilniaus oro uosto, šalia gyvenamojo namo, nukrito ir sudužo krovininis Vokietijos įmonės DHL lėktuvas.

Pirminiais duomenimis, per avariją žuvęs pilotas yra Ispanijos pilietis. Be to, sužaloti trys lėktuvu skridę asmenys – Lietuvos, Vokietijos ir Ispanijos pilietis. Eltos žiniomis, vieno jų būklė yra sunkesnė, kitas sužalotas mažiau.

Sostinės mero Valdo Benkunsko teigimu, iš pastatų greta nelaimės vietos viso buvo evakuota 14 žmonių. Jais toliau rūpinsis Vilniaus miesto savivaldybė.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, orlaivis yra visiškai suniokotas. Lėktuvui nukritus prie namo, užsidegė šalia buvę sandėliukai, automobilis. Gaisras jau yra suvaldytas.

Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko, pirminiais duomenimis, lėktuvo sudužimas yra nelaimingas atstitikimas. Tuo metu policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas užsimena, kad nereikėtų atmesti, jog ši avarija – galimas teroristinis aktas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių netinkamos priežiūros ar remonto. Taip pat Teisingumo ministerija inicijavo saugos tyrimą.

Leidinys „Wall Street Journal“ anksčiau pranešė, jog vasarą DHL lėktuvais iš Lietuvos į Didžiąją Britaniją ir Vokietiją siųsti padegamieji užtaisai buvo Rusijos slaptos operacijos dalis. Abi siuntos iš Lietuvos iškeliavo tam pačiam adresatui Jungtinėje Karalystėje, viena siunta užsidegė Leipcige Vokietijoje prieš ją pakraunant į krovininį orlaivį, kita – DHL sandėlyje Birmingeme Jungtinėje Karalystėje. Siuntos iš Lietuvos buvo išsiųstos liepos 19 d., abu gaisrai kilo naktį iš liepos 20 d. į 21 d.

„Wall Street Journal“ teigimu, šios rusų operacijos tikslas buvo perkelti siuntas su padegamaisiais užtaisais į JAV ir Kanadą skrendančius keleivinius ar krovininius lėktuvus, siekiant juose sukelti gaisrus.

Generalinė prokurorė Nida Grunskienė teigė, kad atliekamas tarptautinis tyrimas DHL padegamųjų siuntų, vykdant tyrimą yra suimtų žmonių. Daugiau informacijos apie tyrimą viešai nėra skelbiama.

Jauniškis apie aviakatastrofą Vilniuje: neatmetama terorizmo versija, tačiau badyti pirštais – per anksti

Sieti aviakatastrofą Vilniuje su kokia nors priešiška išorės veikla – dar per anksti, sako Valstybės saugumo departamento (VSD) vadovas Darius Jauniškis. Visgi, pažymi jis, tarnybos kol kas neatmeta, jog pirmadienio rytą įvykusi avarija gali būti ir teroristinis išpuolis. Anot D. Jauniškio, įvykio aplinkybės paaiškės, kai bus įvertinta visa informacija.

„Tyrimas, ko gero, bus ilgas. Todėl, kad darbo tikrai yra daug. Kol kas, kiek yra žinoma, sieti su kažkuo ar kažkur mėtyti atribucijos kažkam – tikrai, ko gero, anksti. Išankstinės informacijos apie tai neturėjome. Matyt, eigoje vis tiek išaiškės visos aplinkybės, visos detalės“, – po susitikimo su šalies vadovu Prezidentūroje surengtoje spaudos konferencijoje sakė D. Jauniškis.

„Dirbame su užsienio partneriais. Gauname bet kokią informaciją – kai tik bus kažkas žinoma, iš karto pranešime“, – pridūrė jis.

D. Jauniškis pripažino, kad tarnybos neatmeta teroristinio išpuolio scenarijaus.

„Negalime atmesti ir, sakykime, to terorizmo atvejo. Žinoma, Valstybės saugumo departamentas kartu su Operatyvinių tarnybų departamentu taip pat esame įspėję, kad tie dalykai yra galimi ateityje, mes matome agresyvėjančią Rusiją“, – kalbėjo VSD direktorius, primindamas, jog apie sabotažo atvejų ir terorizmo grėsmę yra įspėję ir užsienio partneriai.

„Negalime atmesti ir šios versijos. Bet kaip ir sakau, jokių atribucijų ar badyti pirštais į kažką negalime, todėl, kad nėra jokios informacijos apie tai“, – dėstė jis.

Šią vasarą buvo pranešta apie DHL lėktuvais iš Lietuvos į Jungtinę Karalystę ir Vokietiją gabentas siuntas, kuriose buvo padegamieji užtaisai. Leidinio „Wall Street Journal“ teigimu, tai buvo Rusijos slaptos operacijos dalis.

Kalbėdamas apie ankstesnius atvejus, D. Jauniškis patikino, kad apie galimus sabotažo aktus buvo įspėta tiek DHL, tiek kitos kompanijos.

„Tą dalyką sužiūrėti yra ypatingai sunku todėl, kad veikiama sofistikuotai, tų siuntų yra daug. Manau, visoje Europoje ir visame pasaulyje tas įspėjimo, pavojaus lygis yra tikrai pakeltas, dirbama iš visų jėgų“, – apie suintensyvėjusias provokacijas kalbėjo žvalgybos vadovas.

„Neatmestina, kad kažkokie atvejai vis tiek praslysta“, – pridūrė jis.

Gyventojus ragina nepanikuoti

Nors įvykio aplinkybės dar tiriamos, D. Jauniškis tikina, jog tarnybos atlieka savo darbą, tad gyventojus ragina išlikti ramiais.

„Tarnybos dirba savo darbą, šiuo metu jokios panikos nėra. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, policija, Generalinė prokuratūra, Nacionalinis krizių valdymo centras – visi yra savo vietose, visi atlieka savo darbą. Už ką tarnybas tikrai galima pagirti, svarbiausia šioje situacijoje išlikti ramiems“, – dėstė VSD vadovas.

„Pajėgumų mums trūksta, tačiau savo darbą padarysime iki galo. Žvalgyboje turime savo funkcijas ir tai tikrai neatsilieps žvalgybos darbui. Dirbame su užsienio partneriais ir, manau, kad čia bus platus tyrimas, tad žvalgybos darbas nuo to tikrai nenukentės“, – kalbėdamas apie VSD darbą akcentavo D. Jauniškis.

Prezidentūra: tyrimas nebus lengvas

Savo ruožtu Prezidentūroje surengtoje spaudos konferencijoje dalyvavęs šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas padėkojo pareigūnas už operatyvią reakciją.

„Prezidentas norėtų padėkoti policijos ir priešgaisrinės apsaugos departamento pareigūnams už labai operatyvią ir absoliučiai teisingai atliktą sudėtingą operaciją“, – sakė patarėjas.

„Toliau atsakymų į klausimus ieškos kitos institucijos“, – teigė jis.

Anot F. Jansono, sprendžiant iš prezidentui pristatytos informacijos galima sakyti, kad tyrimas nebus paprastas.

„Prezidentui buvo pristatyta dabartinė situacija ir tai, kaip pagal pirminius duomenis atrodė pats įvykis. Buvo aptarti būsimo tyrimo – akivaizdu jis nebus nei paprastas, nei trumpas – galima eiga“, – žurnalistams kalbėjo F. Jansonas.

