TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paskirtasis aplinkos ministras: Poderskis galės būti kancleriu

2025-09-25 08:10 / šaltinis: BNS
2025-09-25 08:10

Paskirtasis aplinkos ministras Kastytis Žuromskas sako, jog darbą baigiantis laikinasis aplinkos ministras Povilas Poderskis gali likti Aplinkos ministerijoje ir tapti jos kancleriu.

Povilas Poderskis (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Paskirtasis aplinkos ministras Kastytis Žuromskas sako, jog darbą baigiantis laikinasis aplinkos ministras Povilas Poderskis gali likti Aplinkos ministerijoje ir tapti jos kancleriu.

2

„Jei atvirai – jei viskas susiklostys kaip planuojama – jis galės būti kancleriu“, – ketvirtadienį susitikime su opozicinėmis Seimo frakcijomis sakė K. Žuromskas.

Ar tiesa, kad P. Poderskis taps paskirtojo ministro vadovaujamos ministerijos kancleriu, patvirtinti prašė liberalas Simonas Gentvilas.

Iki šiol aplinkos viceministro pareigas ėjusį K. Žuromską ministru prezidentas patvirtino trečiadienį. Jis pareigose pakeis P. Poderskį, kuris, sugriuvus Gintauto Palucko Vyriausybei, taip pat pretendavo į postą, tačiau nesulaukė Gitano Nausėdos palaikymo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

