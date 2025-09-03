Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų nefiksuota

2025-09-03 08:20 / šaltinis: BNS
2025-09-03 08:20

Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų, trečiadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

Pasienis su Baltarusija Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų, trečiadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

0

Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 22 migrantus, tuo metu Lenkijos pareigūnai pirmadienį neįleido 144 užsieniečių.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 1080 migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Per šį laikotarpį Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti 24 tūkst. migrantų.

