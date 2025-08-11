Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Pasienietis atsisakė tikrintis blaivumą, pradėtas ikiteisminis tyrimas

2025-08-11 09:32 / šaltinis: BNS
2025-08-11 09:32

 Šalčininkuose, Nepriklausomybės gatvėje, sustabdytas automobilį vairavęs pasienietis, jis atsisakė tikrintis blaivumą, pirmadienį pranešė Policijos departamentas.

VSAT. ELTA / Dainius Labutis

 Šalčininkuose, Nepriklausomybės gatvėje, sustabdytas automobilį vairavęs pasienietis, jis atsisakė tikrintis blaivumą, pirmadienį pranešė Policijos departamentas.

REKLAMA
1

Automobilis „VW Passat“ buvo sustabdytas sekmadienio vakarą, apie 21 valandą. Jį vairavo ne tarnybos metu neuniformuotas VSAT jaunesnysis specialistas, gimęs 1990 metais. Pareigūnams kilo įtarimas, kad jis išgėręs, tačiau vairuotojas atsisakė tikrintis blaivumą.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vairuotojams atsisakius tikrintis blaivumą pradedami ikiteisminiai tyrimai dėl vairavimo, kai girtumas viršija pusantros promilės. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų