Pasienietis atsisakė tikrintis blaivumą, pradėtas ikiteisminis tyrimas

Automobilis „VW Passat“ buvo sustabdytas sekmadienio vakarą, apie 21 valandą. Jį vairavo ne tarnybos metu neuniformuotas VSAT jaunesnysis specialistas, gimęs 1990 metais. Pareigūnams kilo įtarimas, kad jis išgėręs, tačiau vairuotojas atsisakė tikrintis blaivumą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vairuotojams atsisakius tikrintis blaivumą pradedami ikiteisminiai tyrimai dėl vairavimo, kai girtumas viršija pusantros promilės.
