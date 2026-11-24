Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Tikrina, ar pasikeitė padangas į žiemines
„Labas rytas, Klaipėdos kelių policija. Ratą galit susukti?“
Judrioje Smiltelės gatvės atkarpoje Klaipėdoje policininkai tikrina vairuotojų blaivumą ir apžiūri, ar automobilis jau apautas žieminėmis padangomis. Nuo lapkričio 10-osios, kada tai padaryti buvo būtina, policija davė pakankamai laiko net užmaršuoliams. O dabar, kai buvo atliekamas padangų reidas, kaip tyčia, uostamiestyje gerokai pašalo.
„Atsakomybė numatyta pirmą kartą 50 eurų, su administraciniu nurodymu – 25 eurai. Ir techninės apžiūros anuliavimas“, – aiškino Klaipėdos apskrities kelių policininkas Aivaras Žalkauskas.
O štai ir pirmojo pažeidėjo ilgai laukti netenka. Vairuotojas įsitikinęs, kad mašina su MS žymėjimą turinčiomis padangomis, kurios tinka tiek vasarą, tiek žiemą.
„Ne MS čia. – Tai gausiu baudą. – Jo. – A galiu palikti, kaip tik meistras laukia, aš praeisiu. – Ne, dabar privažiuosit prie automobilio. Privažiuokit.“
Protektoriaus gylis nesiekia reikalingų 3 milimetrų.
„Galvoju, kad MS yra iš tikro. Bet ne tas užsidėjau.“
Pagavo ir išgėrusių vairuotojų, buvo ir kam anuliavo techninę apžiūrą
Iš kito sustabdyto automobilio sklinda alkoholio kvapas. Tad vairuotojas kulniuoja pūstelti į alkotesterį.
„Kažką rodys.“
Ilgai aparato sprendimo laukti netenka.
„Nulis trisdešimt.“
Vairuotojas pasakoja vakar gėręs porą alaus. Kadangi keturių dešimtųjų riba neperžengta, šį kartą atsiperka įspėjimu. O šio „Opelio“ savininko jau laukia nemalonumai.
„Išlipkit, pažiūrėsit pats, kokio stovio jūsų padangos. Žiūrim palei kraštą. Vienas matavimas. Pusė milimetro. – O kiek turi būti? – Turi būti trys milimetrai.“
Ne ką geriau tiek padangos viduryje, tiek kitoje priekinėje. Abejos galinės – ties leidžiama teisės aktų riba.
„Šiaip žadėjau šią savaitę važiuoti pasikeisti. Bet va.“
Tačiau išgirdus, kas jo laukia, vairuotojo nuotaika subjūra.
„Paskirsim pusę baudos ir anuliuosim techninę apžiūrą. Reikės susitvarkyti automobilį. Pasikeisti padangas. – Eik tu… – Ir iš naujo praeiti techninę apžiūrą, kad nustatytume, jog jūsų automobilis gali dalyvauti viešajame eisme. Gerai, palaukit dabar.“
Ne ką linksmiau ir su pavežėjų įmonės logotipu papuošto automobilio vairuotojui.
„Mašina buvo remonte, dabar sutvarkėm ir važiuojam keisti.“
Per pusdienį trukusį reidą policininkai patikrino kone pusę tūkstančio automobilių ir nustatė 8 vairuotojus, važiavusius netinkamomis padangomis, keturis – be saugos diržų ir vieną, neturintį privalomojo draudimo.
Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.