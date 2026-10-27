Parduotuvę Vilniuje apšvarinęs marokietis tikina tai daręs dėl mylimos lietuvaitės: „Iššaukė proto aptemimą“

Teisme jis dievagojosi, kad vogė ne norėdamas pralobti, o iš meilės ir pavydo mylimai šviesiaplaukei lietuvaitei. Tad, jeigu ne garsus pabėgimas nuo policininkų daugiau nei prieš dvi savaites teisme, šiandien marokietis jau būtų įkvėpęs laisvės oro, mat teismas įskaičiavo į bausmę ir suėmime praleistą laiką.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Verdikto, kas laukia apsivogus, marokietis Isamas Tubalis išklausyti nepanoro. Vilniaus apylinkės teismo teisėja Rasa Volungevičienė ateina sprendimo skelbti į pustuštę salę.
„Maroko piliečiui Isamui Tubeliui teismas skyrė arešto bausmę“, – sakė teisėja Rasa Volungevičienė.
Apvogė parduotuvę esą iš pykčio mylimajai
60 parų belangėje – tiek Isamui Tubaliui teismas skyrė už vagystę gegužės 24 naktį kanceliarinių prekių parduotuvėje.
Teisėjui marokietis dievagojosi nesąs blogas, pateikė už širdies griebiančią istoriją – esą į parduotuvę įsilaužė iš pykčio savo meilei – žaviai šviesiaplaukei lietuvaitei.
Tautiečiai socialiniuose tinkluose vienas per kitą dalijasi vaizdo įrašu, kuriame matyti marokietis su galimai mylimąja Vasare.
„Kadangi jis buvo, kaip pats nurodė, labai pavydus, ir tie konfliktai tarpusavio santykių jam iššaukė proto aptemimą“, – pasakojo R. Volungevičienė.
Esą vogti ėjo prieš tai sukonfliktavęs su širdies dama. Su kuria, kaip nurodė teisme, tai taikėsi, tai skyrėsi.
„Kaip jis pats nurodė, tai iššaukė būtent prieš nusikalstamos veikos padarymą, maždaug parą laiko, trukę intensyvūs konfliktai su jo mergina“, – kalbėjo teisėja.
Nors dovanų pirkti savo meilei už tuos pinigus neva neketino.
„Pavogė iš parduotuvės pinigus, ir jis pats, kaip ir minėjau, negali paaiškinti, kam jam jų reikėjo, kodėl.
Tik jis pats nurodė, kad jam šalinantis su tais pinigais, kilo klausimų, ką daryti, nes didelė dalis jų buvo monetomis. Dalis popierinėmis. Tikėtina, jis pats išsigando savo veikos. Bet ką ketino daryti, jis nenurodė“, – aiškino R. Volungevičienė.
Tiesa, jo mylimoji po to, kai buvo sučiuptas apsivogęs marokietis, bandė teismo prašyti atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.
Esą jie išties dažnai konfliktuodavo, tad nusikaltimą iš dalies jis galėjo įvykdyti vedinas pykčio ir pavydo scenų. Bet teismas graudžia istorija nepatikėjo. Mat atlikęs bausmę I. Tubalis siekė išvažiuoti į Prancūziją, bet nelikti su tariama mylimąja.
I. Tubalis teismą mėgino apsukti teigdamas, kad padarytą žalą jam padės atlyginti Prancūzijoje gyvenantys giminės – mama ir sesuo. Bet kol buvo nagrinėjama byla, žalos niekas nebuvo atlyginęs. O Lietuvoje I. Tubalis atsidūrė esą dėl studijų Vilniaus verslo kolegijoje. Bet, kaip paaiškėjo, studentavo neilgai.
Valdiškos institucijos marokiečio kurį laiką nepasigedo
Į kamerą Vilniaus verslo kolegijos atstovai situacijos nekomentuoja. Bet neoficialiai prasitaria, kad I. Tubalis pernai lapkritį iš kolegijos pabėgo. Palikdamas piniginę skolą.
Jeigu tai tiesa, tai vogė jis jau nebūdamas studentu. O apie tai, kad jis nesimoko, tik birželį kolegija informavo migracijos departamentą, ir šis nedelsiant panaikino marokiečio leidimą gyventi Lietuvoje.
Tik valdiškos institucijos iki rugpjūčio jo net nepasigedo. Marokietis ramiausiai dirbo pavežėju taksi įmonėje, ir kaip aiškino teisme, pinigų prasimanydavo uždarbiaudamas elektroninėje parduotuvėje. Bene žinomiausiu marokiečiu Lietuvoje I. Tubalis tapo prieš dvi savaites. Kai atvežtas į teismą, po posėdžio jis pastūmęs pareigūnę – pabėgo.
Po kone 5 valandų paieškų buvo sučiuptas kitame miesto gale. Tad belangės durys, turėjusios atsiverti, mat 60 parų gavęs nelegalas jas išbuvo sulaikyme, neatsidarė, nes pradėtas kitas tyrimas – dėl kalinio pabėgimo.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.