Parduotuvę apvogęs ir iš teismo pabėgęs Maroko pilietis nuteistas, bet nekalės

Spalio viduryje šis vyras buvo pabėgęs iš teismo, kai buvo nagrinėjama minėta vagystės byla.
Tačiau užsienietis už vagystę nekalės, nes bausmę jau atliko būdamas suimtas. Suėmimas truko nuo rugpjūčio.
„Teismas sprendžia, kad 60-ties parų arešto bausmė yra atlikta“, – sakė teisėja Rasa Volungevičienė.
Teisėja paskelbė, kad vyras Lietuvoje gyveno nelegaliai, prekiauja kompiuteriu, retkarčiais dirbo pavežėju, 9 kartus buvo baustas už Kelių eismo taisyklių pažeidimus (greičio viršijimą, neleistiną stovėjimą ir kt), tačiau nė vienos baudos nesumokėjo.
„Šiai dienai jis neturi galiojančio leidimo gyventi nei Lietuvoje. nei kitoje Europos Sąjungos valstybėje. Jis nurodė, kad į Lietuvą atvyko studijuoti, bet turėjo studijas nutraukti dėl finansinių aplinkybių“, – sakė teisėja R. Volungevičienė.
Užsienietis teisme anksčiau pripažino kaltę ir prašė būti perduotas laiduotojai, savo merginai iš Lietuvos.
Tačiau teisėja laidavimo galimybę atmetė.
„Teismas atmetė remdamasis dviem kriterijais. Visų pirma, prašymą pateikė jo draugė, ji duodama parodymus nurodė, kad dažnai konfliktuoja su Issamu Toubaliu, o jis pats teigė, kad šią nusikalstamą veiką didele dalimi sąlygojo jų asmeninių santykių metu kilę nesutarimai. Teismas tai vertino kaip ribojančią galimybę galimai laiduotojai daryti įtaką. Be to, pats Issamas Toubalis nurodė, kad pasibaigus bylai ketina išvykti į Prancūziją, kur gyvena jo mama, tai kelia abejonių, ar laiduotojai būnant Lietuvoje ji galės daryti įtaką. Be to, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pabėgimo. Teismas tai vertina kaip asmens apsisprendimą nekeisti gyvenimo būdo ir nesilaikyti įstatymų bei įprastos tvarkos“, – po nuosprendžio paskelbimo žurnalistams sakė R. Volungevičienė.
Tačiau vyras dabar yra suimtas tyrime dėl pabėgimo iš teismo.
Posėdyje, kuriame buvo skelbiamas nuosprendis vagystės byloje, užsienietis nepasirodė.
„Nenorą atvykti jis išreiškė ankstesnio teismo posėdžio metu“, – paskelbė teismo posėdžių sekretorė.
Šis 23 metų užsienietis spalio 13 d. buvo pabėgęs iš teismo kiemo ir tos pačios dienos vakarą buvo sulaikytas Debesijos gatvėje.
Bylos duomenimis, marokietis šių metų gegužę pagrobė svetimą turtą – jis įsibrovė į parduotuvę Šeškinėje, atrakino prekybos salėje esantį kasos aparatą ir iš jo pagrobė 1,7 tūkst. eurų.
Vyras teisme sakė, kad jam aptemo protas ir negalėjo paaiškinti savo veiksmų, jis sakė, kad parą iki nusikaltimo stipriai pykosi su mergina.
„Jis negalėjo paaiškinti, kad jam jų (pinigų – ELTA) jam reikėjo, dalis pinigų buvo monetomis, dalis popierinėmis kupiūromis“, – sakė teisėja.
Policija skelbė, kad kaltinamasis pabėgo, kai buvo vedamas į konvojaus automobilį.
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