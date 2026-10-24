26 smūgiai metaliniu strypu: už žiaurų nužudymą – 9 metai kalėjimo

Tokį sprendimą praėjusią savaitę priėmė trijų teisėjų kolegija, išnagrinėjusi skundą dėl Vilniaus apygardos teismo gegužės 11-osios nuosprendžio, kuriuo 1975 metais gimęs vyras pripažintas kaltu dėl itin žiauraus nužudymo.
V. Bogdevičiaus gynėjas apeliaciniu skundu prašė perkvalifikuoti nusikaltimą į paprastą nužudymą ir skirti minimalią įkalinimo bausmę arba perkvalifikuoti į nužudymą labai susijaudinus, skiriant lygtinį laisvės atėmimą, taip pat – sumažinti priteistą neturtinę žalą.
Apeliacinis teismas nustatė, kad dauguma smūgių buvo padaryti 1966 metais gimusiam nukentėjusiajam gulint, dėl to prieš smurtą jis negalėjo pasipriešinti. Be mirtį sukėlusio sunkaus kūno sužalojimo vyrui buvo padaryti kaukolės ir daugybiniai šonkaulių lūžiai.
„Toks brutalus prieš nukentėjusįjį nukreiptas V. Bogdevičiaus elgesys neabejotinai sukėlė nužudytajam didelius fizinius skausmus tiek smurto naudojimo metu, tiek iki jo mirties, ir peržengė paprasto nužudymo ribas bei pagal savo požymius atitinka kvalifikuojamojo požymio – nužudymo itin žiauriai – turinį“, – teigiama teismo nutartyje.
Bylos duomenimis, sudavęs smūgius, nuteistasis prie nukentėjusiojo priklaupė, siūlė kviesti pagalbą, kurios šis esą atsisakė, pasiūlė kartu išgerti degtinės, ką jie padarė. Apie konfliktą informavo savo sūnų, su kuriuo nuėjo apžiūrėti sumuštojo.
Teismas konstatavo, kad šios aplinkybės nepaneigia jo itin žiauraus elgesio ir suvokimo apie savo veiksmus prieš nukentėjusįjį. Taip pat, teismo vertinimu, V. Bogdevičius nebuvo smarkiai susijaudinęs, nors vyrai prieš nuteistojo smūgius konfliktavo.
Pasak Apeliacinio teismo, „lemiamą įtaką V. Bogdevičiaus nusikalstamam elgesiui turėjo stiprus apsvaiginimas nuo alkoholio“, neleidęs adekvačiai suvokti situacijos.
Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs nusikaltimo pobūdį ir negrįžtamus padarinius, mirusiojo vaikų išgyvenimus, iš dalies tenkino jų civilinius ieškinius, dviem pilnamečiams vaikams priteisdamas po 3 tūkst. eurų ir nepilnamečiui – 3,6 tūkst. eurų.
Kaip pažymėjo Apeliacinis teismas, nuteistojo gynėjas nepateikė konkrečių argumentų dėl neturtinės žalos mažinimo, siedamas tai tik su prašymu perkvalifikuoti nusikaltimą.
Teismas akcentavo, kad vaikams jau priteistas žalos atlyginimas yra kur kas mažesnis nei įprastai panašaus pobūdžio bylose priteisiama 7 tūkst. – 28 tūkst. eurų kompensacija, todėl dar labiau jos nemažino.
Vienai mirusiojo atžalai priteista 900 eurų advokato paslaugoms apeliacinėje instancijoje apmokėti.
Sprendimas dar gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
V. Bogdevičius, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, žmogų pernai balandžio pavakarę mirtinai sumušė Vilniaus rajone, statybiniame namelyje prie nuteistojo namų. Mirusysis žudikui vykdydavo pagalbinius statybos darbus, jie kartu vartodavo alkoholį.
Bylos duomenimis, įvykio dieną tarp vyrų kilo konfliktas, kai nukentėjusysis galimai grasino peiliu, reikalavo pinigų. Byloje nepaneigta, kad vyras anksčiau prieš V. Bogdevičių smurtavo, bet ir nėra duomenų apie pagrįstą būtinąją gintį.
Mirtinu aukai tapo krūtinės ląstos sumušimas, dėl kurio plyšo blužnis, kilo vidinis kraujavimas ir asmuo mirė praėjus kelioms valandoms po smūgių strypu.
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