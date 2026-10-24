Vilniuje dukart priešintasi pareigūnams

1986 metais gimęs policininkas buvo sužeistas, kai Pramonės gatvėje sulaikant 1995 metais gimusį narkotine medžiaga disponavusį vyrą šis pasipriešino.
Pareigūnas, suteikus medicininę pagalbą, gydosi namuose.
Kitas incidentas fiksuotas viešbutyje Didžiojoje gatvėje, kai 1990 metų gimimo vyras nevykdė teisėtų pareigūnų reikalavimų, pasipriešino ir sužalojo 1976 metais gimusį policininką. Jis taip pat gydosi namuose.
Abu įtariamieji uždaryti į areštinę, dėl įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.