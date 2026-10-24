Po 9 metų bendro gyvenimo – kraupi atomazga: nužudė vyrą

Ši kruvina kriminalinė istorija nutiko prieš daugiau kaip metus – 2018 m. rugsėjo 15-ąją. Šiandien L. Kaminskaitė jau atlieka teismo paskirtą devynerių metų laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose.
Moteris pripažinta kalta dėl savo šeimos nario nužudymo. Dviem šioje byloje nukentėjusiaisiais pripažintiems asmenims teismas iš L. Kaminskaitės priteisė 35 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti.
Kaltės neneigė
Už nužudymą tokiomis aplinkybėmis Lietuvoje baudžiama nuo 8 iki 20 metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos. L. Kaminskaitė nuo pat pradžių pripažino savo kaltę, nuoširdžiai gailėjosi dėl to, kas nutiko, todėl sulaukė kone švelniausios įmanomos bausmės.
Teisme moteris papasakojo viską, ką prisimena apie tos kruvinos dienos įvykius. Ji paaiškino, kad buvo šeštadienis, tad abu su sugyventiniu Kęstu Veževičiumi ruošėsi į darbą, bet taip ir neišvažiavo. Jis liepė skambinti į darbovietę ir pasakyti, kad jie neatvažiuos. Pora kartu dirbo valymo firmoje.
Moteris pamelavo, kad nesuderino autobuso, todėl negalės atvykti. Susitarė, kad atvažiuos į darbą sekmadienį. K. Veževičius tuomet išsikvietė taksi, nes norėjo išgerti. Jis įkalbėjo sugyventinę važiuoti kartu nusipirkti alkoholio.
Grįžus namo, moteris tvarkėsi, pasėdėjo šiek tiek su sugyventiniu, tačiau tada jis pradėjo sakyti, jog jį nori kažkas užmušti. L. Kaminskaitė teigė, kad su juo išgėrė gal keturis stikliukus alkoholio ir nuėjo miegoti, o jis liko vienas virtuvėje. Gėrė toliau.
Stovėjo pusnuogis virtuvėje
Vėliau sugyventinis atėjo pas ją ir paprašė 20 eurų. K. Veževičius esą išėjo į kirpyklą, tačiau po kurio laiko atėjusi į virtuvę rado jį be apatinių, vos stovintį ant kojų. Vyras jau buvo stipriai įkaušęs. Tada prasidėjo priekaištai, necenzūriniai žodžiai.
Jo prašymu moteris uždėjo pašildyti sriubą ir nuėjo į balkoną parūkyti. Vėliau kelis kartus moteris ėjo į parduotuvę nupirkti K. Veževičiui alkoholio. Geriant toliau, vyrą apėmusi paranoja tik stiprėjo. Jis sakė: „prisipažink tu su jais, tau bus lengviau, aš tave nudėsiu“.
Jis griebė jai už plaukų, trenkė ant lovos, užlaužė rankas, bet ji kojomis jį nustūmė ir nuėjo į balkoną. Sugyventinis neatlyžo, jis atėjo iš paskos ir mušė toliau. Moteris kurį laiką stengėsi nesirodyti agresyvaus sugyventinio akyse. Kaip teigė pati, bijojo net į tualetą nueiti.
K. Veževičiui užmigus, L. Kaminskaitė nuėjo į virtuvę gaminti valgyti. Ji girdėjo vyrą knarkiant, vėliau su kažkuo kalbant telefonu. Tada K. Veževičius pasirodė virtuvėje, ji stovėjo prie spintelės, buvo nusisukusi nuo jo, toliau pjaustė mėsą. Vyras visaip koliojosi, jai pasidarė bloga, pradėjo suktis galva. Jis grasino sakydamas: „skrisi iš 4 aukšto“.
Jis griebė ją už plaukų, moteris bandė ištrūkti, tada suklupo ant grindų. L. Kaminskaitė vis dar rankoje laikė peilį. Moteris pasakoja, kad ji sukosi ir dūrė. Ji pamena, kad tada sugyventinis ją paleido ir nuėjo. Nueidamas vyras dar pasakė, kad ją užmuš.
Daug ko nepamena
Toliau L. Kaminskaitė teigė nieko nepamenanti. Jai buvo šokas. Bet po to namo sugrįžo mama. Ji ir iškvietė policiją bei greitąją pagalbą. Nors K. Veževičius tuo metu dar rodė gyvybės ženklus, bet vežamas į ligoninę vyras mirė.
L. Kaminskaitė su K. Veževičiumi kartu pragyveno devynerius metus. Jie kartu augino dukrą. Paskutiniu metu, prieš nusikaltimą, gerti pradėjo ir L. Kaminskaitė. Moteris vartojo antidepresantus, buvo įrašyta į psichiatrinę įskaitą.
Tą dieną ji išgėrė du litrinius butelius alaus, tačiau visą dieną nevalgė. Dalis moters įrodymų pasitvirtino, bet daug abejonių sukėlė dūrio peiliu momentas. Moteris teigė, kad prieš pat durdama buvo nusisukusi, tačiau teismo medicinos ekspertų išvadose rašoma, jog durta taip, lyg asmenys būtų stovėję vienas priešais kitą.
Devyneri kartu su sugyventiniu pragyventi metai baigėsi tragiškai. Dabar lygiai tiek pat L. Kaminskaitė turės praleisti už grotų. Nebent ateityje sulauks teismo malonės ir išeis į laisvę anksčiau laiko.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.