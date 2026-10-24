„Kamuolinių" nusikaltimų byla: teismas ieškos nukentėjusiojo

Ketvirtadienį trijų teisėjų kolegija planavo pradėti nagrinėti kalėti 7 metus nuteisto Gedimino Sabo baudžiamąją bylą.
Tačiau posėdyje nepasirodė nei nuteistasis, nei nukentėjusysis Mantas Pečiulis.
Jau pirmajame posėdyje teismas susidūrė su kliūtimis – paaiškėjo, kad nukentėjusiam nėra pranešta apie posėdį.
„Nėra duomenų, kad nukentėjusiajam pranešta apie posėdį“, – sakė teisėjas Evaldas Pašilis.
Tačiau prokuroras Zdzislavas Tuliševskis sakė, kad susiekti su nukentėjusiuoju nepavyko ir nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, todėl, jo manymu, šią bylą galima nagrinėti ir nedalyvaujant nukentėjusiajam.
Nuteistojo G. Sabo advokatas Ričardas Girdziušas sakė, kad nagrinėjant kitą bylą, vyko susirašinėjimas su minėtu nukentėjusiuoju. Pasak prokuroro Z. Tuliševskio, nukentėjusysis gyveno užsienyje, su juo buvo bendraujama elektroniniu paštu.
Teisėjas E. Pašilis sakė, kad būtų padarytas procesinis pažeidimas, jeigu net nebūtų bandoma aiškintis, ar įmanoma nukentėjusiajam pranešti apie posėdį Vilniuje. Nutarta, kad su nukentėjusiuoju bus bandoma susisiekti elektroniniu paštu, jo draugės telefonu.
Teismas skyrė laisvės atėmimo bausmę
Gegužę Kauno apygardos teismas paskelbė nuosprendį byloje dėl galimai „Kamuolinių“ nusikalstamos grupuotės planuoto asmens sužalojimo ir kitų nusikaltimų. Teismas šioje byloje G. Sabui skyrė 7 metų laisvės atėmimo bausmę.
Nuosprendis paskelbtas byloje dėl dalyvavimo organizuotos grupės suplanuotuose nusikaltimuose, neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais bei jų kontrabandos.
Bylos duomenimis, nusikaltimo ištakos siekia dar 2011 m., kai dėl konflikto, susijusio su narkotinėmis medžiagomis, M. Pečiulis sumušė su „Kamuoliniais“ siejamą asmenį. Anot teisėsaugos, po šio įvykio grupuotės lyderiai pavedė grupuotės nariams surasti tuo metu į Nyderlandus išvykusį M. Pečiulį ir jį sunkiai sužaloti.
Organizuotos grupės nariams buvo duoti konkretūs nurodymai – sulaužyti jam rankas, peršauti kojas ir stuburo slankstelius bei nupjauti ausį.
Teismas nustatė, kad organizuotos grupės nariai į Nyderlandus išgabeno šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, įsigijo nusikaltimui skirtų priemonių, stebėjo M. Pečiulio gyvenamąją vietą bei rengė jo užpuolimo planą.
M. Pečiulis buvo užpultas 2011 m. liepos 7 d. Hagoje, Jan Wapstraat gatvėje – su juo susidūrę užpuolikai iš arti paleido mažiausiai keturis šūvius ir padarė sunkius šautinius sužalojimus.
Nors G. Sabas kaltės nepripažino ir neigė vykęs į Nyderlandus, teismas jo parodymus vertino kritiškai, nes jo dalyvavimą organizuotoje grupėje bei pasirengime nusikaltimui patvirtino kitų byloje apklaustų asmenų parodymai ir surinktų įrodymų visuma.
Šios bylos nagrinėjimas truko ilgai dėl didelės apimties organizuoto nusikalstamumo tyrimo, tarptautinio pobūdžio aplinkybių bei atskirtų procesų.
Dalis organizuotos grupės narių buvo teisiami atskirai ir nuteisti anksčiau.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.