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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Klaipėdos politikė nuteista už sukčiavimą: rinko įmokas iš vaikų tėvų už nemokamą chorą

2026-10-23 14:53 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-23 14:53
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Kėdainių rajono tarybos narė Daiva Makutienė pagrįstai nuteista už sukčiavimą, kai rinko neteisėtas įmokas iš vaikų tėvų už chorą, nors jis buvo nemokamas.

Temidė. ELTA / Dainius Labutis

Kėdainių rajono tarybos narė Daiva Makutienė pagrįstai nuteista už sukčiavimą, kai rinko neteisėtas įmokas iš vaikų tėvų už chorą, nors jis buvo nemokamas.

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Tai penktadienį paskelbė Kauno apygardos teismas.

Kėdainių rajono tarybos narė Makutienė lieka nuteista už sukčiavimą

Trijų teisėjų kolegija paskelbė, kad anksčiau priimtas Kauno apylinkės teismo nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas. Nuteistosios skundas atmestas, nuosprendis paliktas galioti pilna apimtimi.

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„Nuteistosios skundas atmestas, taip pat atmestas ir prašymas jos naudai priteisti advokato išlaidas,“– Eltai sakė teisėja Laima Šeputienė.

Nuteista socialdemokratė turės mokėti 3,75 tūkst. eurų baudą ir neteks tarybos narės mandato – nuosprendis įsiteisėjo.

Įstatymas numato, kad savivaldybės tarybos narys įsiteisėjus apkaltinamajam teismo nuosprendžiui, praranda mandatą. Pirmalaikiai rinkimai nerengiami savivaldybės tarybos nario vietai užimti. Pasitraukusio iš tarybos nario vietą užima kitas eilėje esantis asmuo iš to paties kandidatų sąrašo.   

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Kauno apylinkės teismas balandį paskelbė, kad buvusi popchoro „Perliukai“ vadovė D. Makutienė pasinaudojo situacija, jog niekur nebuvo viešai skelbiama, kad kultūros centro popchoro būrelio užsiėmimai yra nemokami. Ji nurodė informaciją, kad popchoro lankymas yra mokamas, taip pat tėvams nuolat teikė informaciją, kad už jį reikia mokėti periodines įmokas. 

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Suklaidinti vaikų tėvai periodiškai mokėjo pinigus. 

Dviem nukentėjusioms šeimoms priteista sumokėti po 1 tūkstantį eurų neturtinės žalos ir  770 eurų turtinės žalos. 

Taip pat D. Makutienė įpareigota nukentėjusioms šeimoms padengti jų advokatų išlaidas.

Tarybos narė valstybei iir nukentėjusiesiems iš viso turės sumokėti daugiau nei 10 tūkst. eurų. 

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Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2024 m. Tėvai sužinojo, jog Kėdainių kultūros centre veikiantis „Perliuko“ choras yra pilnai finansuojamas iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto, o jo vadovė už šį darbą gauna atlyginimą. 

D. Makutienė pinigų grąžinti nenorėjo, kaltės nepripažino. Nukentėję tėvai, siekdamai apginti savo pažeistas teises, samdė advokatę Oksaną Leontjevą iš Vilniaus. Advokatė teisme reikalavo, kad iš D. Makutienės būtų atimta teisė dirbti ugdymo įstaigose.

Nuo 2022 m. pabaigos iki pat 2024 m. pavasario tėvai kas mėnesį į asmeninę vadovės sąskaitą pervesdavo po 20–25 eurus.

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