Panevėžyje nuo policijos bėgęs vairuotojas partrenkė mopedu važiavusį nepilnametį

Kaip pranešė Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, apie 20 val. 51 min. Panevėžyje vyras (gim. 1980 m.), vairuodamas automobilį „Volvo V50, nestojo stabdomas policijos pareigūnų, Vasario 16-osios ir Naujamiesčio gatvių sankryžoje nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio mopedo KTM, jį kliudė ir pasišalino iš eismo įvykio vietos.
Nepilnametis mopedo vairuotojas (gim. 2008 m.) pristatytas į ligoninę.
Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas neblaivus (2,67 prom.) vyras sulaikytas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
