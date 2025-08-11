Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Panevėžyje nuo policijos bėgęs vairuotojas partrenkė mopedu važiavusį nepilnametį

2025-08-11 09:37 / šaltinis: ELTA
2025-08-11 09:37

Panevėžyje sekmadienį nuo policijos bėgęs automobilio vairuotojas partrenkė mopedu važiavusį nepilnametį.

Policija. BNS Foto

Panevėžyje sekmadienį nuo policijos bėgęs automobilio vairuotojas partrenkė mopedu važiavusį nepilnametį.

1

Kaip pranešė Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, apie 20 val. 51 min. Panevėžyje vyras (gim. 1980 m.), vairuodamas automobilį „Volvo V50, nestojo stabdomas policijos pareigūnų, Vasario 16-osios ir Naujamiesčio gatvių sankryžoje nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio mopedo KTM, jį kliudė ir pasišalino iš eismo įvykio vietos. 

Nepilnametis mopedo vairuotojas (gim. 2008 m.) pristatytas į ligoninę. 

Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas neblaivus (2,67 prom.) vyras sulaikytas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

