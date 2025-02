Paluckas atskleidė, kas laukia Žemaitaičio, kokia koalicijos ateitis: „Kavą išgėrė, pyragėlį suvalgė, nuotaika gera“

Pasak premjero, per posėdį koalicinės tarybos nariai išreiškė savo emocijas, aptarė partnerių anksčiau išsakytus pasisakymus.

„Kaip matote nesusimušėme, išsiskirstėme taikiai, be kokių nors emocinių krūvių ar panašių dalykų“, – šyptelėjo jis.

G. Paluckas patikino, kad jokių naujų sprendimų koalicijos atžvilgiu nepriimta, koalicija toliau dirba.

„Tai nieko čia nereikia raminti ir tramdyti. Tai yra normalus, dalykinis darbo procesas pasišnekėti, kas kam užkliuvo, kas sureagavo, dėl kokių priežasčių, kokie argumentai, kas buvo pasakyta. Visi šitie dalykai buvo atlikti, apdaryti į priekį. Nereikėjo priimti jokių sprendimų – koalicija dirba toliau ir yra tvari“, – nurodė premjeras.

Nuotaikos dėl koalicijos: „Sakyčiau, kad viskas gerai“

Pasak premjero, koalicijos partneriai nusprendė intensyvinti bendravimą tarpusavyje.

„Sutarėm pirmiausia bendravimą intensyvinti, nes, kaip žinia, bendrauti per žiniasklaidą ir per antraštes yra prastas reikalas, nes apsipina visokiomis manipuliacijomis ir nuogąstavimais, kas ką turėjo galvoje“, – teigė G. Paluckas.

„Mes galų gale aptarėme, kaip elgsimės ateityje, kai vienu ar kitu įstatymo projektas pasieks Seimo salę, to aiškumo atsiranda daug daugiau, emocijos mažiau ir tarpusavio supratimo daugiau. Taip kad toks bendravimas intensyvės“, – komentavo jis.

Anot premejro, artėjant pavasario sesijai, „susitikimams temų ir turinio bus tik daugiau“.

Apie poreikį sušaukti koalicijos tarybos posėdį ir išsiaiškinti tarpusavio santykius valdantieji kalbėjo nuo sausio, kai kilo įtampa tarp dviejų koalicijos partnerių – Seimo pirmininko, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderio Sauliaus Skvernelio ir R. Žemaitaičio, šiam pareikalavus, kad jo kandidatūra būtų teikiama į Seimo vicepirmininkus.

Paklaustas, ar negavo signalų, kad „Vardan Lietuvos“ norėtų trauktis iš koalicijos, G. Paluckas patikino, kad šio susitikimo rėmuose tokių nuotaikų jis negirdėjo.

„Kavą išgėrė, pyragėlį suvalgė, visi patenkinti, nuotaika gera. Sakyčiau, kad viskas gerai“, – teigė premjeras.

Žemaitaitis rėžė: „Kokį gamta sukūrė – toks aš esu, toks ir būsiu“

Tuo metu R. Žemaitaitis pozityviai vertina pirmadienį vykusį koalicinės tarybos posėdį. Politikas tikina konstruktyviai pakalbėjęs su jį kritikavusiu Seimo pirmininku Sauliumi Skverneliu, tačiau, leidžia suprasti, kad keisti skandalus keliančios savo retorikos jis nėra nusiteikęs.

„1982 metai, gegužės 30 d. gimė Remigijus Žemaitaitis toks, koks jis ir yra. Jei kažkam nepatinka – tai gyvenime priima kitokius sprendimus. Toks, koks aš esu, toks aš ir būsiu. Kaip kalbu, taip aš ir kalbėsiu. Ačiū jums, bet manęs nebandykite pakoreguoti, nebandykite keisti. Kokį gamta sukūrė, toks aš ir esu“, – sakė R. Žemaitaitis.

Visgi, konstatavo parlamentaras, koalicinės tarybos posėdis buvo konstruktyvus.

„Buvo labai geras pokalbis. Turėjome beveik dvi valandas, daug aptarta“, – sakė R. Žemaitaitis.

Seimo narys nepraleido progos kritikuoti žiniasklaidą neva dėl iškraipomų teiginių.

„Matyt, kartais reikia pasiaiškinti arba paaiškinti, o ypatingai kolegos žurnalistai, kurie iškarpote tezes arba sakinius ir paleidžiate tekstus, tai, matyt, to ir yra pasekmė“, – kalbėjo jis.

Tuo metu prezidento kritikos R. Žemaitaitis nesureikšmina. Šalies vadovas praėjusią savaitę pareiškė, kad „aušriečių“ lyderis už visuomenę klaidinančias kalbas turėtų sėsti „į teisiamųjų suolą”.

„Labai gerbiu prezidento poziciją, bet, ko gero, komentuoti dėl komentaro nėra ko“, – teigė R. Žemaitaitis.

Prakalbo apie reikalingus pokyčius koalicijoje

Dalis valdančiosios daugumos atstovų pastaruoju metu kalbėjo apie būtinybę šaukti koalicinės tarybos posėdį ir aptarti viešojoje erdvėje rezonansą kėlusius „Nemuno aušros“ lyderio pareiškimus. Parlamentaras reiškė viešą kritiką Valstybės gynimo tarybos (VGT) sprendimui reikšmingai didinti asignavimus krašto apsaugai, o Seimo pirmininkui S. Skverneliui paraginus tuo abejojančius politikus nuvykti į Ukrainą, „aušrietis“ pareiškė nematąs prasmės to daryti.

R. Žemaitaitis taip pat susitikimuose su rinkėjais kritiškai atsiliepė apie prezidentą Gitaną Nausėdą, tikindamas, esą šalies vadovas siūlo nacionalizuoti gyventojų indėlius ir panaudoti juos gynybai.

S. Skvernelis šiuos R. Žemaitaičio pasisakymus pavadino besitęsiančią dezinformacijos kampanija ir nurodė, jog „aušriečio“ pozicijos neatitinka koalicinėje sutartyje įtvirtintų principų.

Tuo metu pats šalies vadovas pareiškė – jeigu R. Žemaitaitis ir toliau tokiais pasisakymais diskredituos Lietuvą, pokyčiai dabartinės koalicijos gretose bus neišvengiami. Be to, G. Nausėda akcentavo, jog „aušriečių“ pirmininkas už tokias kalbas ir gąsdinimus „turėtų sėsti į teisiamųjų suolą“.

R. Žemaitaitis netruko sureaguoti į tokius pareiškimus – anot Seimo nario, tokia Prezidentūros laikysena gali būti vertinama kaip politinis persekiojimas.

Savo ruožtu G. Paluckas kelissyk kartojo, kad nereikėtų sureikšminti skandalingų R. Žemaitaičio pasisakymų. Vyriausybės vadovo įsitikinimu, koalicijos partnerio pareiškimai apie Ukrainą bei Rusijos grėsmę ar Prezidentūros pasipiktinimą sukėlęs šalies vadovo pasiūlymų iškraipymas jokių realių neigiamų pasekmių neturi. Be to, sulaukdamas raginimų sukontroliuoti nerimstančius koalicijos partnerius, ministras pirmininkas pareiškė neketinantis to daryti.

„Supraskite, koalicija tai ne koks nors cirkas, o partneriai – ne žvėrys, o aš ne koks nors dresuotojas, kad su botagu ar skanėstais mėginčiau vienaip ar kitaip priversti ką nors kaip nors elgtis“, – TV3 televizijai teigė G. Paluckas.

Paskutinį kartą koalicinė taryba buvo sušaukta dar praėjusiais metais – gruodžio pabaigoje.

Užkliuvo istorija apie Landsbergį ir Nausėdą

„Nemuno aušros“ lyderis susitikimuose su žmonėmis pasakoja, esą prezidentas G. Nausėda padidino dyzelino, benzino ir net alkoholio kainas, arba, kad Gabrielius Landsbergis yra gavęs apdovanojimą iš Putino. Dėl tokių R. Žemaitaičio kalbų sušaukta koalicinė taryba.

Pastarosiomis savaitėmis iš „Nemuno aušros“ lyderio R. Žemaitaičio lūpų skriejantys skandalingi pareiškimai perpildė kantrybės taurę aukščiausiems šalies vadovams, kuriuos tik išgirdus Žemaitaičio pavardę purto kaip nuo elektros srovės.

„Ačiū labai, nežinau, ar Žemaitaitis iš šito terminalo išvyko, ar ne, bet pakomentuosime, kai bus aktualijos, taryba bus sušaukta“, – TV3 Žinioms sakė S. Skvernelis.

O štai pats R. Žemaitaitis nuo visų aplink jį besikaupiančių tamsių debesų paspruko į Italijos Alpes.

„Žiūriu ir stebiu, kai keletas politikų neturi, ką veikti, ir darbotvarkės tuščios, tai bando kažką ieškotis, o aš tradiciškai kiekvienais metais atiduodu šeimai savaitę slidinėti“, – pasakojo R. Žemaitaitis.

Žemaitaičio pasakojimai rinkėjams

„Nemuno aušra“ pirmininkui besimėgaujant Italijos kalnais, koalicijos partneriai jau pirmadienį sušaukė koalicinės tarybos posėdį. Jame sprendė, ką daryti su liežuvio nevaldančiu R. Žemaitaičiu. Koalicijos tarybos posėdis sušaukta dėl to, kad R. Žemaitaitis susitikimuose su gyventojais jiems pasakoja visiškus pramanus. Pavyzdžiui, kad buvęs užsienio reikalų ministras G. Landsbergis gavo apdovanojimą iš Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino.

Klausytis Žemaitaičio pasakų miestų ir miestelių salėse susirenka šimtai interesantų. Plojimais sutiktas ir įkvėpimo pagautas „Nemuno Aušros“ lyderis ant lentutės braižo jiems įvairiausias schemas ir aiškina savo tiesas. Pavyzdžiui, kad prezidentas G. Nausėda yra kaltas dėl išaugusių kuro ir alkoholio kainų, nors G. Nausėda nėra degalinių viršininkas ir nenustato nei kainų, nei degalų akcizų.

„Gitano Nausėdos dėka dyzelis pabrango 20 centų, benzinas – 10, o alkoholis – 50 centų, ar eurą, nežinau, nes samagoną geriu, tai nelabai nežinau“, – susitikimuose su gyventojais sako R. Žemaitaitis.

R. Žemaitaitis savo klausytojams išdėstė versiją, kad G. Nausėda neva siūlo nacionalizuoti gyventojų indėlius ir panaudoti juos gynybai. Į tokį R. Žemaitaičio pareiškimą prezidentas atkirto, kad indėliai gynybai, jei ir bus naudojami, tai tik su nauda patiems indėlių savininkams.

Nausėdos patarėjas: „Kalbėjimas darosi vis bjauresnis ir bjauresnis“

G. Nausėdos vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas ragina imtis veiksmų visų, kurie sumušė rankomis su R. Žemaitaičiu dėl bendro darbo koalicijoje. Nes tokie „Nemuno aušros“ lyderio išsišokimai meta dėmę ant visos Seimo daugumos.

„Jeigu eina trys vyrai susikabinę rankomis ir tas, kuris per vidurį, taškosi balose purvais, tai visi kiti lieka purvuose. Tai arba jie turi nuraminti tą, kuris mėgsta vartytis purvyne, arba apsispręsti, kiek purvo gali ant savęs nešti“, – sakė F. Jansonas.

Nors politikai tikėjosi, kad prieš rinkimus riebiais pareiškimais įvairiausiais klausimais besidrabstęs R. Žemaitaitis apsiramins, tačiau vietoje ramybės – tik dar daugiau triukšmo.

„Šiuo atveju buvo tam tikra klaida, nes laikas eina, o kalbėjimas darosi vis bjauresnis ir bjauresnis“, – teigė F. Jansonas.

„Tai galėtų Jansonas vertinti tada Budrio pasisakymus, galėtų vertinti komunistų partijos pasisakymus, tai mes nueisime iki tokio „beprotizmo“, kad pradėsime komentarus komentuoti ir vertinti“, – atrėžė R. Žemaitaitis.