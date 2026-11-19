Itin daug reakcijų pritraukė vaizdo įrašas, paskelbtas Jungtinės Karalystės žiniasklaidos „The Scottish Sun“. Jis susilaukė daugiau nei 38 tūkst. reakcijų, 3,6 tūkst. persidalijimų ir apie 11 tūkst. komentarų.
Incidentas su Jėzaus skulptūra tapo interneto hitu
Po įrašu pasipylė įvairūs komentarai. Vieni juokavo, kad statula nekokybiška, jog taip greitai sudužo:
„Jėzus pagamintas Kinijoje.“
„Parsiųsta iš „Temu“?“
„Šokoladinė statua.“
Kitiems pasirodė juokingas pats įvykis ir turisto reakcija:
„Atrodo, kad jis turėjo gerą (angliškai smashing reiškia ir „puikus“, ir „daužantis“ – red. past.) )laiką.“
„Jo veidas, kai jis liko tik su [Jėzaus] rankomis. (Besijuokiantis emociukas.)“
„Manau, Jėzus visai apsidžiaugtų, kad jo rankos taip nukrito, jis būtų galėjęs pabėgti.“ „Išsibarstė kaip „Lego.“
„Palaukite tris dienas ir Jis prisikels.“
Žinia apie brito tapatybę šokiravo vicerektorių
Nors Lietuvos teisėsauga neskelbia, kas yra skulptūrą sudaužęs turistas, britų žiniasklaida paviešino, jog tai – Aaronas Goodfellowas, žinomo restorano „Figurati“ vadybininkas Jungtinėje Karalystėje.
Ironiška, bet jo pavardė išvertus pažodžiui reiškia „geras vyrukas“.
Dievo Gailestingumo šventovė vicerektorių Eliją Anatolijų Markauską ši žinia nemaloniai nustebino.
„Kad jis vadovauja restoranui, tai kiekvienas žmogus yra to vertas, ar ne? Nėra reikšmės, ar jis labai svarbus žmogus, ar paprastas kaimo žmogus – Dievo akyse kiekvienas iš mūsų esame vertingi.
Bet tai, kad jis užima tokias pareigas, juo labiau, kad britai skelbia, kad jis galbūt slidinėjo kartu su princu Williamu... Buvau šokiruotas“, – tv3.lt sakė šventovės vicerektorius.
„Tai yra žmogus, turintis savo vietą gyvenime, ir ta vieta yra nebloga. Kad taip nusileistų, tai sunkiai suprantamas dalykas“, – svarstė jis.
Dėl ikiteisminio tyrimo teisėsauga bendrauja su Vilniaus arkivyskupija. Savo ruožtu ji, anot E. A. Markausko, neketina smerkti ar teisti brito. Esą teisingumą įvykdys būtent teismai.
„Mūsų pozicija krikščioniška. Mes tikrai neesame už tai, kad žmogų reikia pasmerkti ir nuteisti. Juo labiau, kad tai įvyko Dievo Gailestingumo šventovėje. Kur daugiau, jeigu ne Dievo Gailestingumo šventovėje tas gailestingumas turėtų apsireikšti?“ – retoriškai klausė jis.
Šventovė susilaukia daugiau turistų
Vis dėlto įvykis turėjo ir kitą poveikį. Vaizdo įrašas apskriejo pasaulį, apie vandalizmą Vilniuje rašė tokie portalai kaip „CNN“, „Al Jazeera“ ir kiti.
E. A. Markauskas sako, kad praėjus nedaug laiko sunku vertinti, ar šis įvykis išpopuliarino šventovė. Visgi, vicerektorius pripažįsta, kad dabar į šventovę užsuka daugiau žmonių.
„Tikrai ateina, žinokite, net užsuka tos ekskursijos, kurių mes nevadiname piligriminėmis. Jie, sakykime, ateina ne pasimelsti, o pažiūrėti, kur tai įvyko, kaip įvyko“, – komentavo E. A. Markauskas.
„Juk visame pasaulyje žmonės išgirdo apie tai. Net ir tie, kurie nežinojo, kad Vilniuje yra Dievo Gailestingumo šventovė. Čia mes išgarsėjome“, – ironiškai šyptelėjo vicerektorius.
Ir priduria, kad vis dėlto tokios „reklaminės kampanijos“ ateityje geriau nebūtų.
Skulptūra pastatyta 2018-aisiais, bus užsakoma nauja
Dėl naujos skulptūros pirkimo sprendžia arkivyskupijos meno taryba. Kaip aiškino E. A. Markauskas, ji nuspręs dėl tokių dalykų, kaip, pavyzdžiui, skulptūros medžiagos ar kitų savybių.
Nurodymą ji perduos šventovei, o tada bus pateikiamas užsakymas. Skulptūrą, anot E. A. Markausko, būtų galima užsakyti ir Lietuvoje, ir užsienyje.
„Jeigu [taryba] nuspręs, kad bus iš medžio, tai Lietuvoje yra tikrai labai gerų drožėjų. Bet kažkokio panašaus kičo tikrai neieškosime“, – sakė vicerektorius.
Sudaužyta aukso spalvos skulptūra buvo pakabinta 2018 m.
Anot dvasininko, nepaisant jos didžiulės reikšmės religinei bendruomenei, padaryta materialinė žala nebuvo didelė.
„Mes nekalbame apie simbolio vertę, nes kaip simbolis ta skulptūra yra labai vertinga. <...> Jėzaus Kristaus atvaizdas yra brangus, nes tai yra Mano Dievo atvaizdas. Bet materialinė vertė tokia, kad ta skulptūra nebuvo brangi“, – sakė E. A. Markauskas.
Britas vadovavo žinomam restoranui
Apie tai, akd Jėzaus skulptūrą Vilniuje sudaužęs britas yra restorano Jungtinėje Karalystėje vadybininkas, rašo „The Sun“.
Anot britų žiniasklaidos, Jėzaus skulptūrą paėmęs ir sudaužęs vyras yra 37-erių A. Goodfellowas.
„Vandalas, kuris nuplėšė Jėzaus statulą nuo medinio kryžiaus ir ją sudaužė, buvo identifikuotas kaip britų turistas Aaronas Goodfellowas“, – skelbia „The Sun“.
Portalo duomenimis, A. Goodfellowas neseniai tapo itališko restorano „Figurati“ vadybininku Southamptone, Jungtinėje Karalystėje.
Remiantis „Tripadvisor“, „Figurati“ vertinamas 4,6 balais iš 5, restoranas taip pat yra pripažintas geriausiu Southamptone.
Lietuvos teisėsauga brito tapatybės neatskleidžia, nes vykdomas ikiteisminis tyrimas.
Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į restorano administraciją, kad ši patvirtintų, jog A. Goodfellowas yra sulaikytas Letuvoje. Gavę atsakymą, papildysime.
Britas Vilniuje sudaužė Jėzaus skulptūrą
Lapkričio 12-osios naktį Vilniuje Jungtinės Karalystės pilietis nuplėšė ir sudaužė Jėzaus skulptūrą. Vyras buvo atvykęs į Vilnių kaip turistas.
Šiuo metu iš jo paimtas pasas, vyrui pagal Lietuvos Respublikos įstatymus gresia baudžiamoji atsakomybė.
Tai, kad asmuo į Lietuvą atvyko turistiniu tikslu, naujienų portalui tv3.lt patvirtino Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras Edvinas Navickas.
1989 metais gimęs britas lapkričio 12-osios naktį sustojo prie Dominikonų gatvėje esančios Dievo Gailestingumo šventovės.
Nežinia, kodėl jam užkliuvo kieme ant kryžiaus kabėjusi Jėzaus skulptūra. Vyras ją nuplėšė ir, kaip matyti vaizdo įraše, nusprendė pasipuikuoti prieš šalia buvusį draugą – juokdamasis skulptūrą pakėlė.
Nuleisdamas skulptūrą ant žemės, užsienietis ją stuktelėjo į žemę, ši lūžo per Jėzaus rankas ir sudužo į šipulius.
Panašu, kad iš netikėtumo jis pats išsigando – sušuko „O, Dieve!“ ir kartu su savo draugu pabėgo iš įvykio vietos.
Iš brito paimtas pasas
Netrukus Vilniaus policija paskelbė užsieniečio paiešką. Per tris dienas vyrą surado, jis buvo apklaustas.
Anot Vilniaus apskrities policijos, jis nesislapstė, buvo linkęs bendradarbiauti.
Jungtinės Karalystės piliečiui buvo paskirta kardomoji priemonė – asmens dokumento (paso) paėmimas. E. Navickas patvirtino, kad asmuo šiuo metu negali išvykti iš Lietuvos.
Prokuroras taip pat patvirtino, kad įvykio metu asmuo galimai buvo apsvaigęs nuo alkoholio.
Prokuratūra atlieka tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso 312 straipsnio 2 dalį.
Ji nurodo, kad tas, kas atliko vandališkus veiksmus kapinėse ar kitoje viešosios pagarbos vietoje, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 3 metų.
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