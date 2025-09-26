Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Palangos meras: Ignotas Adomavičius – nepageidaujamas Čiurlioniui skirtame renginyje

2025-09-26 18:27 / šaltinis: BNS
2025-09-26 18:27

Palangos miesto savivaldybės meras Šarūnas Vaitkus pareiškė, kad naujasis kultūros ministras Ignotas Adomavičius yra nepageidaujamas sekmadienį kurorte vyksiančiame Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui skirto meninio akcento atidengime.

Ignotas Adomavičius (nuotr. Elta)

Palangos miesto savivaldybės meras Šarūnas Vaitkus pareiškė, kad naujasis kultūros ministras Ignotas Adomavičius yra nepageidaujamas sekmadienį kurorte vyksiančiame Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui skirto meninio akcento atidengime.

0

„Į renginį dar prieš du mėnesius pakvietėme jau dabar buvusį kultūros ministrą Šarūną Birutį. Šiandien sulaukėme skambučio iš Kultūros ministerijos, kad galbūt atvykti norėtų naujasis ministras. Mūsų atsakymas trumpas, paprastas ir aiškus – ne“, – feisbuke penktadienį rašė Š. Vaitkus.

Minint kompozitoriaus ir dailininko M. K. Čiurlionio 150-ąsias gimimo metines, kopose ties R. Baden-Povelio ir Meilės alėjų sankirta bus atidengiamas kūrėjui skirtas meninis akcentas, vainikuosiantis kurorte šiemet vykstančius jubiliejaus minėjimo renginius.

Kaip teigia meras, šiuo sprendimu Palanga solidarizuojasi su kultūrininkais, išreiškusiais aiškų nepasitenkinimą dėl to, jog kultūros srities kuravimas atiteko „Nemuno aušrai“.

„Mes suprantame kultūros ir meno žmonių nerimą bei nuogąstavimus, kad spręsti šalies kultūros ateitį ir įtakoti jos dabartį patikėta kultūrinės veiklos išmanymo bei dialogo ir kultūros vadybos patirties neturinčiam žmogui“, – teigė Š. Vaitkus.

Kaip skelbė BNS, kultūros bendruomenės pasipiktinimo sulaukė sprendimas kultūros ministru paskirti „aušriečių“ deleguotą, kompetencijų šioje srityje neturintį I. Adomavičių.

Dėl to keli tūkstančiai žmonių ketvirtadienį S. Daukanto aikštėje Vilniuje buvo surengę protestą. Akcijos dėl to vyko ir kituose didžiuosiuose miestuose. 

Šalies vadovams neatsižvelgus į kultūrininkų prašymus, bendruomenė penktadienį sutarė spalio 5 dieną rengti įspėjamąjį streiką.

Taip pat penktadienį protestuodami prieš valdžios požiūrį į kultūrą iš pareigų pasitraukė prie Kultūros ministerijos veikiančios Literatūros tarybos nariai.

Be kitų protesto akcijų, Vilniaus knygų mugės organizatoriai pranešė renginyje nepageidaujantys prezidento Gitano Nausėdos, premjerės Ingos Ruginienės bei kultūros ministro I. Adomavičiaus.

Protestuodami iš pareigų pasitraukė ir Architektūros meno tarybos narys Andrius Ropolas, Kilnojamųjų kultūros vertybių atestavimo komisijos pirmininkas Robertas Švelnikas, Kino tarybos narys Žygimantas Jančoras.

Kultūrininkai taip pat yra inicijavę peticiją, prašančią neskirti bet kurio „Nemuno aušros“ nario į kultūros ministrus. Ją pasirašė 53 tūkst. žmonių.

Pats I. Adomavičius yra sakęs, kad abejoja prieš jį nukreiptos peticijos palaikymo mastu. Politikas tvirtina palaikymo sulaukęs iš savo draugų menininkų.

Darbo patirties kultūros srityje neturintį verslininką, pastaruoju metu Seimo vicepirmininko patarėjo pareigas ėjusį I. Adomavičių į kultūros ministrus pasiūlė „Nemuno aušra“, iškeitusi Energetikos ministeriją į Kultūros.

Prezidentas G. Nausėda anksčiau teigė, kad netvirtins „aušriečiams“ priklausančių politikų ministrais, tačiau bręstant Vyriausybės krizei galiausiai savo poziciją pakeitė. Šalies vadovas ragina kultūrininkus paskirtajam ministrui duoti šansą.

I. Adomavičių kultūrininkai vadina netinkamu pareigoms dėl patirties stokos, kultūros lauko problemų neišmanymo. Naujos kritikos bangos politikas sulaukė po emocionalaus prisistatymo Prezidentūroje.

