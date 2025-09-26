Kultūros ministro žodžiai vėl sukėlė audrą – rašo ne jis, o dirbtinis intelektas?

Aštrios kritikos sulaukęs I. Adomavičius atsiprašo pasipiktinimo neslėpusios kultūrininkų bendruomenės. Pasak „Nemuno aušros“ atstovo, jo viešai išsakyti teiginiai nuskambėjo ne taip, kaip norėta. Politikas žada darbais įrodyti, kad jo tikslas – ne konfrontacija, o bendradarbiavimas.
„Mieli kultūros bendruomenės nariai, noriu nuoširdžiai jūsų atsiprašyti. Pagarsėjusios spaudos konferencijos Prezidentūroje metu ir vėliau ne visada tinkamai išreikšdavau savo mintis. Suprantu, kad kai kurios mano formuluotės galėjo nuskambėti ne taip, kaip norėjau, ir galėjo įžeisti jus. To tikrai nesiekiau“, – socialiniame tinke „Facebook“ rašė I. Adomavičius.
„Puikiai suprantu, kad aplink mane, kaip kandidatą, o dabar jau ir pareigas vykdantį kultūros ministrą, susiformavo neigiamas fonas. Būtent dėl to noriu parodyti darbais, kad mano tikslas – ne konfrontacija, o bendradarbiavimas. Aš pasirengęs išklausyti kiekvieną – tiek pritariančius, tiek kritikuojančius ir ieškoti konsensuso su visais“, – dėstė jis.
Tekstas parašytas su „ChatGPT“?
Pasirodžius įrašui, komunikacijos specialistai sukluso – ministro paviešintas tekstas atrodo taip, tarsi jį būtų rašęs arba redagavęs DI.
„ChatGPT“, žemiau įkelsiu naujojo Kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus, kuris pareigose yra vos antra diena, viešą tekstą, kuriuo jis atsiprašo už keistoką jo spaudos konferenciją prezidentūroje ir taip bando nuimti įtampą kultūros pasaulyje. Akivaizdu, kad dalis jo teksto rašyta su „ChatGPT“, dalis taisyta, todėl palikta klaidų“, – feisbuke dalijasi komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas.
„Kontekstas – šis ministras paskirtas „Nemuno aušros“, dėl ko sukilo kultūros bendruomenė Lietuvoje, žada boikotuoti tiek jį, tiek prezidentą, kuris patvirtino šią kandidatūrą. Ministras Naujųjų metų savo pareigose nesulauks, todėl padėkim jam.
Kadangi ministras parodė, kad svarbiems tekstams naudojasi „ChatGPT“ pagalba, iš anksto paruošk jam atsistatydinimo pareiškimo viešą laišką. Laiške jis turi akcentuoti, kad bandė suvienyti kultūros lauką, bet to nepavyko, kad nudirbo daug darbų, kad vežė kultūrą į regionus, ir tai darys net nebeidamas savo oficialių pareigų. Lakoniškai, aiškiai, gražiai, įtikinančiai – padėk žmogui“, – ironizuoja jis, žemiau pateikdamas atsistatydinimo pareiškimo pavyzdį.
Tiesa, konkrečių požymių, kodėl galvoja, kad I. Adomavičius tekstą parašė su „ChatGPT“, K. Žukauskas nepateikia.
Dėl teksto, galimai sugeneruoto DI, pasipiktino ir pilietinio atsparumo centro „Res Publica“ direktorius Giedrius Sakalauskas.
„Kam šnekėti apie patyčių kultūrą, kai pats iš savęs be paliovos tyčiojiesi? Ignotas Adomavičius, čia tos dvi užrašinės simbolizuoja dvigubą rūpestį kultūra, o „ChatGPT“ rašytas tekstas – aistrą moderniom technologijom?“ – klausia G. Sakalauskas.
„P. S. ar taip nežmoniškai sunku suvokti, kad NE, reiškia NE“, – pridūrė jis.
Kas tekste ne taip?
Geriau įsižiūrėjus į I. Adomavičiaus įrašą, matyti keisti brūkšniai: jie ilgesni nei lietuviškas brūkšnys, o vienas yra ne brūkšnys, bet minuso ženklas.
Taip pat, sakiniai formalūs, prasideda dažnai girdėtomis frazėmis „Suprantu, kad...“, „Aš pasirengęs...“ ir kt. Tiesa, tokios frazės nebūtinai bus generuotos DI, jos taip pat plačiai vartojamos politinėje kalboje.
Internete galima rasti patarimų, kaip atpažinti DI sugeneruotą tekstą. Vienas iš požymių – kiek jame unikalumo ir individualumo. Jei tekstas atrodo paprastas ir šabloniškas, jis gali būti sukurtas DI.
DI taip pat naudoja dažnai pasikartojančias frazes, žodžius ar idėjas. DI sugeneruotuose trūksta emocijų, sakiniai labai blankūs.
Ilgesniuose DI tekstuose gali pasitaikyti faktinių klaidų arba trūkti konteksto. Taip pat keista, stilistiškai netaisyklinga sakinių struktūra, ypač jei DI generuoja tekstą lietuvių kalba.
Galiausiai, pasitikrinti galima per tuos pačius DI įrankius. Štai „ChatGPT“ davę užklausą, ar I. Adomavičiaus įrašas yra sugeneruotas DI, gauname tokį atsakymą:
„Tikėtina, kad tekstas galėjo būti parašytas naudojant DI (pvz., „ChatGPT“), arba redaguotas su DI pagalba. Tačiau taip pat gali būti žmogaus parašytas tekstas, ypač jei tai yra viešas politinis pareiškimas – tokie tekstai dažnai rašomi profesionalų, kurie naudoja panašų diplomatinį stilių.“
Atkreipiame dėmesį, kad šioje citatoje esantį brūkšnį „ChatGPT“ parašė tokį ilgą, kaip ir ministro įraše. Kitaip tariant, tai ne lietuvių, o anglų kalboje vartojamas ilgasis brūkšnys, kuris aptinkamas DI tekstuose (lietuviai rašydami tokio brūkšnio beveik nenaudoja).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!