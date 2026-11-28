Pamačiusi, kas nutiko, kita mergina iškvietė policijos pareigūnus. Smurtavęs vyras nieko nelaukęs pasišalino savo keliais. Vis dėlto, netrukus jis buvo surastas ir patrauktas baudžiamojon atsakomybėn dėl fizinio skausmo sukėlimo ir nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Konfliktas, uždirbęs Sauliui A. teistumą, spalio 27-ąją, apie 1 val. bute. Bylos duomenimis, smurtautojas prieš trenkdamas G. Z. dar išvadino ją necenzūriniais žodžiais. Nors jie kartu ir nebegyvena, tačiau turi bendrą vaiką.
Sunkios pagirios
Kaltinamasis Saulius A. teisme kaltę pripažino tik iš dalies. Jis paaiškino, kad nukentėjusioji G. Z. yra jo buvusi sugyventinė, su kuria jis keletą metų gyveno kartu. Jie turi bendrą vaiką, kuris juos sieja ir kuriuo vyras teigia, kad rūpinasi.
Tačiau jau kurį laiką pora nebegyvena kartu ir neveda jokio bendro ūkio. Anot smurtautojo, tik dėl vaiko su G. Z. jis susitinka kartą arba kelis kartus per mėnesį.
Teisme nagrinėjamo įvykio dieną jis susirašinėjo su G. Z. ir ji pasikvietė jį į savo namus išgerti. Jis atvažiavo ir atsivežė alkoholinių gėrimų. Bute be nukentėjusiosios dar buvo jo buvusi mergina G. L.
Iš pat pradžių jokio konflikto nebuvo, visi trys kalbėjosi, vartojo alkoholinius gėrimus, tačiau vėliau, kai jis jau norėjo iš ten išeiti, jo niekas neišleido, užrakino duris ir ištraukė raktus. Kodėl neišleido, Saulius A. teigė nežinantis.
Tada jis su G. Z. išėjo į balkoną parūkyti. Balkone buvo tik jie. Būnant ten, tarp jų kilo žodinis konfliktas – pradėjo vienas kitą įžeidinėti, taip pat vartojo ir necenzūrinius žodžius, tam tikru metu jis pastūmė G. Z. su ranka į veido sritį.
Vyras tikino, kad moteriai nesudavė kumščiu, o užsimojo delnu. Anot jo, jei būtų sudavęs kumščiu, ji būtų buvus labiau sužeista. Smurtas, anot Sauliaus A., buvo jo reakcija į įžeidinėjimus.
Smurtautojas prisiminė, kad dėl jo suduoto smūgio moteriai pradėjo bėgti kraujas iš nosies. Kai jie išėjo iš balkono, kita jo buvusi mergina iš karto iškvietė policiją. Po suduoto smūgio jautėsi negerai, todėl kitą dieną atsiprašė nukentėjusiosios ir susitaikė su ja.
Išgėręs tampa agresyviu
Nukentėjusioji G. Z. teisiamojo posėdžio metu pasakojo, kad su Sauliumi A. dabar jų nebesieja jokie santykiai, jie gyvena atskirai. Jei nebūtų bendro vaiko, tai su Sauliumi A. moteris apskritai nebendrautų.
Ji nagrinėjamo įvykio dieną susirašinėjo su juo ir pakvietė jį pas save į namus aplankyti sūnaus. Namuose dar buvo jos draugė G. L., kuri yra ir buvusi Sauliaus A. mergina. Tą vakarą visi vartojo alkoholinius gėrimus, buvo neblaivūs.
Kaltinamasis į jos namus atvažiavo apie vidurnaktį. Konfliktas su Sauliumi A. įvyko balkone. Jiems berūkant, tarp jų kilo žodinis konfliktas – jis pradėjo ją įžeidinėti, sakydamas žeminančius, necenzūrinius žodžius.
Jiedu susiginčijo ir tada kaltinamasis sudavė jai dešine ranka į veido kairiąją pusę. Po suduoto smūgio jai pradėjo bėgti kraujas iš nosies, ji jautė skausmą. Moteris iš karto išėjo iš balkono.
Jos draugė nedelsiant iškvietė policiją, nors pati nukentėjusioji sakė, kad jos nekviestų. Moteris paneigė versiją, kad nenorėjo kaltinamojo išleisti iš namų, tiesioginių kliūčių išeiti iš buto jam nebuvo.
Nukentėjusioji apibūdino Saulių A. kaip ramų, nekonfliktišką, tačiau kai jis išgeria, tampa piktas ir agresyvus. Nurodė, kad jis ne pirmą kartą smurtavo prieš ją, būtent dėl to jie ir išsiskyrė.
Moters draugė teisme pasakojo, kad kaltinamasis pas jas atvyko jau būdamas neblaivus, elgėsi labai agresyviai, grasinančiai. Anot jos, Saulius A. ir ją bandė griebti už plaukų, tačiau ji išsisuko ir paskambino į policiją.
Ji negirdėjo kas vyko balkone, nes kambaryje grojo muzika. Nukentėjusioji jai sakė, kad Saulius A. jai neduoda ramiai gyventi, stovi po balkonu, persekioja ją, grasina „vaiko teisėmis“, todėl ji ir įsileidžia jį į namus.
Teistumas po teistumo
Teismas nusprendė Saulių A. pripažinti kaltu dėl fizinio skausmo sukėlimo ir paskirti jam 40 parų arešto bausmę. Tačiau čia pat vyro pasigailėta ir bausmė atidėta 6 mėnesiams. Jei per tą laiką Saulius A. nenusikals, jis išvengs arešto bausmės.
Tiesa, nuspręsta jam paskirti intensyvią priežiūrą, įpareigojant Saulių A. dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą, jo nenusiimti, negadinti ar nesunaikinti. Jis privalės laikytis nustatytos dienotvarkės: nuo 23 val. iki 6 val. būti savo gyvenamojoje vietoje, išskyrus jei tai nėra susiję su darbu arba gydymusi.
Taip pat jis privalo visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje bei sudalyvauti elgesio pataisos programoje.
Vyrui draudžiama išvykti už gyvenamosios vietos miesto ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo. Tiesa, šis nuosprendis per 20 dienų galėjo būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui.
Šis teistumas yra toli gražu ne pirmasis. Saulius A. anksčiau teistas dėl vagystės, dėl vairavimo išgėrus bei net du kartus dėl smurto.
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