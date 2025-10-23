Paieškų atomazga: Tauragės rajone dingęs vyras rastas nuskendęs

Anot Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato, spalio 18 d. pastebėta, kad vyras (gim. 1981 m.) negrįžo į namus, esančius Tauragės rajone, Ąžuolynės kaime.
Policijos duomenimis, trečiadienį 10.40 val. dingęs vyras rastas nuskendęs vandens telkinyje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
