TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Paieškų atomazga: Tauragės rajone dingęs vyras rastas nuskendęs

2025-10-23 09:07 / šaltinis: ELTA
2025-10-23 09:07

Tauragės rajone dingęs vyras trečiadienį rastas nuskendęs vandens telkinyje, pranešė policija.

Policija. ELTA / Josvydas Elinskas

Tauragės rajone dingęs vyras trečiadienį rastas nuskendęs vandens telkinyje, pranešė policija.

0

Anot Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato, spalio 18 d. pastebėta, kad vyras (gim. 1981 m.) negrįžo į namus, esančius Tauragės rajone, Ąžuolynės kaime. 

Policijos duomenimis, trečiadienį 10.40 val. dingęs vyras rastas nuskendęs vandens telkinyje. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

