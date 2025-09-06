Paaiškėjo, kaip pareigūnai viename Vilniaus name po grindimis rado pitoną: jo šeimininkas išsidavė pats

„Pareigūnai gavo informaciją, kad Vilniaus rajone, Kabelių kaime yra asmuo, kuris kelia vaizdo įrašus į socialines platformas, kurių metu vartoja narkotines medžiagas ir namuose laiko egzotinį gyvūną, tai yra smauglį, netinkamai“, – sakė Vilniaus apskrities policijos atstovė Julija Samorokovskaja.
Vyrui gresia didžiulė bauda ir gyvūno konfiskacija
Paaiškėjo, kad tai ne smauglys, o suaugęs pitonas. Keturiasdešimtmetį perkopusį vyrą sulaikė ir uždarė į areštinę, pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl narkotinių medžiagų laikymo. O štai dėl pitono buvo kviečiami aplinkosaugininkai.
„Privačiame name, ertmėje, vos ne pusrūsyje įrengtas kaip terariumas ir jame laikomas tas tigrinis pitonas, egzotinis šiltųjų kraštų Azijos gyvūnas“, – sakė su įvykių susipažinęs Aplinkos apsaugos departamento patarėjas Sigitas Mikėnas.
Pitoną laikyti namuose galima, tačiau būtina turėti visus reikalingus dokumentus. Šiuo atveju egzotinio gyvūno draugija vilnietis mėgavosi nelegaliai.
„Jokių teisėtų dokumentų, kad būtų leidžiama laikyti tą gyvūną, ar įsigijimo dokumentų nebuvo. Norint laikyti nelaisvėje, tai reikia turėti Aplinkos apsaugos agentūros leidimą, kad gauti jį, reikia teisėtą įsigijimą įrodančių dokumentų, kilmės dokumentų, iš kokios valstybės atvežtas, kad legaliai išveistas“, – aiškino S. Mikėnas.
Gyvūno laikymo sąlygos nebuvo tinkamos
Gyvūnas laikytas netinkamoje temperatūroje, jam trūko šviesos ir vandens. Roplys neturėjo ir mikroschemos. Vyrui teko atsisveikinti su pitonu, aplinkosaugininkai jį perdavė Laukinių gyvūnų globos centrui.
„Ropliai yra vieni iš dažniausių gyvūnų, kurie patenka į Laukinių gyvūnų globos centrą, paimti dėl netinkamų laikymo sąlygų. Tačiau tokio dydžio tigrinis pitonas yra pirmasis mūsų centre“, – sakė Laukinių gyvūnų globos centro vadovė Justina Morkūnaitė.
Specialistai apžiūrėjo gyvūną ir sako pastebėję tam tikrų negalavimų.
„Pasvėrėme, sveria 16 kilogramų. Yra pažeisti žvynai, išsausėjusi oda, vėlgi priežasčių gali būti įvairių, bet manome, kad buvo drėgmės trūkumas“, – aiškino J. Morkūnaitė.
Dabar pitonas, kai tik užsimano, šliaužia mėgautis vandens procedūromis, dažniausiai tai daro naktį. Kitu metu mėgaujasi šildančių lempų skleidžiama šiluma. Kol kas pitonas dar virškina buvusiuose namuose gautą maisto davinį, bet artimiausiu metu sulauks vaišių – triušienos.
„Maitino kartą per mėnesį, tai yra norma, šiuo metu mes jo dar nemaitinome, planuojame tą padaryti ir pažiūrėti, kaip jis valgo“, – teigė J. Morkūnaitė.
Nors pats laikytojas sakė, kad pitonas suaugęs, apie 7 metų, ar tai tiesa, specialistai nesiryžta tvirtinti. Tik atlikus tyrimus paaiškės, ar tai patelė, ar patinėlis. O egzotinio gyvio laikytojui gresia administracinė atsakomybė – bauda nuo 500 iki 2 050 eurų, ir jei nepateiks gyvūno dokumentų, jis bus konfiskuotas.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
