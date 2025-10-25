Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paaiškėjo daugiau detalių apie tragediją Šilutėje – iš katerio iškrito 2 vyrai, vienas pagalbą iškvietė pats

2025-10-25 11:22 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-25 11:22

Penktadienio vakarą Šilutės rajone įvyko baisi nelaimė iš katerio į vandenį iškrito du vyrai. Paaiškėjo daugiau detalių apie nelaimę.

Narai gelbėtojai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Penktadienio vakarą Šilutės rajone įvyko baisi nelaimė iš katerio į vandenį iškrito du vyrai. Paaiškėjo daugiau detalių apie nelaimę.

2

Tauragės apskrities policijos komisariato atstovės Linos Banienės teigimu, vakar buvo gautas pranešimas, kad abu kateriu plaukę asmenys iškrito iš jo.

Vis dėlto vienam vyrui (gim. 1985 m.) pavyko išsigelbėti, šis ir iškvietė pagalbą.

Deja, jo draugo rasti taip ir nepavyko, šiandien tęsiami paieškos darbai.

„Į pagalbą iškviesti valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, taip pat ugniagesiai, narai ieško asmens, galbūt jis yra po vandeniu“, – nurodo L. Banienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot jos, vienam iš vyrų, kuris iškvietė pagalbą, vakar nustatytas 1,14 prom. neblaivumas.

Kaip buvo pranešta, penktadienį vakare, į Atmatos upę iš katerio iškrito vyras, vykdoma jo paieška, pranešė Tauragės apskrities policija.

Jos duomenimis, incidentas įvyko apie 20.23 val., Šyšos kaime,  plaukiant Atmatos upe. Iš katerio iškritęs 1974 metais gimęs vyras dingo be žinios.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dingusiam be žinios asmeniui surasti.

Laivybos inspekcija (Eriko Ovčarenko / BNS nuotr.)
Baisi nelaimė Šilutės rajone: iš katerio į upę iškrito vyras – vykdoma jo paieška (3)

