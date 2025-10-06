Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Olekas jau žino kandidato į kultūros ministrus pavardę: „Premjerė parvažiuos, premjerė pasakys“

2025-10-06 17:17 / šaltinis: ELTA
2025-10-06 17:17

 Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako jau žinantis, kas bus kitas kandidatas į kultūros ministrus, tačiau jo neįvardija. Pasak jo, galimą kandidatą į ministrus pristatys premjerė Inga Ruginienė, kai ši grįš iš darbinio vizito Ukrainoje.

Juozas Olekas (tv3.lt fotomontažas)

 Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako jau žinantis, kas bus kitas kandidatas į kultūros ministrus, tačiau jo neįvardija. Pasak jo, galimą kandidatą į ministrus pristatys premjerė Inga Ruginienė, kai ši grįš iš darbinio vizito Ukrainoje.

6

„Aš žinau, bet ne mano kompetencijoje pasakyti. (...) Man atrodo, kad tinkamas“, – pirmadienį po koalicinės tarybos posėdžio žurnalistams teigė J. Olekas.

„Dabar nenorime sakyti pavardžių, kol nėra premjerės. Premjerė parvažiuos (iš Ukrainos – ELTA), premjerė pasakys“, – pridūrė jis.

Žemaitaitis: kandidatas – ne partijos žmogus

Savo ruožtu po koalicinės tarybos posėdžio „Nemuno aušros“ lyderis tikino, kad kandidatas į kultūros ministrus nėra partinis asmuo, o sekmadienį protestavusi kultūros bendruomenė turėtų jį priimti.

„Tai yra ne partijos žmogus. Kaip ir buvau sutaręs su kultūros bendruomene, kandidatas į kultūros viceministrus bus teikiamas žmogus, kuris nėra susijęs su partija, nedalyvauja partijos veikloje", – sakė Remigijus Žemaitaitis.

Pasak parlamentaro, anksčiau minimas asmuo buvo svarstomas kaip kultūros viceministras Ignoto Adomavičiaus komandoje.

„Labai žinomas žmogus, susidūręs su begale daug skirtingų kultūros veikėjų, su menu ir teatru susijęs, žinomas ir ambasadoriams – ne vieną spektaklį prisidėjo rengti ir panašiai. Tai yra tai, ko kultūros bendruomenės manęs prašė iki skiriant Ignotą. (…) Aš jį buvau numatęs“, – pridūrė parlamentaras.

Politologas įvertino savaitgalį vykusį protestą: negailėjo kritikos strėlių valdžiai (tv3.lt koliažas)
„Žemaitaitis nenusileis“ – perspėja, kas laukia (167)
Mindaugas Sinkevičius. ELTA / Andrius Ufartas
Sinkevičius: „Nėra taip, kad spragtelėjus pirštais, imame ir rokiruotes ministerijų padarome“ (25)
Andrius Kubilius (nuotr. SCANPIX)
Kubilius: Adomavičiaus paskyrimas – klaida, smarkiai pažeidusi prezidento ir premjerės autoritetą (43)
Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas
Kultūros sezoną Italijoje atidaręs Nausėda tikina girdintis protestuojančių balsą: išsispręsim (28)

