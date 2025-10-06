Olekas jau žino kandidato į kultūros ministrus pavardę: „Premjerė parvažiuos, premjerė pasakys“

„Aš žinau, bet ne mano kompetencijoje pasakyti. (...) Man atrodo, kad tinkamas“, – pirmadienį po koalicinės tarybos posėdžio žurnalistams teigė J. Olekas.
„Dabar nenorime sakyti pavardžių, kol nėra premjerės. Premjerė parvažiuos (iš Ukrainos – ELTA), premjerė pasakys“, – pridūrė jis.
Žemaitaitis: kandidatas – ne partijos žmogus
Savo ruožtu po koalicinės tarybos posėdžio „Nemuno aušros“ lyderis tikino, kad kandidatas į kultūros ministrus nėra partinis asmuo, o sekmadienį protestavusi kultūros bendruomenė turėtų jį priimti.
„Tai yra ne partijos žmogus. Kaip ir buvau sutaręs su kultūros bendruomene, kandidatas į kultūros viceministrus bus teikiamas žmogus, kuris nėra susijęs su partija, nedalyvauja partijos veikloje", – sakė Remigijus Žemaitaitis.
Pasak parlamentaro, anksčiau minimas asmuo buvo svarstomas kaip kultūros viceministras Ignoto Adomavičiaus komandoje.
„Labai žinomas žmogus, susidūręs su begale daug skirtingų kultūros veikėjų, su menu ir teatru susijęs, žinomas ir ambasadoriams – ne vieną spektaklį prisidėjo rengti ir panašiai. Tai yra tai, ko kultūros bendruomenės manęs prašė iki skiriant Ignotą. (…) Aš jį buvau numatęs“, – pridūrė parlamentaras.
