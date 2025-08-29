Nužudyto 15-mečio gimnazijos buvusi direktorė prabilo apie tragediją: „Mane iš darbo išvežė į ligoninę“

Pirmasis šią naujieną pranešė portalas 15min.
Prieš kelias savaites visą šalį, taip pat ir Žvėryno gimnazijos bendruomenę, sukrėtė itin žiaurus nusikaltimas.
Direktorė atvirai prakalbo apie tragediją ir priežastis
Direktorė atvirai prakalbo apie tragediją ir priežastis penktadienį savo „Facebook“ paskyroje, paviešinusi emocingą laišką.
„Nebegaliu tylėti. Kaip istorikė žinau, kad jei tylime, mūsų istoriją kuria kiti. Šiandien mano paskutinė darbo diena, nes nusprendžiau atsistatydinti iš direktorės pareigų“, – rašė Ž. Vaškevičienė.
Ji teigė į mokyklą atėjusi su dideliu tikėjimu žmonėmis ir noru kurti erdvę, kurioje gera visiems.
„Atėjau su didele viltimi, tikėjimu žmonėmis ir noru kurti mokyklą, kurioje gera visiems – ir mokiniams, ir mokytojams, ir mokyklą aptarnaujantiems darbuotojams, ir mokinių tėvams. Per trejų metų darbo laikotarpį išgražėjo, pajaukėjo ir pašviesėjo mokykla“, – dalijosi ji.
Vis dėlto, anot Ž. Vaškevičienės, direktorei teko patirti nuolatinį spaudimą.
„Nuo 2024 spalio mėnesio Atspirties ir atsparumo skyrius, kuriame dirba gimnazijos tėvų komiteto narė, net 18 kartų prašė manęs teikti duomenis. (…) Administracijoje atsirado baimė, kad ir vėl bus skundas, ir vėl bus kažko ieškoma. Net baisios mokyklai nelaimės akivaizdoj, jie toliau prašė duomenų, neparodydami neįvardintų anoniminių skundų turinio. Patyriau stiprų psichologinį spaudimą iš savivaldybės Atspirties ir atsparumo skyriaus, kuris, beje, yra unikalus, nes yra vienintelis Lietuvoje... Čia padarysiu pauzę, tegul juo domisi kiti...“ – rašė ji.
Direktorė pabrėžė, kad kaltinimai dėl nesidomėjimo tragedija yra melagingi.
„Melas, kad aš nesidomėjau, ar nesupratau skaudžios nelaimės. Aš pati pirma pranešiau Vilniaus miesto savivaldybei apie įvykusią tragediją, paprašiau pagalbos mokyklos bendruomenei, ėmiausi teikti pagalbą žuvusiojo berniuko šeimai, informuoti tarnybas. Kreipiausi į Vilniaus pedagoginę, psichologinę tarnybą, kuri geriausiai žinojo, kaip reikia veikti susiklosčiusioje krizinėje situacijoje. Su žuvusio berniuko šeima bendrauju ir dabar...“ – nurodė buvusi direktorė.
Dėl patirto streso teko net gydytis ligoninėje
„Tiesa ta, kad aš neatostogavau, mane iš darbo išvežė į ligoninę greitoji pagalba. Sutriko širdis jaučiant begalinį stresą dėl susiklosčiusios situacijos. Gydytojai griežtai liepė rūpintis savo fizine sveikata, suteikė nedarbingumo pažymą. Tačiau prioritetas kaip visada buvo darbas...“, – rašė Ž. Vaškevičienė.
Nors daugiau apie savivaldybės poziciją direktorė nenorėjo kalbėti, ji padėkojo tiems, kurie palaikė.
„Dėkoju tiems, kurie nepatikėjote užsakytais straipsniais ir naujienomis. Dėkoju už palaikymą ir gražias žinutes... Dėkoju už rūpestį, atidumą, jautrumą, susitelkimą, žmoniškumą. Nesitikėjau, kad tiek daug žmonių mane nuoširdžiai palaikys ir stiprins. Apkabinu jus nuoširdžiai dėkodama...
Manau, kad tikra tiesa, kam reikalinga mokykla jau ryškėja ir ateityje pamatysime naujų šios istorijos epizodų. Išeinu tikėdama žmogiškumu, padariusi tai, ką turėjau padaryti kaip žmogus, atsakinga Lietuvos pilietė ir kaip vadovas. Linkiu branginti, gerbti vienas kitą, ypač savo vaikus, mokinius. Linkiu būti jautriems kitų žmonių išgyvenamoms situacijoms. Vaikai yra pats didžiausias Lietuvos turtas, ateitis. (…) Tarnaukime Lietuvai, o ne piktoms interesų grupėms.
Tariu nuoširdų „ačiū“ už trejų metų bendrystę, patirtis, išgyventus iššūkius, išmoktas pamokas, įgyvendintas svajones. Gražių gyvenimo akimirkų linkėdama“, – rašė ji.
Auka ir žudikas buvo artimi draugai
Kartu besimokiusių ir kaimynystėje gyvenančių vaikų mama (vardas ir pavardė red. žinoma) naujienų portalui tv3.lt papasakojo išskirtines šokiruojančias detales apie aukos ir įtariamojo žudiko ryšį, apie jų gyvenimo detales ir nesuvokiamą tragediją.
Moteris atskleidžia daugiau detalių apie įtariamojo paauglio žudiko portretą – kaip elgdavosi mokykloje, kaip sutardavo su auka.
Aiškėja, kad žudiko elgesys mokykloje jau anksčiau kėlė daug klausimų.
Jos teigimu jie buvo labai artimi draugai, kartu dalyvaudavo įvairiose veiklose – vykdavo į stovyklas, dalyvaudavo šachmatų turnyruose ir visur.
„Nužudyto vaiko istorija – mūsų kiemo istorija, o dukra, kai buvo mažesnė, ne vieną kartą smėlio dėžėje žaidė su žudiku. Nesuvokiama, kas ir dėl ko nutiko, nes jie abu buvo smulkūs, tylūs vaikai.
Sūnus kai sužinojo, pasakė, kad žudikas mokykloje buvo kaip liurbis kur trinasi pakampėm, tikrai niekas nebūtų pasakęs, kad jis galėtų ką nors nužudyti. Negana to, žudikas ir auka labai artimai bendravo, net dalyvavo šachmatų turnyruose kartu“, – sako moteris.
Pasak jos, visa istorija yra labai keista ir nesuvokiama, kodėl geriausias draugas galėjo taip brutaliai sukapoti ir išniekinti savo bičiulio kūną.
„Labai baisu, net nesuvokiama, niekaip nesueina galai ir motyvai. Jie buvo kartu „Oze“, jie važiuodavo į visokias stovyklas kartu, net vienas iš klasiokų pasakė, kad artimiausias draugas. Tik auka buvo žinomas mokykloje, kaip labai gabus vaikas ir puikus šachmatininkas“, – nurodo ji.
Moteris apibūdina ir patį įtariamąjį, kaip kartais keistai besielgiantį, bet paprastą ir linksmą vaiką.
„Žudikas dažnai rengdavosi keistai, pvz.: ant geziškų treninginių kelnių užsidėdavo šortus per kūno kultūrą, ar nuolatos vaikščiodavo rankoje su metaline maisto dėžute, bet šiaip buvo visiškai paprastas linksmas vaikas“, – pasakoja moteris.
Gyventojai kelia versijas, kodėl paauglys galėjo būti nužudytas
Po protu nesuvokiamo bendraklasio nužudymo visuomenėje netyla kalbos, kodėl nusikaltimu įtariamas paauglys galėjo taip pasielgti. Kaimynai, bendruomenė ir gyventojai kelia vieną pagrindinę versiją – patyčias.
„Dar paaiškėjo, kad tai klasiokų santykiai, abu vienos klasės mokiniai. Tai su saugumu tai nesusiję...o greičiau nuoskaudomis, patyčiomis. Nepavydžiu mokyklos direktorei, jei paaiškės, kad tai nesuvaldytos patyčios ir jų pasekmė“, – nurodo kaimynė (vardas ir pavardė žinomi redakcijai – aut. past.)
Taip pat Žvėryno bendruomenės atstovai antrina šiai versijai bei nurodo, kad toje vietoje tai jau ne pirmas žiaurus nusikaltimas.
„Pagrindinė versija yra patyčios, tik patyčios. Ir ant mokyklos yra metamas didžiausias šešėlis ir žmonėms labiausiai pikta, nes jos [patyčios – aut. past.] nėra identifikuojamos. Ši Vilniaus mokykla yra tokia votis, su kuria nesusitvarko direktorė.
Aš pati šiais metais esu pranešusi apie dvi paaugles, kurios elgėsi šlykščiai, agresyviai, keikėsi beprotiškai. Tai informavau direktorę, bet nežinau, ko jie ėmėsi, bet matomai nėra greitai sureaguojama ir identifikuojama, baudžiama ar taikomos kokios priemonės“, – nurodo moteris.
Pasak jos, aplinkoje daugiausiai ir diskutuojama, kad viso to priežastis ir buvo lėtinės patyčios aukos atžvilgiu.
„Tai tokie gandai sklando, kad tai tik patyčių klausimas, ir, sakau, mokykloje ten jau yra tikrai seniai blogai“, – sako ji.
Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į šios mokyklos administraciją su prašymu pakomentuoti situaciją, tačiau direktorė komentuoti atsisakė.
„Dėl informacijos teikimo kreipkitės į Vilniaus apygardos prokuratūrą“, – atsakė ji.
Vis dėlto Žvėryno gyventojai nurodo, kad patyčios yra itin opi ir laiku nepastebima problema.
Tiesa, tai ne pirmas kraupus nusikaltimas toje vietoje – Žvėryno bendruomenės atstovės teigimu prieš kelis metus tame pačiame miškelyje, kur šįkart rado ir nužudyto paauglio kūno dalis, buvo išprievartauta mergaitė.
„Aš vakar pati bandžiau susisiekti su policijos departamento komunikacijos skyriumi, tai jie man sako: „Būkite ramūs, gi žudikas uždarytas.“ Bet čia nėra vieno žudiko klausimas, čia nebuvo serijinis žudikas, čia šiaip globaliai yra siaubinga, iki ko mūsų visuomenė nusiritusi su tolerancija, pavojaus neidentifikavimu.
Mes mokykloje turime irgi etatinių skriaudikų, kuriems niekas neveikia. Jie tiesiog kitus vaikus daužo, muša, engia“, – pasakoja moteris.
Renka paramą nukentėjusiai šeimai
Žvėryno bendruomenės atstovė nurodo renkanti paramą tragedijos sukrėstai šeimai:
„Užuojauta – nepakankama. Reikia veikimo.
Tad šiandien turime pasirinkimą: arba toliau tylėti ir laukti, kol kitas vaikas taps auka, arba garsiai reikalauti atsakomybės, keisti įstatymus, reikalauti realios, o ne simuliuotos pagalbos. Ši tragedija – ne pavienis atvejis. Ji – pasekmė. Pasekmė metų neveiklumo, atsakomybės stokos, ir visuomenės abejingumo.
Todėl kviečiame visus, kuriems skauda ne tik širdį, bet ir sąžinę – aukoti į „Tikrosios Žvėryno Bendruomenės“ sąskaitą
LT147189900010700481 paskirtis parama nukentėjusiai šeimai.
Visos surinktos lėšos bus skirtos įprasminti šios beprasmės netekties prasmę – kad ji nebūtų tik dar viena žinutė tarp eilučių.
Mes neturime teisės tylėti. Nes sekantis gali būti mūsų vaikas“, – rašo ji socialiniame tinkle „Facebook“.
Įtariamasis parodė, kur paslėpė kūno dalis
TV3 žinių reportaže, kurį galite peržiūrėti straipsnio viršuje, minima, kad įtariamas nužudęs vaikinas pareigūnams parodė vietą greta jo namų esančiame Žvėryno miškelyje. Įspėjame, kad informacija gali šokiruoti jautrius skaitytojus.
Jis pats papasakojo, kad ten paslėpė nužudytojo kūno dalis.
„Grindos“ darbuotojai iš sostinės Žvėryno miško neša lavonmaišį, kuriame – brutaliai nužudyto 15-mečio paauglio kūno dalys.
Paaugliui mįslingai dingus šeštadienį, tėvai ėmė jo ieškoti. Sekmadienį ryte pareigūnai rado jo kūno dalis čia pat, Žvėryne, konteineryje.
Vietos gyventojai vis dar sunkiai gali patikėti tokiu žiauriu įvykiu:
„Anksčiau visko buvo, bet dabar tai... Siaubas.“
„Reakcija baisi. Narkotikai – aš tai suprantu, kad kitaip negali būti, normalus žmogus taip nepadarys. <...> Rūkalai. Visi rūko.“
„Naktį antrą valandą lyg gaisras, ar kas čia buvo, ir buvo kažkokia didelė mašina su mėlynais šitais.“
„Neturiu versijos, čia baisu ir tiek. Negalimi tokie dalykai, o atsitinka.“
„Dėl saugumo nebuvo niekada jokių problemų, dabar nežinau. Įdomi situacija.“
Abi šeimos tarnyboms nebuvo žinomos
Policija apklausė įtariamąjį, taip pat 15-metį. Bendraamžiai lankė tą pačią mokyklą.
Galiausiai, jis parodė tyrėjams mišką ir konkrečią vietą, kur, kaip pasakojo pats, paslėpė nužudytojo palaikus – kūno dalis.
Žmogžudystė, įvairių šaltinių duomenimis, itin žiauri – ant kūno daugybė smurto žymių.
Visuose procesuose dalyvauja Vaiko teisių apsaugos tarnyba.
„Kada yra kalba apie nepilnamečius, mes, kaip vaiko teisių gynėjai, dalyvaujam procesiniuose veiksmuose, kad nebūtų jų metu pažeistos vaiko teisės“, – aiškino tarnybos atstovas Gedas Batulevičius.
Nė viena iš šeimų tarnyboms anksčiau nebuvo žinoma. Vaikinai taip pat neturėjo ir reikalų su policija.
„Tai buvo pirmas atvejis, kada apie šias šeimas sužinojome. <...> Nė viena šeima ir abu nepilnamečiai Vaiko teisių apsaugos skyriui nebuvo žinomi. Tai reiškia, kad dėl šių asmenų ir dėl šeimų nebuvome gavę pranešimų dėl galimų vaiko teisių pažeidimų“, – teigė G. Batulevičius,
Prokuratūra daugiau informacijos apie nusikaltimą neteikia.
Bendraamžio nužudymu įtariamąjį paauglį prokuratūra teismo prašo suimti vienam mėnesiui ir tam teismas pritarė. Kol kas žmogžudystės motyvai neaiškūs.
