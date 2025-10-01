Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nušalinta Dargio advokatė rėžė iš peties: surengė tikrą šou su dainomis

2025-10-01 09:00
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
2025-10-01 09:00
2025-10-01 09:00

Teisėsaugos aktualijų ir kriminalų žurnalisto, rašytojo Dailiaus Dargio advokatė Aušra Ručienė buvo nušalinta nuo ikiteisminio tyrimo. Generalinė prokuratūra kaltina advokatę naudojus neteisėtas gynybos priemones. Visgi į tai socialiniuose tinkluose su daina sureagavusi A. Ručienė tokius kaltinimus neigia. 

Dailius Dargis. Teodoro Biliūno / BNS nuotr.

5

Vakar žiniasklaidoje pranešta, jog nuo tyrimo nušalinta D. Dargio advokatė A. Ručienė. 

Dėl tokio sprendimo naujienų portalo tv3.lt žurnalistai susisiekė su Generaline prokuratūra, kurios atstovai teigė, kad advokatė buvo nušalinta dėl neteisėtų gynybos priemonių naudojimo. 

„Informuojame, jog Jūsų minimame ikiteisminiame tyrime prokuroro š. m. gegužės 28 d. nutarimu advokatė Aušra Ručienė buvo nušalinta nuo ikiteisminio tyrimo  vadovaujantis Baudžiamojo proceso kodekso 49 str. „Neteisėtas gynybos priemones naudojančio gynėjo nušalinimas“, – komentare raštu nurodė generalinės prokuratūros atstovė Rita Stundienė. 

R. Stundienė pridėjo, kad tokį sprendimą prokuroras priėmė po to, kai buvo gauti duomenys apie siekimą paveikti kitą įtariamąjį. 

Toks prokuroro sprendimas buvo priimtas remiantis ikiteisminio tyrimo metu  gautais  faktiniais duomenimis, kurie leidžia pagrįstai įtarti, kad galimai buvo siekiama neteisėtais būdais paveikti kitą įtariamąjį tikslu, jog jos ginamasis išvengtų baudžiamosios atsakomybės“, – aiškinama generalinės prokuratūros atsakyme.

„Šį prokuroro sprendimą teismui skundė tiek gynėja, tiek jos atstovaujamas įtariamasis. Teismai priėmė sprendimus atmesti pateiktus skundus ir paliko galioti prokuroro sprendimą. Šiuo metu detalesnė informacija neteikiama“, – pridėjo jie. 

Sureagavo ir advokatė

Naujienų portalo tv3.lt žurnalistai susisiekė ir su pačia A. Ručienė, tačiau ji komentuoti situacijos nesutiko.

Visgi savo feisbuko paskyroje advokatė sureagavo į šį prokuratūros sprendimą, kur ji neigė savo kaltę ir sudainavo dainą „Tau, tau, tau“. 

„Tipo aš čia tam eks advokatui kažką žadėjau arba kažką sakiau? Ne. Ir jis nesakė, kad aš jam kažką sakiau, nes aš jo visiškai nepažįstu. Tai dėl ko mane nušalino prokuratūra, kodėl neatliko tyrimo? O todėl, kad aš drįsau ginti Dailių Dargį“, – teigė ji. 

„Gerbiamieji, aš esu advokatė, aš ginu, gyniau ir ginsiu savo klientus. Ir jokių neteisėtų gynybos priemonių aš niekada nenaudojau ir nenaudosiu. Todėl aš dar kartą sakau tam asmeniui, kuris mane apkalbėjo: Nieko nežadėjau, tau, tau, tau nieko nesakiau. Tau, tau, tau aš į akis žiūrėjau“, –  vaizdo įrašą užbaigė A. Ručienė. 

Baigtas prekybos poveikiu ikiteisminis tyrimas, kuriame tarp įtariamųjų yra Dailius Dargis 

Prokuratūra priėmė sprendimą baigti ikiteisminį tyrimą, kuriame kriminalų žurnalistas Dailius Dargis ir dar du asmenys įtariami prekiavę poveikiu, naujienų portalui „Lrytas“  patvirtino tyrimui vadovaujantis prokuroras Darius Šneideris.

Pasak prokuroro, paskelbus apie tyrimo pabaigą, proceso dalyviai šiuo metu susipažįsta su bylos medžiaga.

„Lryto“ duomenimis, tai truks apie porą savaičių. Po to, nesant prašymų dėl tyrimo papildymo, bus rašomas kaltinamasis aktas ir byla perduodama teismui.

D. Šneiderio teigimu, įtariamųjų skaičius ir jiems inkriminuojamų nusikaltimų pobūdis nepakito.

Kaip rašė BNS, šiame pernai rugpjūtį pradėtame tyrime, žiniasklaidos duomenimis, įtarimai taip pat pareikšti buvusiam „Aro“ pareigūnui Ovidijui Jūronui ir už korupciją teistam buvusiam advokatui Arturui Jušinskiui.

Jie įtariami iš individualia veikla užsiimančio Kauno apskrities gyventojo galimai reikalavę didelės sumos pinigų už tai, kad pasinaudodami įtaka padėtų spręsti problemas valstybės institucijose.

Advokatė Aušra Ručienė anksčiau teigė, kad D. Dargis kaltės nepripažįsta ir ikiteisminį tyrimą laiko kerštu už praėjusių metų birželį naujienų portale „Delfi Plius“ publikuotą straipsnį.

Pats D. Dargis interviu LRT yra sakęs, kad jo ryšiai su O. Jūronu ir A. Jušinskiu nesusiję su prekyba poveikiu, su jais bendraudavęs žurnalistiniais tikslais.

BNS skelbė, kad žurnalistas yra įtariamas korupciniais nusikaltimais dar viename Generalinės prokuratūros organizuojamame ikiteisminiame tyrime, kurį atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).

Jame, anot D. Dargio gynybos, įtarimas paremtas galimai melagingais vieno asmens, siekiančio išvengti baudžiamosios atsakomybės, parodymais.

Šiame tyrime, pasak „Lryto“, įtarimai pareikšti iš viso penkiems asmenimis, o D. Dargiui praėjusią savaitę buvo panaikinta intensyvi priežiūra ir skirta švelnesnė kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

47 metų D. Dargis žiniasklaidoje dirba nuo 1995 metų. Jis yra sukūręs kriminalinės dokumentikos serialą „Remyga“, parašęs knygų apie Lietuvoje veikusias gaujas, kriminalinio pasaulio autoritetus.

