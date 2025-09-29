Byloje dėl Dailiaus Dargio – naujas posūkis

Jo advokatė Aušra Ručienė buvo nušalinta nuo ikiteisminio tyrimo, prokurorams pareiškus įtarimus dėl galimai neteisėtų gynybos veiksmų, praneša delfi.lt
Baigtas prekybos poveikiu ikiteisminis tyrimas, kuriame tarp įtariamųjų yra Dailius Dargis
Prokuratūra priėmė sprendimą baigti ikiteisminį tyrimą, kuriame kriminalų žurnalistas Dailius Dargis ir dar du asmenys įtariami prekiavę poveikiu, naujienų portalui „Lrytas“ patvirtino tyrimui vadovaujantis prokuroras Darius Šneideris.
Pasak prokuroro, paskelbus apie tyrimo pabaigą, proceso dalyviai šiuo metu susipažįsta su bylos medžiaga.
„Lryto“ duomenimis, tai truks apie porą savaičių. Po to, nesant prašymų dėl tyrimo papildymo, bus rašomas kaltinamasis aktas ir byla perduodama teismui.
D. Šneiderio teigimu, įtariamųjų skaičius ir jiems inkriminuojamų nusikaltimų pobūdis nepakito.
Kaip rašė BNS, šiame pernai rugpjūtį pradėtame tyrime, žiniasklaidos duomenimis, įtarimai taip pat pareikšti buvusiam „Aro“ pareigūnui Ovidijui Jūronui ir už korupciją teistam buvusiam advokatui Arturui Jušinskiui.
Jie įtariami iš individualia veikla užsiimančio Kauno apskrities gyventojo galimai reikalavę didelės sumos pinigų už tai, kad pasinaudodami įtaka padėtų spręsti problemas valstybės institucijose.
Advokatė Aušra Ručienė anksčiau teigė, kad D. Dargis kaltės nepripažįsta ir ikiteisminį tyrimą laiko kerštu už praėjusių metų birželį naujienų portale „Delfi Plius“ publikuotą straipsnį.
Pats D. Dargis interviu LRT yra sakęs, kad jo ryšiai su O. Jūronu ir A. Jušinskiu nesusiję su prekyba poveikiu, su jais bendraudavęs žurnalistiniais tikslais.
BNS skelbė, kad žurnalistas yra įtariamas korupciniais nusikaltimais dar viename Generalinės prokuratūros organizuojamame ikiteisminiame tyrime, kurį atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).
Jame, anot D. Dargio gynybos, įtarimas paremtas galimai melagingais vieno asmens, siekiančio išvengti baudžiamosios atsakomybės, parodymais.
Šiame tyrime, pasak „Lryto“, įtarimai pareikšti iš viso penkiems asmenimis, o D. Dargiui praėjusią savaitę buvo panaikinta intensyvi priežiūra ir skirta švelnesnė kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
47 metų D. Dargis žiniasklaidoje dirba nuo 1995 metų. Jis yra sukūręs kriminalinės dokumentikos serialą „Remyga“, parašęs knygų apie Lietuvoje veikusias gaujas, kriminalinio pasaulio autoritetus.
