Nuomojamo buto vaizdas moterį paliko be žado: „Ar jūs visai išprotėjote?“

Peržiūrėjus „Facebook“ grupes, skirtas pranešimų apie nuomojamus butus dalijimuisi, galime matyti nemažą vieno bei dviejų kambarių butų bei nuomojamų kambarių pasiūlą. Vis dėlto, „Facebook“ vartotojai dažnai piktinasi didėjančiomis nuomos kainomis.

Moteris apstulbo išvydusi nuomojamo buto vaizdą

Daug dėmesio „Facebook“ grupėse susilaukė už 300 eurų nuomojamo kambario Vilniuje skelbimas. „Yra balkonas, internetas, kambarys rakinamas. Rajonas Viršuliškės“, – rašė viena daug dėmesio susilaukusi nuomininkė.

„Na, bet ar jūs visai išprotėjote?“, – didelėmis nuomos kainomis piktinosi nepatenkinta komentatorė.

Kitas daug dėmesio sulaukęs pasiūlymas – 3 mėnesiams nuomojamas trijų kambarių butas Vilniuje už 1000 eurų.

„Nuo sausio 10 dienos 3 MĖNESIAMS nuomojamas 3 kambarių (108 kv.m.) butas A. Juozapavičiaus g. Vilniuje su vaizdu į Gedimino pilį. Bute yra vienas miegamasis, vaikų kambarys ir 60 kv.m. svetainė su virtuve. Butui priklauso požeminis parkingas. Nuomos kaina – 1000 eurų mėnuo, įskaitant komunalinius mokesčius ir požeminį parkingą“, – rašoma skelbime.

„Anglijoje žmonės už namus tiek moka. Nebejuokinkit jūs svieto“, – rašė kitas komentatorius.

„Tai čia gal viso 3 mėnesių laikotarpio kaina?“, – klausė kita komentatorė.

Facebook vartotojų dėmesį patraukė ir kitas pasiūlymas – Pašilaičių mikrorajone dviejų kambarių bute nuomojamas kambarys už 375 eurus.

„Nuo kovo 1 d. Pašilaičiuose išnuomojamas naujos statybos name adresu Ukmerges g. Salia Rimi išnuomojamas 1 erdvus kambarys su didele sienine spinta. 9 aukšte, puiki panorama.

Kitame kambaryre gyvena tvarkinga, padori, išsilavinusi, rami šeima, be žalingų įpročių, 2 suaugę ir ramus 5 metų amžiaus berniukas. Mėnesio kaina 375€ “, – rašome skelbime. Šis skelbimas taip pat susilaukė įvairių reakcijų,

„Oho, kambarys bendram bute su šeima ir mažu vaiku 375€+ komunalai. Ir dar Pašiluose. Čia jau virš visko“, – piktinosi nuomos grupės narys.

Būsto nuomos kainos šiemet didėjo

Palyginus šių metų lapkričio mėnesio būsto nuomos su praėjusių metų, būsto nuomos kainos didėjo gana ženkliai, vis dėlto, situacija nebuvo vienoda visuose miestuose. Aruodas.lt duomenimis, nuomojamų būsto pasiūlos kaina Vilniuje šiemet didėjo 6,2 proc. Kaune – 5,4 proc. Klaipėdoje – 9,9 proc.

Šiuo metu didžiuosiuose miestuose 1 kambario buto vidutinė nuomos kaina yra 340–445 eurai, 2 kambarių – 500–700 eurų.

Sparčiausiai augo dviejų ir trijų kambarių butų nuomos kainos:

1 kambario butai. Praėjusių metų lapkričio mėnesį vidutinė vieno kambario buto nuomos kaina Vilniuje siekė 441 eurus, Kaune – 321 eurus, Klaipėdoje – 309 eurus. Šiemet kainos siekė 444 eurus Vilniuje, 342 eurus Kaune, 339 eurus Klaipėdoje. Nors Vilniuje vieno kambario butų nuomos kainos beveik nesikeitė, Kaune pastebimas 6,5 proc. kainos augimas, Klaipėdoje – 9,7 proc.

2 kambarių butai. Praėjusių metų lapkričio mėnesį vidutinė dviejų kambario buto nuomos kaina Vilniuje siekė 648 eurus, Kaune – 478 eurus, Klaipėdoje – 469 eurus. Šiemet kainos siekė 694 eurus Vilniuje, 510 eurų Kaune, 496 eurus Klaipėdoje. Nuomos kainos augimas pastebimas visuose miestuose ir siekė apie 6-7 proc. Mažiausiai dviejų kambarių butų nuomos kainos augo Klaipėdoje – 5,8 proc., daugiausiai – Vilniuje 7,1 proc.

3 kambarių butai. Praėjusių metų lapkričio mėnesį vidutinė trijų kambario buto nuomos kaina Vilniuje siekė 890 eurų, Kaune – 650 eurų, Klaipėdoje – 634 eurus. Šiemet kainos siekė 964 eurus Vilniuje, 635 eurus Kaune, 611 eurų Klaipėdoje. Taigi, trijų kambarių būsto nuomos kainos Kaune ir Klaipėdoje sumažėjo apie 2 proc., tuo tarpu Vilniuje kilo 8,3 proc.

Nekilnojamo turto rinkos analitiko Arnoldo Antanavičiaus vertinimu, nuomos kainų kilimą šiemet lėmė dalies pirkėjų sprendimas susilaikyti nuo būsto įsigijimo, perėjimas į nuomos rinką.

„Butų nuomos kainos paprastai priklauso nuo butų pardavimo kainų – jeigu brangsta butų įsigijimas, nuomotojai gauna progą pakelti nuomos kainą, kadangi alternatyvos pabrangsta. Šiemet nutiko taip, kad dalis pirkėjų, svarstančių apie buto pirkimą nusprendė palaukti, ar persigalvojo, iš dalies tai lėmė išaugusios palūkanos. Dalis jų tada nukeliavo į nuomos rinką ir įvyko šioks toks paklausos šuolis. Didėjant paklausai, nuomos kainos taip pat yra linkusios padidėti“, – paaiškino A. Antanavičius.

Pastaraisiais mėnesiai būsto nuomos kainos mažėja, bet vertinant visus metus – augo

Pastaraisiais mėnesiais nuomos kainos mažėjo – tai labiausiai matoma Vilniuje. Pavyzdžiui, jei rugsėjo mėnesį vienas kvadratinis metras būsto Vilniuje kainavo 10,25 euro, tai lapkritį vieno kvadratinio metro kaina nukrito iki 9,66 euro. Panaši situacija stebima ir Klaipėdoje – jei rugsėjį vieno kvadratinio metro kaina siekė 10,25 euro, tai lapkritį sumažėjo iki 9,66 euro.

Kitokia situacija matoma Kaune – šiame mieste būsto kainos išliko stabilios. Rugsėjo mėnesį vienas kvadratinis metras būsto kainavo 10,38 euro, o lapkritį – 10,34 euro.

Nekilnojamo turto rinkos analitiko A. Antanavičiaus vertinimu, toks kainų mažėjimas yra įprastas žiemos sezonui.

„Paprastai nuomos kainos didėja vasaros metu, bet paskutiniu metu matome, kad vyksta rudeninė-žiemos sezono korekcija, kainos šiek tiek leidžiasi, tačiau tikrai nežymiai“, – teigė A. Antanavičius.

„Domoplius.lt“ atstovės Julijos Martinkevičienės teigimu, būsto nuomos kainos mažėjimą nulėmė mažiau aktyvus karo pabėgėlių apgyvendinimas, bei būsto savininkų noras greičiau išnuomoti būstą šildymo sezono metu.

„Situacija rinkoje nurimusi, baigėsi studentų bumas, taip pat nebėra tokio aktyvaus nuo Rusijos karo nukentėjusių Ukrainos piliečių apgyvendinimo. Kitas niuansas – šiuo metu turime šildymo sezoną, tad būsto savininkui išlaikymas auga – dalis jų bus linkę kuo greičiau išnuomoti būstą pigiau, nei jį laikyti tuščią ir dengti susidariusius mokesčius“, – situaciją apibendrino J. Martinkevičienė.

Nuomojamo būsto pasiūla auga

Lyginant su praėjusiais metais, gerokai išaugo nuomojamo butų pasiūla. Portale aruodas.lt yra virš 3150 butų nuomos skelbimų, „domoplius.lt“ – apie 700. Pasak „domoplius.lt“ atstovės Julijos Martinkevičienės, šiemet nuomojamų butų pasiūla yra gerokai išaugusi.

„Butų pasiūla, lyginant su pernai metais, yra išaugusi. Domoplius.lt svetainėje nuomos pasiūlymų šiuo metu yra net 40% daugiau nuomos pasiūlymų nei pernai metais tokiu pat metu“, – teigė J. Martinkevičienė.

Pasak „Domoplius.lt“ atstovės, šiuo metu populiariausi yra dviejų kambarių butai – tai atitinka ir praėjusių metų tendencijas.

„Daugiausiai pasiūloje yra 2 kambarių butų – jie sudaro 44% visos pasiūlos. Vieno kambario butai – 27%, daugiau nei trijų kambarių – 29%. Lyginant su pernai metais, pasiskirstymas buvo panašus. Tiesa, keliais procentais sumažėjo 2 kambarių butų pasiūlos“, – sakė J. Martinkevičienė.

Kitais metais nuomos kainos augti neturėtų

Nors kainos šiemet didėjo, ekspertų teigimu, kitais metais būsto nuomos kainos turėtų išlikti stabilios. A. Antanavičiaus vertinimu, kitais metais būsto kainos turėtų išlikti stabilios – esą mažėjanti EURIBOR (Europos tarpbankinės rinkos palūkanų norma) palūkanų norma turėtų skatinti būsto įsigijimą ir pirkėjų perėjimą nuo nuomos, prie buto pirkimo. Nors teoriškai tai turėtų reikšti mažesnę nuomos paklausą ir nuomos kainas, A. Antanavičiaus teigimu, būtų realu kitais metais tikėtis panašių nuomos kainų, kaip šiemet.

„Kitais metais veiksniai, skatinantys būsto nuomos paklausą nelabai galios. Matome, kad EURIBOR norma gali šiek tiek mažėti, jau dabar fiksuojama mažėjimo tendencija, palūkanų norma nukrito žemiau 4 proc. ribos. Jei dar centriniai bankai ims mažinti palūkanas, tai bus signalas rinkai, kad keičiasi situacija, gali būti, kad pagerės sąlygos skolinimuisi.

Tada dalis iš nuomos sektoriaus pereis link buto pirkimo. Tada dar atsilaisvintų butų nuomos sektoriuje, o paklausa šiek tiek sumažėtų. Dar negalime pasakyti, ar butų nuomos kainos kris, bet joms kilti, argumentų aš matau labai mažai. Labiau realu, kad nuomos kainos kitais metais bus stabilios“, – prognozavo A. Antanavičius.

Panašiai situaciją įvertino ir „Domoplius.lt“ atstovė – pasak jos, nėra ženklų, rodančių būsto nuomos kainų kilimą kitais metais.

„Metų pradžioje indikacijų kainų kilimui nematome, nebent turėsime nenumatytų įvykių, kurie galėtų koreguoti situaciją“, – teigė J. Martinkevičienė.

Tiek nuomotojus, tiek nuomininkus neramina mokesčių pakeitimai, galintys įsigalioti kitąmet. Siūloma naikinti verslo liudijimus nuomininkams – jei nuo 2024 m. nebeliktų fiksuotos kainos verslo liudijimų nuomai, nekilnojamojo turto (NT) savininkai kas mėnesį turės mokėti bent 33 eurais daugiau mokesčių. Be to, svarstomas ir visuotinio NT mokesčio įvedimas. „Domoplius.lt“ atstovė J. Martinkevičienė neatmetė galimybės, jog nuomininkai dėl to papildomus nuomos kaštus padengtų didinant nuomos kainą.

„Ir toliau laikomės nuomonės, kad tai gali padidinti nuomos kainas, nes nuomininkai dalį papildomų kaštų perkeltų į nuomos kainos kilimą. Tai taip pat gali veikti nuomininkų sprendimus dėl nuosavybės išlaikymo ar nuomos tęstinumo – tiems, kam nuoma yra verslas, gali parduoti objektus Lietuvoje, dalis jų investuos kitur, dalis – į NT objektus užsienyje, kur mokesčių našta ne tokia didelė“, – komentavo J. Martinkevičienė.

Kiek kitokią nuomonę išsakė NT rinkos analitikas A. Antanavičius. Pasak jo, mokesčių naštos permetimas nuomotojams yra tik teorinė galimybė, tuo tarpu praktikoje kainas lemia

„Neįmanoma permesti turto mokesčių nuomotojams rinkos ekonomikos sąlygomis, kuomet kainas nustato paklausos ir pasiūlos balansas. Teorinė galimybė yra, bet tikrai ne tokiu principu, kad vieną dieną atsikėlė nuomininkai nuspręs, jog nepakėlus kainų nebeapsimoka nuomoti. Tai bus labiau susiję su kitų žaidėjų pasitraukimu iš rinkos, sumažėjusia pasiūla.

Kaip dabar EURIBOR normai išaugus iki 4 proc. nuomotojai nepermeta kainos nuomininkams, taip ir nepermestų papildomų mokesčių. Nors nuomotojai norėtų permesti kaštus nuomininkams, realybė yra kiek kitokia. Rinką lemia pasiūlos ir paklausos balansas, o ne kažkurios šalies norai ir pageidavimai“, – komentavo A. Antanavičius.