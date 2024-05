Nuo Vilniaus policijos sprukęs „Audi“ vairuotojas užtaikė ant respublikinės policijos greičio matuoklio

Trečiadienį Vilniaus apskrities policijai per reidus įkliuvo septyni girti vairuotojai, vienam jų nustatytas vidutinis, beveik 2 prom. girtumas. Per reidą neapsieita ir be gaudynių: nuo Vilniaus apskrities kelių policijos skyriaus pareigūnų pabėgti bandė teisės vairuoti neturintis vairuotojas. Sprunkantį pažeidėją užfiksavo Lietuvos kelių policijos tarnybos greičio matuoklis – kitos tarnybos pareigūnai kaip tik gaudė greičio pažeidėjus. Bėglys daugiau nei dvigubai viršijo leidžiamą greitį.