Nuo Naujųjų metų – kainų šuolis dar viename sektoriuje: palies daugelį gyventojų

Nors dar nėra kalbama, kad visose grožio įstaigose vieningu nutarimu kils įkainiai, tačiau, savarankiškai dirbantiems asmenims didės individualios veiklos mokesčiai. Dėl šios priežasties kai kurie specialistai ruošiasi didinti ir paslaugų kainas.

„Feisbuke“ jau ne viena moteris atkreipė dėmesį, jog jų ištikimos grožio specialistės, kurios dirba savarankiškai, ne su darbo sutartimi, skelbia, jog yra priverstos didinti kainas. Grožio specialistė informavo savo klientes.

„Nuo sausio 1 d. dirbantiems individualiai, kyla mokesčių kaina, tad, nors ir nežymiai, bet keisis paslaugų kainos“, – rašė moteris.

Kainos, nors ir ne daug, tačiau kils nuo poros iki dešimties eurų, priklausomai nuo paslaugos.

Kirpėjų ir grožio asociacijos vadovės įžvalgos

Kaip teigė Kirpėjų ir grožio asociacijos vadovė Jolanta Mačiulienė, konkrečiai apie kainų kylimą nuo kitų metų negirdėjo. Tiesa, ji pabrėžė, kad kainų augimas, dirbant individualiai ir dirbant su darbo sutartimi, gali skirtis.

„Manęs niekas kol kas neinformavo apie šiuos pabrangimus, nes, bet kokiu atveju, visi suprantam, kad brangsta visi gyvenimo pagrindiniai kriterijai: elektra, patarnavimai, dujos, tai turbūt ir šie dalykai automatiškai brangs.

O ar paslaugos brangs, ir kiek, bijau kažką ir sakyti, nes individualios veiklos visi prabrangimai nedarytų įtakos, nes, bet kokiu atveju, yra įmonės, kurios dirba ir su darbo sutartimi, tai ką, ir jos turėtų branginti? Dėl šio fakto tikrai nežinau, ir sunku sakyti, kaip būtų, jeigu būtų“, – kalbėjo ji.

Pasak J. Mačiulienės, ji negali per daug komentuoti šia tema, nes apie reikšmingus naujus įsigaliojimus, susijusius su kainomis, ji negirdėjo.

„Gali būti tas toks neženklus pabrangimas, to neatmetu, nes paprastai tie, kas dirba su verslo liudijimais, jie žinot, patys sau šeimininkai ir patys sau reguliuojasi.

Kad būtų toks bendras, visuotinis nutarimas, kad branginsim paslaugas, žinokit, negirdėjau, negaliu pasakyti“, – sakė J. Mačiulienė.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad įvairaus amžiaus, 20-35 metų merginos, studentės prasitarė, kiek vidutiniškai sumoka už gelinį nagų lakavimą.

„Aš manikiūrą darausi pas draugę už 30 eurų, bet šiaip ji 35 eurus ima“, – komentavo studentė Aistė.

Vidutiniai Vilniaus manikiūro įkainiai

Vilniuje dirbanti ir kelis metus jau čia gyvenanti Toma pasakojo, kad jos nagų lakavimo kaina priklauso nuo to, kaip kruopščiai yra padarytas manikiūras.

„Vilniuje nagams išleidžiu per mėnesį 25 eurus, jeigu reikia kruopštesnio manikiūro, to reikia kartą per 3-4 mėnesius, tokiu atveju moku 30 eurų“, – kalbėjo vilnietė.

Pavyzdžiui, viena dirbanti studentė Iveta leidžia save pasilepinti ir kartas nuo karto apsilanko grožio salone, kuris yra įsikūręs Paupio rajone, Vilniuje. Ten, anot jos, ekscentriškas manikiūras jai kainuoja maždaug 46 eurus.

„Aš, iš tiesų, save kartais mėgstu pasilepinti ir nors įprastai man ta suma atrodytų tikrai per didelė, ar kartais sau leidžiu ir taip neimu į širdį. Aplinkinės, jei paklausia, kiek mokėjau, pasakau kainą, ir jos labai nustemba, arba kitos sako, kad tokioje vietoje tokia kaina įprasta. Žodžiu, įvairios nuomonės“, – dalinosi Iveta.

Mažesnių miestų kainos

Tokiame mieste kaip Lazdijai Augustė nagus susitvarko pas pažįstamą, kuri dirba pas save namuose. Nagų lakavimo kaina yra perpus mažesnė, negu Vilniuje ar Kaune, tačiau rezultatas ne ką prastesnis.

Pasak Augustės, kai atidžiau ieškai pigesnės alternatyvos, ją gali laisvai rasti.

„Moku 15 eurų už nagus, man atrodo reta dabar, kad tokios kainos būtų už lakavimą, bet jei nori, tikrai atrandi, ar per pažįstamus ir nebūtinai“, – įvardijo ji.

Kitos nusprendžia manikiūrus pasidaryti pačios Kai nagų lakavimo paslaugos tampa brangesnės, vis populiarėja grožio procedūras darytis savarankiškai. Tai gali užtrukti arba kainuoti daug daugiau, negu pas specialistą, kol nusiperki sau priemones, daugiau, užtat ilgai netrukus atsiperka.

„Pati darausi manikiūrą, todėl sunku pasakyti, kiek išleidžiu, kadangi išlaidų kiekvieną mėnesį nebūna, neatsiranda“, – dalinosi sau nagus besidaranti Aida.

Negaili didelių sumų šukuosenoms

Egzistuoja tokių merginų-studenčių, kurios, gyvendamos ir dirbdamos Vilniuje, ir norėdamos kardinalių pokyčių, pasiryžta dažytis plaukus, išleisdamos kelis šimtus eurų ir tam negailėdamos.

„Plaukams paskutinį kartą išleidau 200 eurų, dažiau plaukus ir būtent Vilniuje. Suma šiek tiek didelė gavosi, bet ne kiekvieną dieną dažausi aš juos”, – pasisakė studentė Inesa.

Vidutinę sumą, kurią išleidžia kaunietė Ieva, gyvenanti Vilniuje, už apsilankymą kirpykloje būna 30 eurų.

„Einu į saloną kas kelis mėnesius, kartais dažniau, priklauso nuo situacijos ir kiekvieną kartą vidutiniškai išleidžiu 30 eurų tam“, – taip teigė Ieva.