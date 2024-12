Klientes nustebino pasikeitusios manikiūro kainos: „Gal su protu susipyko?“

Kiekviena panelė ar moteris nori jaustis graži ir kažką savyje pasidailinti, todėl vienos renkasi darytis manikiūrus, kurie atsieitų kuo pigiau, o kitos nori žiūri kokybės. Kelios įvairaus amžiaus, 20-35 metų merginos, studentės už gelinį nagų lakavimą vidutiniškai sumoka apie 30 eurų.

„Aš manikiūrą darausi pas draugę už 30 eurų, bet šiaip ji 35 eurus ima“, – komentavo studentė Aistė.

Vidutiniai Vilniaus manikiūro įkainiai

Vilniuje dirbanti ir kelis metus jau čia gyvenanti Toma pasakojo, kad jos nagų lakavimo kaina priklauso nuo to, kaip kruopščiai yra padarytas manikiūras.

REKLAMA

REKLAMA

„Vilniuje nagams išleidžiu per mėnesį 25 eurus, jeigu reikia kruopštesnio manikiūro, to reikia kartą per 3-4 mėnesius, tokiu atveju moku 30 eurų“, – kalbėjo vilnietė.

REKLAMA

Pavyzdžiui, viena dirbanti studentė Iveta leidžia save pasilepinti ir kartas nuo karto apsilanko grožio salone, kuris yra įsikūręs Paupio rajone, Vilniuje. Ten, anot jos, ekscentriškas manikiūras jai kainuoja maždaug 46 eurus.

„Aš, iš tiesų, save kartais mėgstu pasilepinti ir nors įprastai man ta suma atrodytų tikrai per didelė, ar kartais sau leidžiu ir taip neimu į širdį. Aplinkinės, jei paklausia, kiek mokėjau, pasakau kainą, ir jos labai nustemba, arba kitos sako, kad tokioje vietoje tokia kaina įprasta. Žodžiu, įvairios nuomonės“, – dalinosi Iveta.

REKLAMA

REKLAMA

Studentė Kotryna, kilusi iš Alytaus miesto, jau kuris laikas nagus darosi Vilniuje.

„Nagai man atsieina 27 eurus“, – pasakė ji.

Kita moteris, Agota, manikiūrą darosi Vilniuje už ne menką sumą ir yra pasipiktinus, jog vos ne kas kelis mėnesius kaina pakyla keliais eurais. Dar prieš metus jai daromo manikiūro kaina žymiai skyrėsi.

„Moku 45 eurus už nagus, bet čia skaitosi priauginimo korekcija, ilgi nagai tiesiog. Ir kas kelis mėnesius po penkis eurus manikiūristė vis pakelia, atrodo.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Dar prieš metus mokėjau 35 eurus, aišku, dizainai dar papildomai po kelis eurus kainuoja. Ir dar mano manikiūristė pasidarė, kad savaitgaliais, jei nori, papildomai 3 eurus turi susimokėti“, – nusivylusiai pasisakė Agota.

„Gal su protu susipyko?“, – stebisi mergina.

Mažesnių miestų kainos

Tokiame mieste kaip Lazdijai Augustė nagus susitvarko pas pažįstamą, kuri dirba pas save namuose. Nagų lakavimo kaina yra perpus mažesnė, negu Vilniuje ar Kaune, tačiau rezultatas ne ką prastesnis. Pasak Augustės, kai atidžiau ieškai pigesnės alternatyvos, ją gali laisvai rasti.

REKLAMA

„Moku 15 eurų už nagus, man atrodo reta dabar, kad tokios kainos būtų už lakavimą, bet jei nori, tikrai atrandi, ar per pažįstamus ir nebūtinai“, – įvardijo ji.

Kitos nusprendžia manikiūrus pasidaryti pačios

Kai nagų lakavimo paslaugos tampa brangesnės, vis populiarėja grožio procedūras darytis savarankiškai. Tai gali užtrukti arba kainuoti daug daugiau, negu pas specialistą, kol nusiperki sau priemones, daugiau, užtat ilgai netrukus atsiperka.

REKLAMA

„Pati darausi manikiūrą, todėl sunku pasakyti, kiek išleidžiu, kadangi išlaidų kiekvieną mėnesį nebūna, neatsiranda“, – dalinosi sau nagus besidaranti Aida.

Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos pastebėjimai dėl

Kaip teigė Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos vadovė Jolanta Mačiulienė, aukštos ar vis didėjančios manikiūrų kainos atsiranda dėl darbuotojo profesinio lygio bei kitų svarbių aspektų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Labai nenorėčiau prisiimti atsakomybę dėl tų kainų kilimo, kokios jos dabar yra nusistovėjusios. Manau, vis tik tai kaina yra skaičiuojama, turbūt, nuo meistro profesinio lygio, nuo jo pasiekimų, apimties darbų vis tik tai, ir jo išsilavinimo, kiek jis yra investavęs ir kokio jis profesionalumo.

Yra tikrai, žinokit, labai didelės žirklės tarp to, kur meistrai ištisai tobulinasi ir pabrėžiu investuoja į savo profesiją labai didelius pinigus tam, kad jie būtų patys geriausi ir, aišku, tas skirtumas turbūt labai atliepia į visas pajamas, esančias Lietuvoje“, – paminėjo ji.

REKLAMA

Kainos priklauso nuo meistro įsivertinimo

Pasak specialistės, mūsų šalyje, visų pirma, vyrauja kainų nesuderinamumas. Visų antra, egzistuoja tokių meistrų, kurie per gerai save vertina ir iš klienčių „lupa“ pinigus. J. Mačiulienės nuomone, meistrų, kurie skiria daug laiko savęs lavinimui, paslaugų kainos yra adekvačios.

„Kainos Lietuvoje tikrai nėra proporcingos ir jos nėra sudiferencijuotos. Jos tiesiog yra paliktos, kaip sakau, laisvam režime. Apie kainų nesuderinamumą, tas lubas galėtumėm kalbėti ištisas valandas.

REKLAMA

Aš manau, vis tik tai, pati rinka atrenka tuos žmones, kurie eina ir moka už manikiūrą po 35 eurus, po 20 eurų, po 50 eurų, po 15 eurų. Kadangi, turbūt, kiekvienas meistras save įsivertina pagal tai, kiek jisai investuoja, kokio jis lygio, ir turbūt ta bazinė kaina išlieka tokia, kokią šiai dienai siūlo.

Žinot, labai keista yra, kai pradedantis meistras užsideda sau kartelę, užsikelia sau kainą, ir jis tada to darbo už tą sumą neatlieka. Va tada prasideda skambučiai į vartotojų teises, į asociaciją, kad padarė ne kokybišką priauginimą, nuplėšė pinigus.

Tie žmonės, kurie eilę metų investuoja į save, aš manau, yra logiška turėti savo įkainį ir aš negaliu pasakyti apie Vilniaus miestą, nes esu iš Kauno, bet manau, kaina daugiau, mažiau turbūt neišlipa iš to rėmo. Nemanau, kad čia yra plėšikavimas“, – sakė J. Mačiulienė.