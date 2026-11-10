Nuo 2027 m. – pokyčiai dėl medikų algų: štai kiek didės

Pasak sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio, pagrindinis derybų lūkestis, kad nuo kitų metų būtų taikomas naujas mažiausios pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydis, yra atlieptas. O tai reiškia, kad šalies sveikatos sistemos darbuotojų darbo sąlygos gerės.
„Noriu padėkoti visoms profesinėms sąjungoms, kasmet dirbančioms milžinišką darbą, kad sveikatos sistemoje dirbantys specialistai jaustų gerėjančias darbo sąlygas. Ypač džiugu dėl slaugytojų pastoviosios atlyginimo dalies didėjimo – 14 procentų, tai yra solidus augimas, svarbu tokį pat dėmesį šiems darbuotojams skirti ir ateityje“, – sutarties pasirašymo metu teigė sveikatos apsaugos ministras.
„Labai gerai, kad derybų metu ir profesinės sąjungos, ir ministerija žiūrėjo viena linkme, nes laimingi darbuotojai, laimingi įstaigų vadovai ir, svarbiausia, laimingi pacientai. Labai smagu, kad šiais metais atsisukta į slaugytojų darbo užmokesčio didinimą”, – sakė Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė ir derybinės grupės vadovė Rūta Kiršienė.
Susitarimu įsipareigota nuo 2027 m. sausio 1 d. didinti viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių gydytojų, slaugytojų ir kitų sveikatos priežiūros specialistų mažiausios pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžius.
Taip pat patikslintos ugdymo įstaigose dirbančių visuomenės sveikatos priežiūros specialistų kasmetinių atostogų nuostatos ir sudaryta galimybė įstaigų kolektyvinėse sutartyse susitarti dėl darbdavio lėšų skyrimo profesinių sąjungų veiklai.
Sveikatos apsaugos ministerijos ir profesinių sąjungų organizacijų derybos vyko nuo balandžio 8 d. iki spalio 21 d. Susitarimas įsigalios jį pasirašius ir įregistravus, o naujos šio susitarimo nuostatos bus taikomos nuo kitų metų sausio 1 d.
Kiek didės medikų algos?
Nuo 2027 m. sausio 1 d. vienu etatu dirbančio gydytojo mažiausia pagrindinio darbo užmokesčio pastovioji dalis didės 287,50 Eur, arba 11,1 proc. – nuo 2 595 iki 2 882,50 Eur. Naujas dydis bus apskaičiuojamas 2026 m. minimaliosios mėnesinės algos (MMA) – 1 153 Eur – pagrindu, taikant 2,5 koeficientą.
Jeigu įstaigoje gydytojo darbo užmokesčio pastoviajai daliai nustatytas didesnis nei 2,5 koeficientas, 2026 m. MMA bus taikoma tik koeficiento 2,5 daliai. Koeficiento dalis, viršijanti 2,5, ir toliau bus skaičiuojama taikant 2025 m. MMA.
Vienu etatu dirbančio slaugytojo ar akušerio, turinčio aukštąjį koleginį arba aukštesnįjį išsilavinimą, mažiausia pagrindinio darbo užmokesčio pastovioji dalis didės 258,90 Eur, arba 14,3 proc. – nuo 1 816,50 iki 2 075,40 Eur. Ji sudarys 72 proc. gydytojo mažiausios pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies (šiuo metu – 70 proc.).
Kitų sveikatos priežiūros specialistų mažiausia pagrindinio darbo užmokesčio pastovioji dalis bus nustatoma procentais nuo gydytojo mažiausios pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies. Dėl šio pakeitimo jų mažiausios pastoviosios dalies dydžiai didės 11,1 proc.
Patikslintos atostogų nuostatos
Susitarimu patikslinta ugdymo įstaigose dirbančių visuomenės sveikatos priežiūros specialistų kasmetinių atostogų suteikimo tvarka. Specialistams, dirbantiems penkias dienas per savaitę, ir toliau bus suteikiamos 40 darbo dienų kasmetinės atostogos.
Dirbantiems mažiau nei penkias dienas per savaitę arba nevienodą darbo dienų skaičių skirtingomis savaitėmis bus suteikiamos aštuonių savaičių kasmetinės atostogos. Atostogos pirmiausia bus suteikiamos mokinių atostogų metu. Darbdavys galės jas suteikti ir kitu laiku, jeigu mokykloje bus užtikrintas nepertraukiamas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymas.
Susitarimu numatyta galimybė įstaigų kolektyvinėse sutartyse susitarti dėl darbdavio lėšų skyrimo profesinių sąjungų veiklai. Tačiau toks finansavimas negalės būti siejamas su sąlygomis, pažeidžiančiomis darbuotojų atstovų nepriklausomumą. Jeigu įstaigoje veikia kelios profesinės sąjungos, jos galės derėtis dėl tokių susitarimų kartu arba atskirai.
Dėl dalies pasiūlymų šalims susitarti nepavyko
Derybų metu profesinės sąjungos siūlė nuo kitų metų biudžetinėse sveikatos priežiūros įstaigose dirbantiems jų nariams, į profesines sąjungas įstojusiems iki 2026 m. kovo 1 d., taikyti papildomus pareiginės algos koeficientus. Tačiau, negavus papildomo finansavimo iš Finansų ministerijos, dėl šio pasiūlymo susitarti nepavyko.
Dalis klausimų taip pat atidėta deryboms dėl naujos 2027 m. kolektyvinės sutarties. Vienas jų – sąvokos „suderinimas“ apibrėžimas. Profesinės sąjungos siūlo nustatyti, kad sprendimas laikomas suderintu tik gavus kitos šalies sutikimą, o šalims nesusitarus būtų kreipiamasi į Darbo arbitražą. Ministerijos pozicija – suderinimas reiškia informavimą ir konsultavimąsi, tačiau neįpareigoja gauti kitos šalies sutikimo.
Taip pat atidėtas profesinių sąjungų siūlymas panaikinti atskirą gydytojų odontologų darbo užmokesčio pastoviosios dalies normą, kuri šiuo metu sudaro 80 proc. gydytojo mažiausios pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies. Atidėtas ir Sveikatos apsaugos ministerijos siūlymas nesumuoti skirtingo lygmens kolektyvinėse sutartyse numatytų sveikatai gerinti skirtų dienų.
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