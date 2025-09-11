Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Netoli Lenkijos sienos VSAT sulaikė 6 Somalio piliečius

2025-09-11 06:35 / šaltinis: ELTA
2025-09-11 06:35

Miške prie sienos su Lenkija Kalvarijos pasieniečiai sulaikė šešis prieglobsčio „prašytojus", pabėgusius iš Latvijos. 

Netoli Lenkijos sienos VSAT sulaikė 6 Somalio piliečius (nuotr. VSAT)

Miške prie sienos su Lenkija Kalvarijos pasieniečiai sulaikė šešis prieglobsčio „prašytojus“, pabėgusius iš Latvijos. 

2

Kaip skelbia Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), neabejotina, kad, vedliui padedant, šie afrikiečiai planavo neteisėtą kelionę į Vakarus.

Vakarop antradienį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kalvarijos pasienio užkardos pareigūnai Kalnų kaimo (Kalvarijos sav.) apylinkėse užklupo grupę neteisėtų migrantų. Miško pakraštyje, prietemoje krūmynuose, slėpėsi šeši vyrai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jie prisistatė Somalio piliečiais ir VSAT pareigūnams pateikė Latvijos užsieniečių registracijos centro (URC) šiemet liepą išduotus pažymėjimus. Kitų asmens tapatybę bei pilietybę patvirtinančių, taip pat teisę atvykti ir būti Lietuvoje bei Šengeno erdvėje suteikiančių dokumentų atėjūnai neturėjo.

Pirminiais duomenimis, jie Latvijoje atsidūrė neteisėtai kirtę sieną iš Baltarusijos.

„Latvių pasieniečiams įsibrovėlius sulaikius, jie pasiprašė prieglobsčio, tačiau tikėtina, jog tai buvo tik priedanga sulaukti progos tęsti savo neteisėtą kelionę į Vakarus. Kol nagrinėjami jų prieglobsčio prašymai, tokie užsieniečiai gali trumpam išeiti iš URC, tačiau neturi teisės išvykti iš šalies, šiuo atveju – iš Latvijos“, – skelbia VSAT.

Kalvarijos pasieniečių sulaikyti prieglobsčio „prašytojai" buvo nugabenti į vieną iš VSAT Varėnos pasienio rinktinės padalinių, sprendžiami jų teisinio statuso ir kiti administracinio pobūdžio klausimai.

Lietuvos pasieniečiams sulaikius iš Latvijos atvykusius neteisėtus migrantus įprastai jie būna perduodami atgal Latvijai.

VSAT apklausiami Lietuvoje sulaikyti Somalio piliečiai dažniausiai nurodo pasikartojantį maršrutą, kuriuo jie bando pasiekti Vakarų Europą. Iš Somalio per Jungtinius Arabų Emyratus (Dubajų) vykstama į Maskvą, iš ten – į Baltarusiją, tuomet nelegaliai braunamasi į Latviją. 

Nemaža dalis somaliečių taip pat nurodo iš savo šalies per Dubajų atvykę tiesiai į Baltarusiją, tada nelegaliai perėję sieną į Latviją.

