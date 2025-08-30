Kaip skelbiama, nelaimė įvyko ties Goštauto gatve.
Nelaimė: Vilniuje nuo Baltojo tilto nukrito žmogus(6 nuotr.)
Su vandens motociklu atvykę gelbėtojai surado upės srovės nešamą kūną, jį pavyko ištraukti ties Geležinio Vilko tiltu.
Į įvykio vietą atvykę medikai gaivina be sąmonės esantį vyrą, daugiau informacijos apie būklę kol kas nežinoma.
