Kalendorius
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Nelaimė: Vilniuje nuo Baltojo tilto nukrito žmogus

2025-08-30 23:36 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-30 23:36

Vėlų šeštadienio vakarą Vilniuje pranešta apie nelaimę – į Neries upę nuo Baltojo tilto nukrito žmogus.

Nelaimė: Vilniuje nuo Baltojo tilto nukrito žmogus (nuotr. Broniaus Jablonsko)
6

Vėlų šeštadienio vakarą Vilniuje pranešta apie nelaimę – į Neries upę nuo Baltojo tilto nukrito žmogus.

REKLAMA
0

Kaip skelbiama, nelaimė įvyko ties Goštauto gatve.

Nelaimė: Vilniuje nuo Baltojo tilto nukrito žmogus
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nelaimė: Vilniuje nuo Baltojo tilto nukrito žmogus

Su vandens motociklu atvykę gelbėtojai surado upės srovės nešamą kūną, jį pavyko ištraukti ties Geležinio Vilko tiltu.

Į įvykio vietą atvykę medikai gaivina be sąmonės esantį vyrą, daugiau informacijos apie būklę kol kas nežinoma.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Policija BNS Foto
Per parą Lietuvoje rasti 3 žmonių kūnai (1)
Viktorija Baltramiejūnienė, nužudymas Žvėryno rajone (Nuotr. Bronius Jablonskis)
Perskaičiusi apie 15-mečio žiaurų nužudymą garsi Lietuvos trenerė kreipiasi į visus: siunčia žinią (7)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų