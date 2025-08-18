Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Nelaimė Vilniuje: automobilis kliudė nepilnametį dviratininką

2025-08-18 08:28 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-18 08:28

Sostinėje sekmadienį vyro vairuojamas automobilis kliudė nepilnametį dviratininką, pranešė policija.

Asociatyvi (nuotr. Policijos)

Sostinėje sekmadienį vyro vairuojamas automobilis kliudė nepilnametį dviratininką, pranešė policija.

0

Anot Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, apie 17 val. 40 min. Žaliųjų Ežerų ir Europos Parko gatvių žiedinėje sankryžoje automobilis „Škoda“, vairuojamas vyro (gim. 1968 m.), pėsčiųjų perėjoje kliudė ir sužalojo nepilnametį dviratininką (gim. 2012 m.), kuris pristatytas į ligoninę. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

