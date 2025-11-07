 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Nelaimė Ignalinoje: automobiliu važiavęs senjoras mirtinai sužalojo pėsčiąjį

2025-11-07 13:16 / šaltinis: BNS
2025-11-07 13:16

Ignalinoje penktadienį vieno senjoro automobilis mirtinai sužalojo šaligatviu ėjusį kitą senjorą.

Policija. ELTA / Andrius Ufartas

Ignalinoje penktadienį vieno senjoro automobilis mirtinai sužalojo šaligatviu ėjusį kitą senjorą.

REKLAMA
4

Anot Utenos apskrities policijos pranešimo, nelaimė įvyko apie 10.30 val. Ignalinoje, Ateities gatvėje.

Automobilis „Volkswagen“, vairuojamas blaivaus 1944 metais gimusio vyro, partrenkė šaligatviu ėjusį 1936 metais gimusį vyrą.

Šis nuo patirtų sužalojimų greitosios medicinos pagalbos automobilyje mirė.

Įvykio aplinkybės tikslinamos. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų