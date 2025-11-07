Nelaimė Ignalinoje: automobiliu važiavęs senjoras mirtinai sužalojo pėsčiąjį

Anot Utenos apskrities policijos pranešimo, nelaimė įvyko apie 10.30 val. Ignalinoje, Ateities gatvėje.
Automobilis „Volkswagen“, vairuojamas blaivaus 1944 metais gimusio vyro, partrenkė šaligatviu ėjusį 1936 metais gimusį vyrą.
Šis nuo patirtų sužalojimų greitosios medicinos pagalbos automobilyje mirė.
Įvykio aplinkybės tikslinamos.
