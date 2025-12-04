Nebeliko dusulio, spaudimo krūtinėje – 23-ejų Tomas prabilo apie gyvenimą pakeitusią procedūrą

Plaučių arterijos vožtuvas reguliuoja kraujo tekėjimą iš dešiniojo skilvelio į plaučius. Normaliai funkcionuojant vožtuvui, kraujas teka tik viena kryptimi. Esant dideliam nesandarumui, vožtuvas visiškai neužsidaro, todėl kraujas grįžta atgal į širdį ir ilgainiui sukelia dešiniojo skilvelio perkrovą. Naujasis gydymo metodas leidžia saugiai ir tiksliai atkurti vožtuvo funkciją be atviros širdies operacijos – tai itin reikšminga pacientams, kuriems per gyvenimą gali prireikti kelių pakartotinių intervencijų ar operacijų, rašoma klinikų pranešime spaudai.
Kas tai per procedūra?
„Alterra plaučių arterijos vožtuvas – moderni, itin tiksliai veikianti sistema, leidžianti be sudėtingos atviros operacijos paruošti išsiplėtusią plaučių arteriją naujam vožtuvui implantuoti. Per šlaunies veną įvedama savaime išsiplečianti konstrukcija širdyje susiaurina plaučių arteriją ir suformuoja stabilią vietą, kurioje implantuojamas perkateterinis SAPIEN vožtuvas“, – sako Santaros klinikų Kardiologijos ir angiologijos centro Intervencinės kardiologijos ir rentgenochirurgijos skyriaus vedėjas, gydytojas intervencinis kardiologas dr. Sigitas Čėsna.
Procedūra atliekama dviem etapais. Pirmiausia į dešinįjį skilvelį ir išsiplėtusią plaučių arteriją įvedamas Alterra stentas, kuris prisitaiko prie individualios anatomijos ir suformuoja optimalią vietą vožtuvo fiksacijai. Tuomet tos pačios procedūros metu per šlaunies veną implantuojamas SAPIEN 3 vožtuvas. Toks metodas leidžia tiksliai, saugiai ir greitai atkurti vožtuvo funkciją net sudėtingiausiais klinikiniais atvejais.
Kam taikoma ši technologija?
„Procedūra skirta pacientams, kuriems nustatyta labai išsiplėtusi plaučių arterija ir didelio laipsnio vožtuvo nesandarumas. Dažnai tai žmonės, kuriems vaikystėje buvo atliktos atviros širdies operacijos dėl įgimtų širdies ydų. Kiekviena pakartotinė operacija yra rizikingesnė, todėl ieškome sprendimų, leidžiančių išvengti krūtinės ląstos atvėrimo. Iki šiol daugeliu atvejų vienintelė išeitis buvo dar viena atvira operacija, tačiau šiandien galime pasiūlyti gerokai saugesnį ir mažiau invazinį gydymo būdą“, – pabrėžia dr. S. Čėsna.
Dėl pakitusios anatomijos įprasti perkateteriniai vožtuvai ne visuomet būdavo tinkami. Alterra stentas iš esmės pakeitė situaciją – jis leidžia suformuoti tinkamą vietą vožtuvo implantacijai net sudėtingiausiais atvejais, taip suteikiant galimybę išvengti didelės apimties pakartotinių operacijų.
Pacientas Tomas sustingo supratęs, jog jaučiasi tiesiog gerai
23 metų Vilniuje gyvenantis Tomas pasakoja, kad po neseniai atliktos tausojančios širdies procedūros pirmą kartą gyvenime pajuto tikrą lengvumą – tarsi nuo pečių būtų nukritusi nematoma 50 kilogramų liemenė, kurią jis nešiojo visą gyvenimą.
Jis prisimena akimirką, kai išėjęs iš parduotuvės sustingo supratęs, jog jaučiasi tiesiog gerai – toks jausmas anksčiau buvo visiškai nepažįstamas: „Visą gyvenimą vaikščiojau su kažkokiu vidiniu nuovargiu, o po procedūros jis tiesiog dingo. Pirmą kartą pajutau, koks tai yra geras jausmas“, – sako Tomas.
Nebeliko dusulio, spaudimo krūtinėje, nuolatinio nuovargio ir to slogaus, sunkiai nusakomo pojūčio, lydėjusio jį nuo pat vaikystės: „Dar kūdikiui man buvo nustatyta tėvus labai išgąsdinusi diagnozė – plaučių arterijos stenozė. Gydytojai išrašius siuntimą į Santaros klinikas, čia tėvus nuramino, pasakė, kad gydymas yra ir, man būnant vienerių, atlikta balioninė angioplastika, – pasakoja Tomas. – Nors ši operacija leido augti, fizinės galimybės buvo ribotos: nuo kūno kultūros pamokų visada buvau atleistas – sėdėdavai ant suoliuko arba su mokytoja žaisdavau šachmatais. Nuolat jausdavau sunkumą ir nuovargį, negalėdavau prilygti bendraamžiams sporte, lipant laiptais, atrodydavo, širdis iššoks iš krūtinės, o energijos nuolat trūkdavo.“
Dabar, po naujosios procedūros, jis sako galintis judėti taip, kaip juda sveikas žmogus – pavargsta raumenys, o ne širdis, ir pagaliau gyvena be tų pojūčių, kuriuos tik dabar supranta buvus nenormalius. Tomas, nors ir buvo susigyvenęs su sena savo savijauta, sako, kad pajutęs po procedūros visiškai naują, niekada anksčiau nepatirtą lengvumą, jis nepaprastai džiaugiasi šiuo pokyčiu.
Pažangios technologijos privalumai
„Didžiausias šios technologijos privalumas – galimybė implantuoti naują plaučių vožtuvą atliekant minimaliai invazinę intervenciją per nedidelį pjūvį kojoje. Pacientai atsigauna greičiau, patiria mažiau skausmo ir diskomforto. Procedūra trunka apie vieną valandą, o įprastai jau kitą dieną galima grįžti prie įprastos veiklos. Tuo tarpu po atviros operacijos sveikimas trunka savaites ar net mėnesius“, – teigia dr. S. Čėsna.
Alterra stentas leidžia išvengti krūtinės atvėrimo, todėl ženkliai sumažėja komplikacijų, kraujavimo ir infekcijų rizika. Pacientai greitai mobilizuojami ir išrašomi per trumpą laiką. Ši technologija itin svarbi tiems, kurių širdies funkcija dėl ankstesnių operacijų jau yra susilpnėjusi – kuo mažesnis chirurginis stresas, tuo geresnė ilgalaikė prognozė.
Pasak dr. S. Čėsnos, pacientai greitai pajunta teigiamą pokytį: lengvesnį kvėpavimą, geresnę fizinę ištvermę, didesnį energingumą. Sumažėjus širdies apkrovai, pastebimai pagerėja kasdienė veikla ir gyvenimo kokybė.
Gydytojų komandos profesionalumas – esminis sėkmės veiksnys
Alterra stento ir SAPIEN 3 vožtuvo implantavimas reikalauja itin aukšto intervencinių kardiologų ir kardiochirurgų komandos pasirengimo. Tokios procedūros atliekamos tik pažangiuose centruose, kuriuose dirba specialiai apmokyti specialistai: intervenciniai kardiologai, kardiochirurgai, anesteziologai ir slaugytojos, glaudžiai dirbantys komandoje paciento saugumui užtikrinti.
VUL Santaros klinikose atliktos Alterra procedūros – pirmosios Baltijos šalyse ir vienos iš pirmųjų Europoje. Jų poreikis nuolat auga, nes daug pacientų, kuriems vaikystėje atliktos atviros širdies operacijos, sulaukia pilnametystės ir vėl prireikia gydymo.
Išplėstos technologinės galimybės leidžia efektyviau ir saugiau gydyti didesnį skaičių pacientų minimaliai invaziniais būdais.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.