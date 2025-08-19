Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėdos patarėja: susitikimų Vašingtone rezultatai

2025-08-19 08:53 / šaltinis: ELTA / aut.
Pirmadienį Vašingtone JAV prezidentui Donaldui Trumpui susitikus su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu ir Europos lyderiais, Lietuvos prezidento Gitano Nausėdos vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad pastarųjų susitikimų rezultatai yra daug žadantys.

Pirmadienį Vašingtone JAV prezidentui Donaldui Trumpui susitikus su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu ir Europos lyderiais, Lietuvos prezidento Gitano Nausėdos vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad pastarųjų susitikimų rezultatai yra daug žadantys.

1

Vis tik, ar pokalbių metu pasiekti susitarimai taps realybe, anot patarėjos, parodys artima ateitis.

„Šito susitikimo rezultatai, sakyčiau, yra daug žadantys. Ar jie tokiais išvirs – pamatysime pačioje artimiausioje ateityje“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė A. Skaigirytė.

„Tai yra labai svarbu“

Prezidento vyriausiosios patarėjos teigimu, itin svarbu, jog į pastaruosius susitikimus JAV sostinėje buvo pakviesti ir Europos šalių lyderiai.

„Tai yra labai svarbu. To Europos Sąjungos šalys ir NATO europiniai partneriai norėjo nuo pat pradžių ir tas yra padaryta. Tai, sakyčiau, kai yra kalbama apie Ukrainą nedalyvaujant europinėms šalims, būtų labai blogai. Dabar tas blogumas yra ištaisytas – Europos šalys dalyvauja“, – akcentavo patarėja.

Taip pat, anot jos, pozityvius rezultatus galima įžvelgti ir Vašingtone vykusių pokalbių turinyje. A. Skaisgirytės teigimu, ilgą laiką diskutuotos saugumo garantijos Ukrainai „pradėjo įgauti tam tikrus kontūrus“.

„Kiek pavyko išsiaiškinti, kalbama apie labai stiprias saugumo garantijas Ukrainai. Vėlgi, pati tema gal nėra labai nauja, apie tai buvo kalbėta jau seniau, tačiau būtent vakarykščio susitikimo metu tos saugumo garantijos pradėjo įgauti tam tikrus kontūrus.

Tai, visų pirma, ir pačios Ukrainos armijos stiprinimas, ir antras dalykas – tam tikros NATO šalių taikos įgalinimo pajėgos Ukrainoje. Tai šita dalis yra labai svarbi“, – tvirtino G. Nausėdos patarėja, akcentuodama, jog iki šiol nebuvo aišku, ar amerikiečiai prisidėtų prie tokios iniciatyvos.

„Atrodo, kad Jungtinės Valstijos taip pat įsijungia ir tai yra labai gera žinia visiems mums“, – apibendrino ji.

