Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda neturi priekaištų Grunskienei

2025-09-23 08:52 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 08:52

Prezidento vyriausiasis patarėjas Andrius Kabišaitis teigia, kad šalies vadovas Gitanas Nausėda neturi priekaištų generalinės prokurorės Nidos Grunskienės veiklai, tačiau neatskleidžia, ar ji bus teikiama vadovauti prokuratūrai dar vienai kadencijai.

Nida Grunskienė (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Prezidento vyriausiasis patarėjas Andrius Kabišaitis teigia, kad šalies vadovas Gitanas Nausėda neturi priekaištų generalinės prokurorės Nidos Grunskienės veiklai, tačiau neatskleidžia, ar ji bus teikiama vadovauti prokuratūrai dar vienai kadencijai.

REKLAMA
1

„Dėl generalinės prokurorės veiklos bent jau aš nesu girdėjęs Respublikos prezidento kažkokių priekaištų arba kad jis matytų kažkokių trūkumų“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė A. Kabišaitis.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visgi G. Nausėdos patarėjas sakė negalintis komentuoti, ar šalies vadovas ketina teikti N. Grunskienę į prokuratūros vadovus dar vienai kadencijai.

REKLAMA
REKLAMA

N. Grunskienė generaline prokurore paskirta 2021 m. Jos kadencija baigsis 2026 m. sausį.

Generalinį prokurorą penkeriems metams skiria ir iš pareigų atleidžia prezidentas Seimo pritarimu.

Prokuratūros vadovas į tas pačias pareigas gali būti skiriamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų