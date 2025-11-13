 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Naujuoju Seimo etikos sargų vadovu patvirtintas Viktoras Fiodorovas

2025-11-13 16:13 / šaltinis: BNS ir TSPMI
2025-11-13 16:13

Naujuoju Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininku patvirtintas Mišrios Seimo narių grupės atstovas Viktoras Fiodorovas.

Viktoras Fiodorovas (nuotr. Roberto Riabovo)

Naujuoju Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininku patvirtintas Mišrios Seimo narių grupės atstovas Viktoras Fiodorovas.

0

Už jo paskyrimą į pareigas ketvirtadienį balsavo 73 Seimo nariai, nė vienas nebuvo prieš, vienas susilaikė.

Rytiniame posėdyje parlamentas patvirtino naują Etikos ir procedūrų komisijos sudėtį. 

Joje dirbusią „aušrietę“ Daivą Petkevičienę pakeitė frakcijos kolegė, Seimo pirmininko pavaduotoja Daiva Žebelienė. 

Kiti komisijos nariai liko tie patys.

BNS rašė, kad iki rugsėjo etikos sargams vadovavo „valstietė“ Aušrinė Norkienė, tačiau pasikeitus valdančiosios daugumos sudėčiai, ji buvo išrinkta Seimo vicepirmininke.

Pagal Seimo statutą, Etikos ir procedūrų komisijai turi vadovauti opozicijos atstovas.

Seimo Etikos ir procedūrų komisija rengia teisės aktų, susijusių su Seimo narių veikla ir etika, projektus bei pasiūlymus, prižiūri, kaip laikomasi Seimo statuto ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių parlamentarų veiklą.

Joje dirba 11 politikų, įprastai ją sudaro šeši daugumos bei penki mažumos atstovai.

