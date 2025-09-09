Naujoji Vyriausybė programoje atsisako Regionų ministerijos idėjos

Atsistatydinusi Gintauto Palucko Vyriausybė žadėjo steigti tokią ministeriją, vėlesniuose dokumentuose įsipareigojo tai padaryti iki 2026 metų vidurio.
Vis dėlto antradienį registruotame I. Ruginienės Vyriausybės programos projekte šio pažado nėra.
Šiame dokumente rašoma: „Siekdami efektyvesnio nacionalinės regioninės politikos formavimo ir horizontalaus politikos įgyvendinimo koordinavimo, regionų plėtros tarybų ir savivaldos savarankiškumo didinimo, stiprinsime regionų plėtros politiką.“
I. Ruginienė jau anksčiau sakė, kad regionų politikos koordinavimui nereikėtų skubėti steigti naujos įstaigos. Iš pradžių, anot jos, Vyriausybės kanceliarijoje galėtų būti įkurtas už tai atsakingas padalinys.
Kaip rašė BNS, Regionų ministerijos steigimo idėją pernai rugsėjo viduryje vykusiame Regionų forume pasiūlė prezidentas Gitanas Nausėda. Visgi vėliau jis teigė esantis atviras pasiūlymams atidėti ministerijos steigimą.
Ši institucija turėjo būti atsakinga už regionų plėtros užtikrinimą, gyvenimo kokybės juose gerinimą ir didesnį savivaldos savarankiškumą.
I. Ruginienės Vyriausybė gaus įgaliojimus dirbti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
