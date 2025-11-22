 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Naujausia žinia: VSAT perėmė 10 kontrabandinių balionų ir sulaikė net 8 įtariamuosius

2025-11-22 10:57 / šaltinis: ELTA
2025-11-22 10:57

Per dvi pastarąsias paras pasieniečiai perėmė 10 kontrabandinių balionų su 12,3 tūkst. pakelių baltarusiškų cigarečių. 

Per dvi pastarąsias paras pasieniečiai perėmė 10 kontrabandinių balionų su 12,3 tūkst. pakelių baltarusiškų cigarečių. „Per dvi paras yra sulaikyti 8 asmenys. 6 buvo sulaikyti vieną parą, kiti – kitą parą. 6 sulaikytus asmenis teismas leido suimti mėnes (nuotr. Elta)

Per dvi pastarąsias paras pasieniečiai perėmė 10 kontrabandinių balionų su 12,3 tūkst. pakelių baltarusiškų cigarečių. 

4

„Per dvi paras yra sulaikyti 8 asmenys. 6 buvo sulaikyti vieną parą, kiti – kitą parą. 6 sulaikytus asmenis teismas leido suimti mėnesiui, dėl kitų dviejų suėmimo dar bus sprendžiama“, – Eltai šeštadienį sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) patarėjas Giedrius Mišutis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įtariamieji buvo sulaikyti Vilniaus, Varėnos, Raseinių ir Kėdainių rajonuose. Prie orų balionų, kaip įprasta tokiais atvejais, buvo pritvirtinta GPS įranga.

VSAT duomenimis, šiemet iš viso buvo sulaikyta 115 asmenų, įtariama, susijusių su kontrabandos gabenimu oro keliu.

„Iš viso šiemet pasieniečiai sulaikė daugiau nei 1 milijoną 340 tūkst. pakelių, kurie iš Baltarusijos buvo atskraidinti oru. Į šią statistiką patenka ir dronų kroviniai, bet, aišku, dauguma yra oro balionų kroviniai“, – Eltai sakė G. Mišutis. 

Pernai oro keliu buvo perimti 604 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių ir sulaikyti 46 įtariamieji – šiemet šie statistiniai duomenys yra daugiau nei du kartus didesni.

ELTA primena, kad pastaruoju metu dėl balionų, skrendančių iš Baltarusijos, buvo ne kartą sutrikdyta Vilniaus oro uosto veikla.

Jonas
Jonas
2025-11-22 11:18
Kysininkai parode kad dirbta ir sugavo kontrabandininkus.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
